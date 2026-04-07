โค้ชแบนเน้นย้ำ! ทรู แบงค็อกฯ ต้องรัดกุมรับมือ กัมบะ โอซาก้า ศึก ACL2

โค้ชแบน ธชตวัน ศรีปาน กุนซือทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เผยแผนการเล่นก่อนดวล กัมบะ โอซาก้า ในศึก เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ทู พร้อมเน้นย้ำการเล่นอย่างละเอียดและลดข้อผิดพลาด
โค้ชแบน ธชตวัน ศรีปาน เฮดโค้ชของ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเล่นอย่างละเอียดรอบคอบและรัดกุมในการเผชิญหน้ากับ กัมบะ โอซาก้า ในเกมนัดชิงชนะเลิศ โซนตะวันออก ของศึก เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ทู ฤดูกาล 2025/26 นัดแรก โดย โค้ชแบน ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวพร้อมกับ เอเวอร์ตัน กอนคัลเวส กองหลังตัวเก่งของทีม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมสำคัญที่สนามซูอิตะ ซิตี้ ฟุตบอล สเตเดียม ประเทศญี่ปุ่น โค้ชแบน กล่าวถึงแผนการเล่นว่า ทีมจะพยายามครองบอลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เพื่อลดโอกาสในการเสียบอลให้กับ กัมบะ โอซาก้า ซึ่งเป็นทีมที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมทีมให้พร้อมรับมือกับคู่แข่งอย่างเต็มที่ การเผชิญหน้ากับทีมระดับ กัมบะ โอซาก้า ถือเป็นบททดสอบที่ท้าทายสำหรับ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด อย่างมาก ทีมงานและนักเตะต่างมุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับสโมสรและแฟนบอล\เอเวอร์ตัน กอนคัลเวส กองหลังคนสำคัญของทีมได้กล่าวถึงความสำคัญของเกมนี้เช่นกัน โดยเน้นย้ำถึงกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะ นั่นคือการลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดและเล่นด้วยความมั่นใจ เขาตระหนักดีถึงคุณภาพของ กัมบะ โอซาก้า และความเข้มข้นของทีมฟุตบอลญี่ปุ่น พร้อมทั้งกล่าวว่า การลงเล่นในเกมลักษณะนี้จะต้องสนุกกับมันเพื่อลดความกดดันและสร้างบรรยากาศที่ดีภายในทีม กอนคัลเวสยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปิดพื้นที่ให้คู่ต่อสู้ และฉกฉวยโอกาสในการทำประตูให้ได้เมื่อมีโอกาส เนื่องจากเกมในระดับนี้ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ สามารถตัดสินผลการแข่งขันได้ การเตรียมตัวอย่างรอบคอบทั้งในด้านแท็คติกและการจัดการกับสภาพจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีม\ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด มีโปรแกรมลงสนามพบกับ กัมบะ โอซาก้า ในศึก เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ทู 2025/26 รอบชิงชนะเลิศ โซนตะวันออก นัดแรก ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น (17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ที่สนามซูอิตะ ซิตี้ ฟุตบอล สเตเดียม ประเทศญี่ปุ่น แฟนบอลสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Youtube ช่อง BGsports ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการส่งแรงใจเชียร์ทีมรักและติดตามความเคลื่อนไหวของสโมสรในการแข่งขันระดับนานาชาติครั้งนี้ ความคาดหวังของแฟนบอลชาวไทยมีต่อ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ค่อนข้างสูง และทุกคนต่างหวังว่าทีมจะสามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจและก้าวไปสู่รอบต่อไปของการแข่งขันได้สำเร็จ การเตรียมทีมอย่างหนักและการทำงานเป็นทีมเวิร์คอย่างแข็งขันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด กัมบะ โอซาก้า เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ทู โค้ชแบน ธชตวัน ศรีปาน ฟุตบอล
สรุปผล ACL2 นัดสอง: ตัวแทนไทยผลงานน่าผิดหวัง พ่ายแพ้ทั้งสองทีมบีจี ปทุมฯ และ ราชบุรี เอฟซี ตัวแทนจากไทย พ่ายแพ้ในการแข่งขัน ACL2 นัดที่สอง ทำให้สถานการณ์ลุ้นเข้ารอบเป็นไปอย่างยากลำบาก
Read more »
4 ทีมไทยแพ้เรียบศึกเอเชีย! ‘ราชบุรี’ เสร็จ ‘กัมบะ’ – ‘บีจี’ บุกแพ้ ‘แทมปิเนส’สัปดาห์เศร้า สโมสรไทย แพ้เรียบทั้ง 4 ทีม ในศึกเอเชีย ล่าสุด 'ACL2' วันนี้ 'ราชบุรี' โดน 'กัมบะ' คาบ้าน 0-2 และ 'บีจี' บุกแพ้ 'แทมปิเนส'
Read more »
สรุปผล ACL2: บีจี ปทุมฯ และ ทรู แบงค็อกฯ คว้าชัย, ลุ้นเข้ารอบบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ชนะ คาย่า เอฟซี 2-1 โดย มาเธอุส ฟอร์นาซารี่ ทำสองประตู และ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ชนะ ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส 2-1 ทำให้ทั้งสองทีมจากไทยเก็บชัยชนะได้ 2 นัดติดกัน และขยับขึ้นไปอยู่อันดับ 3 ของกลุ่ม H และ G ตามลำดับ ในการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ทู รอบแบ่งกลุ่ม
Read more »
เสี่ยฟลุ๊ค ยอมรับราชบุรียังใหม่ลุ้นแชมป์ไทยลีก รับประสบการณ์สู้บิ๊กทีมยาก'เสี่ยฟลุ๊ค' ธนวัชร นิติกาญจนา ยอมรับราชบุรี เอฟซี ยังเป็นน้องใหม่บนเส้นทางลุ้นแชมป์ไทยลีก 2025/26 เมื่อเทียบทีมใหญ่ ชี้โปรแกรม ACL2 ทำล้าสะสม เตรียมถอดบทเรียนเลกแรกสู้ต่อเลกสอง
Read more »
ราชบุรีพ่าย 0-1 แต่ลิ่ว 8 ทีม ACL2 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์'ราชันมังกร' ราชบุรี เอฟซี สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายศึก ACL Two 2025/26 ได้สำเร็จ แม้บุกพ่าย เปอร์ซิบ บันดุง 0-1 ในนัดที่สอง แต่รวมผลสองนัดชนะขาด 3-1 ตีตั๋วรอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
Read more »
ทรู แบงค็อกฯ เชือด แทมปิเนส 2-1 ศึก ACL2 นัดแรกทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ แทมปิเนส โรเวอร์ส 2-1 ในศึก ACL2 รอบ 8 ทีมสุดท้าย นัดแรก โดยได้ประตูจาก เนบอยซา โคโซวิช และ พิชา อุทรา แม้จะเหลือผู้เล่น 10 คนในช่วงท้ายเกม นัดต่อไปต้องไปเยือนสิงคโปร์
Read more »