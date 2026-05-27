โฆษกรัฐบาลชี้แจง AI Passport ไม่ใช่แอปเก่า แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจใหม่

รองโฆษกรัฐบาลตอบโต้คลิปรักชนก ย้ำ TH AI Passport คือโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ ไม่ใช่แอปพลิเคชันเฉพาะกิจ ชี้ระบบ Learn to Earn ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี
รองโฆษกรัฐบาล โต้คลิป รักชนก ปม TH AI Passport ย้ำ AI ไม่ใช่แอปขยะยุคเก่า แต่คือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของเศรษฐกิจไทย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นางสาว รักชนก ศรีนอก สส.
บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เผยแพร่คลิปวิพากษ์วิจารณ์โครงการ TH AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี โดยเปรียบเทียบว่าเป็นรหัส ATM กดเงินและโยงกับยุคที่รัฐบาลทำแอปพลิเคชันในอดีต นางสาวลลิดาระบุว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งบประมาณภาครัฐ แต่ในบางประเด็นอาจสะท้อนความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อบทบาทของเทคโนโลยี AI ในเศรษฐกิจยุคใหม่ การนำ AI ไปเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันภาครัฐในอดีตเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของเทคโนโลยี เพราะ Generative AI ไม่ใช่แอปพลิเคชันเฉพาะกิจ แต่เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานใหม่หรือ General Purpose Technology ที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจและการทำงานในทุกภาคส่วน ไม่ต่างจากไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตในอดีต หากคนไทยเข้าไม่ถึง AI ก็เท่ากับเสียโอกาสในการแข่งขันทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และธุรกิจ โครงการ TH AI Passport ถูกออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมเครื่องมือ AI ระดับโลกไว้ในจุดเดียว สอดคล้องกับแนวทาง National Super App ของรัฐบาลที่มุ่งลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มการเข้าถึงบริการดิจิทัลของประชาชน ไม่ใช่การสร้างแอปใหม่กระจัดกระจายเหมือนในอดีต ในส่วนข้อวิจารณ์เรื่องลดค่าครองชีพไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงดีอีนั้น ปัจจุบันค่าบริการ AI ระดับสูงมีต้นทุนเฉลี่ยประมาณ 700 ถึง 1,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นภาระสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ประกอบการรายย่อย การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือ AI จึงเป็นการลดต้นทุนทางดิจิทัลและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งเป็นภารกิจโดยตรงของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมาย โครงการนี้ไม่ใช่การแจกฟรีแบบไม่มีเงื่อนไข แต่เป็นระบบ Learn to Earn ที่ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ AI ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์ใช้งาน AI เวอร์ชัน Pro พร้อมมีระบบหมุนเวียนสิทธิ์อัตโนมัติสำหรับผู้ที่ไม่ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและงบประมาณของรัฐ หลายประเทศทั่วโลกต่างมีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึง AI และยกระดับทักษะแรงงานด้านดิจิทัลเช่นเดียวกัน เพราะมองว่า AI คือโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในอนาคต ไม่ใช่เพียงเครื่องมือทางเทคโนโลยีทั่วไป ในด้านความคุ้มค่าเชิงงบประมาณ หากประชาชน 5 ล้านคนต้องซื้อบริการ AI ระดับ Pro ด้วยตนเองจะมีค่าใช้จ่ายรวมสูงถึงประมาณ 36,000 ล้านบาทต่อปี แต่รัฐบาลใช้กลไกการจัดซื้อรวมระดับประเทศทำให้สามารถลดต้นทุนลงเหลือประมาณ 1,600 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพของการรวมอำนาจต่อรองในระดับรัฐ รัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบทุกโครงการ แต่การวิพากษ์วิจารณ์ควรตั้งอยู่บนความเข้าใจต่อเทคโนโลยีและบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะหากประเทศไทยยังมอง AI เป็นเพียงแอปเหมือนในอดีต ประเทศก็อาจเสียโอกาสสำคัญในการแข่งขันระดับโลก รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลของคนไทยอย่างจริงจัง และจะเดินหน้าสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างเท่าเทียมเพื่อไม่ให้ประเทศไทยตกขบวนเศรษฐกิจ AI ของโล
