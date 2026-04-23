โควตาประธานกมธ.ลงตัว 6 พรรคตกลง แบ่งงานสภา

พรรคการเมือง 6 พรรคตกลงแบ่งโควตาประธานคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยภูมิใจไทยได้มากที่สุด 14 คณะ ตามด้วยประชาชน 9 คณะ และเพื่อไทย 5 คณะ
การจัดสรรตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.
) ประจำสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 35 คณะ ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน โดยมีการแบ่งสัดส่วนให้กับ 6 พรรคการเมืองหลัก ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคกล้าธรรม และพรรคไทรวมพลัง การหารือครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังการนัดหมายโดยประธานสภาผู้แทนราษฎร และเป็นผลมาจากการเจรจาต่อรองระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ ซึ่งทุกพรรคแสดงความยืดหยุ่นและยอมถอยในบางประเด็นเพื่อให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ พรรคภูมิใจไทยได้รับโควตาประธาน กมธ.
จำนวน 14 คณะ ครอบคลุมหลากหลายด้านที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เช่น ความมั่นคงแห่งรัฐ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป. ป. ช.
) การพัฒนาการเมือง และการตำรวจ พรรคประชาชนได้รับ 9 คณะ โดยเน้นด้านกฎหมาย การยุติธรรม และการติดตามงบประมาณ ขณะที่พรรคเพื่อไทยได้รับ 5 คณะ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ประเด็นทางสังคมและการศึกษา เช่น กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.
) พรรคกล้าธรรมได้รับ 4 คณะ โดยครอบคลุมด้านกิจการสภา กีฬา และการท่องเที่ยว ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้รับ 2 คณะ และพรรคไทรวมพลังได้รับ 1 คณะ การแบ่งโควตาประธาน กมธ. ในครั้งนี้สะท้อนถึงความพยายามในการสร้างความสมดุลและให้ทุกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของสภาผู้แทนราษฎร แม้ว่าบางคณะ กมธ.
จะมีความต้องการจากหลายพรรค แต่ด้วยการเจรจาและการประนีประนอม ทำให้สามารถหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ การทำงานใน กมธ. ถือเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล และเสนอแนะนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน การที่ทุกพรรคการเมืองให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันใน กมธ.
จึงเป็นสัญญาณที่ดีต่อการพัฒนาการเมืองไทยในอนาคต ทั้งนี้ การจัดสรรตำแหน่งประธาน กมธ. ไม่ได้ยึดโยงกับตำแหน่งรัฐมนตรีของแต่ละพรรค แต่เป็นการพิจารณาจากความเหมาะสมและความเชี่ยวชาญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละค
ประธาน กมธ. ภูมิใจไทย พรรคประชาชน พรรคเพื่อไทย สภาผู้แทนราษฎร การเมือง
