โคโกลบอลเปิดตัวแฟรนไชส์ KUO โมเดล Manchising เจาะตลาดโรงแรมอิสระ
บริษัท โคโค โกลบอล ฮอสพิตอลลิตี้ เปิดตัวแบรนด์แฟรนไชส์ KUO ผ่านโมเดล Manchising เพื่อช่วยเหลือโรงแรมอิสระ 2-3 ดาว ลดต้นทุนโดยไม่ต้องรีโนเวตอาคาร พร้อมตั้งเป้าขยาย 1,000 สาขาทั่วโลกภายในปี 2578
บริษัท โคโค โกลบอล ฮอสพิตอลลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ KGH ผู้บริหารจัดการโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่น ประกาศเปิดตัวแบรนด์ไลฟ์สไตล์แฟรนไชส์ใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อ KUO เพื่อเจาะตลาด โรงแรมอิสระ ขนาดกลางระดับ 2-3 ดาวที่เผชิญข้อจำกัดด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เข้มงวดขึ้นในปัจจุบัน
การตัดสินใจครั้งสำคัญของ KGH นี้ เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นช่องว่างทางการตลาดและภาวะการฟื้นตัว sector การท่องเที่ยวที่ยังคงเปราะบาง โดยผู้ประกอบการโรงแรมอิสระมักประสบปัญหาในการหาเงินทุนมาปรับปรุงกิจการ การเปิดตัว KUO จึงเป็นทางออกใหม่ที่ใช้โมเดลธุรกิจที่เรียกว่า Manchising ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการบริหารจัดการจากส่วนกลางกับระบบแฟรนไชส์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมAlso readMing-Chi Kuo ประเมิน แอปเปิลอาจย้ายฐานผลิต MacBook จากจีนมาไทย
กลไกโมเดลธุรกิจ Manchising ลดข้อจำกัดการลงทุน
โมเดล Manchising ที่นำโดยกลุ่มบริษัท Kokotel และทีมบริหารของ KGH ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของโรงแรมอิสระสามารถเข้าถึงกลไกการสร้างรายได้และระบบมาตรฐานระดับโลก โดยที่ยังคงสิทธิ์ในการควบคุมการบริหารงานประจำวันของที่พักของตนเองไว้ได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องเผชิญกับภาระการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารครั้งใหญ่
หัวใจสำคัญของกลยุทธ์ที่ช่วยให้ KUO ตอบโจทย์ด้านการลงทุนต่ำ คือคอนเซปต์ Join a brand without rebuilding your hotel ซึ่งหมายความว่าเจ้าของโรงแรมไม่จำเป็นต้องรื้อถอนหรือปรับปรุงโครงสร้างอาคารใหม่ทั้งหมด แต่จะเน้นการปรับภาพลักษณ์ผ่านชุดอุปกรณ์แบรนดิ้ง เช่น ป้ายไวนิลทางเข้า ป้ายตั้งโต๊ะ แผนกต้อนรับ ชุดสติ๊กเกอร์ตกแต่งสถานที่ และตุ๊กตามาสคอตประจำแบรนด์
แนวทางนี้ช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ของโรงแรมให้เป็นไปตามมาตรฐานแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วและประหยัดงบประมาณ โดยไม่ต้องรอเวลาในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ซึ่งแตกต่างจากโมเดลแฟรนไชส์ดั้งเดิมที่ต้องการการลงทุนเริ่มต้นที่สูงมากเพื่อสร้างมาตรฐานตั้งแต่ระดับโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การตลาดและมาตรฐานการดำเนินงานแบบญี่ปุ่น
ด้านแนวทางการดำเนินงาน บริษัทเข้ามามีบทบาทสำคัญในการอุดช่องโหว่ด้านการแข่งขันของ hotels ขนาดกลางใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การบริหารตลาดออนไลน์ผ่านระบบ Little Hotelier โดยไม่คิดค่าซอฟต์แวร์เพิ่มเติม การใช้กลยุทธ์ Dynamic Pricing เพื่อปรับราคาขายรายวันให้เหมาะสมตามความต้องการตลาด และกลยุทธ์ Cluster Model ในการบริหารตลาดโซเชียลมีเดียเพื่อประหยัดงบประมาณ
มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ SOPs ถูกขับเคลื่อนด้วยปรัชญาไคเซ็น (Kaizen) ของญี่ปุ่น โดยมีทีมจากสำนักงานใหญ่คอยสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง และมีระบบกลางสำหรับการบริหารทรัพยากร ช่วยลดภาระด้านการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ประกอบการ ทำให้สามารถมุ่งเน้นที่คุณภาพการบริการเป็นหลัก
นายภัทราวุธ สิงขรแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารรายได้และการตลาดของ KGH ระบุว่า หัวใจสำคัญของการเติบโตในยุคปัจจุบันคือการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทีมงานจะเข้ามาช่วยปรับราคาห้องพักเฉลี่ยและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเทียบกับคู่แข่ง เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เจ้าของโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มต้นทุนคงที่
โครงสร้างค่าใช้จ่ายและแรงจูงใจการรักษาคุณภาพบริการ
สำหรับโครงสร้างค่าใช้จ่าย แบรนด์ KUO กำหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้าในราคาโปรโมชั่นพิเศษที่ 200,000 บาท จากราคาปกติ 400,000 บาท ไปจนถึงสิ้นปี 2569 พร้อมค่าบริการรายเดือน 20,000 บาท และมีการเก็บส่วนแบ่งรายได้แบบออนไลน์ที่ระดับ 5% ซึ่งถือเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในตลาดแฟรนไชส์ระดับกลาง
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้สร้างแรงจูงใจในการรักษาคุณภาพบริการผ่านกลยุทธ์ Bobo Happy Score โดยหากโรงแรมสามารถรักษาคะแนนรีวิวบนแพลตฟอร์ม OTA ให้สูงอย่างต่อเนื่อง จะได้รับส่วนลดอัตราส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับ Platinum ที่คะแนน 9.5-10.0 ลดเหลือ 3% ระดับ Gold ที่คะแนน 8.5-9.4 ลดเหลือ 4% และระดับ Silver ที่คะแนน 7.5-8.4 ยังคงอัตราปกติที่ 5%
ความสำเร็จของโมเดลนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วจากตัวเลขประสิทธิภาพการบริหารจัดการส่วนกลางที่ช่วยผลักดันอัตรากำไรของโรงแรมให้อยู่ในระดับสูงถึง 56% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่อยู่ที่เพียง 25-35% แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ที่จับต้องได้
วิสัยทัศน์ Vision 2035 และการขยายเครือข่ายสู่ระดับสากล
ปัจจุบัน บริษัทบริหารจัดการโรงแรมมากกว่า 56 แห่ง หรือกว่า 4,000 ห้อง ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ ภายใต้แบรนด์หลักอย่าง Kokotel, VIVTEL, KUO รวมถึงโรงแรมอิสระหลายแห่งที่มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์
การปั้นแบรนด์แฟรนไชส์ KUO ในครั้งนี้ นับเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ Vision 2035 ที่ตั้งเป้าหมาย ambitious ไว้ว่าจะขยายเครือข่ายโรงแรมให้ได้ 1,000 แห่ง ใน 10 ประเทศทั่วโลกภายในปี 2578 เพื่อสร้างเครือข่ายโรงแรมระดับกลางที่ยั่งยืนและครอบคลุมตลาดในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก
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