โฆษก ตร. เผยกรณีตำรวจ สภ. ม่วงสามสิบ เรียกรับเงินค่าน้ำมัน เร่งตรวจสอบ-ย้ำไม่มีไอ้โม่งอมน้ำมัน

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีตำรวจ สภ. ม่วงสามสิบ ถูกร้องเรียนเรียกรับเงินค่าน้ำมันในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริง และย้ำถึงการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ไม่มีการทุจริต
7 เมษายน 2569 - ที่สำนักงาน ตำรวจ แห่งชาติ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเร ตำรวจ แห่งชาติและโฆษกสำนักงาน ตำรวจ แห่งชาติ ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนร้องเรียนว่าถูกพนักงานสอบสวน สภ. ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เรียกรับเงิน ค่าน้ำมัน เพื่อแลกกับการเดินทางไป ตรวจสอบ เหตุลักทรัพย์ในพื้นที่อำเภอ ม่วงสามสิบ ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง ทำให้สำนักงาน ตำรวจ แห่งชาติได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า พล.ต.อ.
กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยด่วน จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านายตำรวจยศพันตำรวจโท (พ.ต.ท.) ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวน ได้ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมในการเรียกรับเงินจำนวน 300 บาท เพื่อเป็นค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุจริง ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ (ผกก.สภ.ม่วงสามสิบ) ได้ออกมาชี้แจงถึงความไม่เหมาะสมดังกล่าว พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาเพื่อดำเนินการสอบสวน และมีคำสั่งให้นายตำรวจคนดังกล่าวไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ สภ.เมืองอุบลราชธานี เพื่อทำการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียด หากพบว่ามีความผิดจริงก็จะมีการดำเนินการทางวินัยและอาญาต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบพบว่านายตำรวจคนดังกล่าวเคยถูกร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบในกรณีเรียกรับเงินค่าน้ำมันจำนวน 3,000 บาท เพื่อแลกกับการเดินทางไปขอหมายจับคดีหลอกลวงทางออนไลน์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อกับผู้เสียหาย เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และหากมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในกรณีนี้ก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 \พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายในการเรียกรับเงินค่าน้ำมันจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันสูงขึ้น เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในช่วงวิกฤติการณ์ต่างๆ แม้ว่าอาจมีข้อกังวลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยในบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณอย่างทั่วถึงก็ตาม อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยปละละเลยให้มีการกักตุนน้ำมันหรือทุจริตในเรื่องงบประมาณ หากพบเห็นการกระทำผิดดังกล่าวก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบสายตรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการใช้ยานพาหนะในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวงรอบอย่างเหมาะสม และมีสายตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน และป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ตำรวจไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการช่วยเหลือประชาชน โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำว่า การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนั้นมีเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าตอบแทนอยู่แล้ว การให้บริการประชาชนถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่สามารถเรียกร้องค่าตอบแทนเพิ่มเติมได้ สามารถของบประมาณเพิ่มเติมได้ตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดภาพตำรวจไม่สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากขาดแคลนน้ำมัน แต่จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การปรับปรุงจุดตรวจตู้แดงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ราคาน้ำมัน การกำหนดระยะเวลาในการเข้าถึงที่เกิดเหตุให้รวดเร็วขึ้นภายใน 5-15 นาที และการกำหนดวงรอบการตรวจตราในพื้นที่ต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการบริการที่ดีที่สุด\พล.ต.ท.ชัยต์พจน์ สุวรรณรักษ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การเป็นตำรวจนั้นต้องมีความอดทน เสียสละ และพร้อมที่จะให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ หากไม่ต้องการเป็นตำรวจก็สามารถลาออกไปได้ และยังมีผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ามารับราชการตำรวจอีกจำนวนมาก หากตัดสินใจที่จะเป็นตำรวจแล้วก็ต้องยอมรับเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เราต้องบริการพี่น้องประชาชนตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่และโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรว
