โฆษก ตร. ลงพื้นที่ถนนสีลม ตรวจความพร้อมสงกรานต์ ย้ำความปลอดภัย

พล.ต.ท. ไตรวงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำทีมลงพื้นที่ถนนสีลม ตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
วันที่ 13 เมษายน 2569 ที่ ถนนสีลม พล ตำรวจ โท ไตรวงค์ ผิวพรรณ จเร ตำรวจ แห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงาน ตำรวจ แห่งชาติ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดงาน เทศกาล สงกรานต์ บน ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล ตำรวจ โท ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการ ตำรวจ ท่องเที่ยว, พล ตำรวจ ตรี พัลลภ แอร่มหล้า รองผู้บัญชาการ ตำรวจ นครบาล, พล ตำรวจ ตรี กฤษณ์ วาฤทธิ์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจ ท่องเที่ยว และ พล ตำรวจ ตรี ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการ ตำรวจ สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ในฐานะรองโฆษกสำนักงาน ตำรวจ แห่งชาติ พร้อมคณะ
เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาร่วมงานสงกรานต์ระมัดระวังทรัพย์สินของตนเอง พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ พลตำรวจโท ไตรวงค์ฯ กล่าวว่า พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มอบหมายให้ พลตำรวจเอก ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ที่ดูแลด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และ พลตำรวจเอก สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ที่ดูแลด้านการจราจร เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รวมถึงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมในทุกพื้นที่ที่มีการจัดงานสงกรานต์ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการ “Six Man Team” ในทุกพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีในกรณีที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้น สำหรับการจัดงานสงกรานต์บนถนนสีลมนั้น กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดบริเวณพื้นที่จัดงานทุกตารางนิ้ว มีการเตรียมพร้อม Service Lane หรือ Emergency Lane ตลอดเส้นทางถนนสีลม เพื่อใช้เป็นช่องทางฉุกเฉินสำหรับการเคลื่อนย้ายกำลังพล รวมถึงรถกู้ภัยและรถพยาบาลในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมรถโมบายตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน่วยเคลื่อนที่อัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี AI, โดรน และกล้องตรวจจับใบหน้า เพื่อร่วมดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จัดงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับบรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์บนถนนสีลมในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะไม่น้อยกว่าวันแรกของการจัดงานเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 144,000 คน โดยในวันนี้ นักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงานได้ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับคณะของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเล่นน้ำอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ซึ่งพบว่าพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้เน้นย้ำถึงความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนุกสนาน และปลอดภัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนได้เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุขและปลอดภั
สงกรานต์ ถนนสีลม ตำรวจ ความปลอดภัย เทศกาล