โควตาประธานกมธ.ลงตัว 6 พรรคตกลง แบ่งงานสภา
📆4/23/2026 9:30 AM
พรรคการเมือง 6 พรรคตกลงแบ่งโควตาประธานคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยภูมิใจไทยได้มากที่สุด 14 คณะ ตามด้วยประชาชน 9 คณะ และเพื่อไทย 5 คณะ

การจัดสรรตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.

) ประจำสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 35 คณะ ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน โดยมีการแบ่งสัดส่วนให้กับ 6 พรรคการเมืองหลัก ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคกล้าธรรม และพรรคไทรวมพลัง การหารือครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังการนัดหมายโดยประธานสภาผู้แทนราษฎร และเป็นผลมาจากการเจรจาต่อรองระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ ซึ่งทุกพรรคแสดงความยืดหยุ่นและยอมถอยในบางประเด็นเพื่อให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ พรรคภูมิใจไทยได้รับโควตาประธาน กมธ.

จำนวน 14 คณะ ครอบคลุมหลากหลายด้านที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เช่น ความมั่นคงแห่งรัฐ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป. ป. ช.

) การพัฒนาการเมือง และการตำรวจ พรรคประชาชนได้รับ 9 คณะ โดยเน้นด้านกฎหมาย การยุติธรรม และการติดตามงบประมาณ ขณะที่พรรคเพื่อไทยได้รับ 5 คณะ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ประเด็นทางสังคมและการศึกษา เช่น กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.

) พรรคกล้าธรรมได้รับ 4 คณะ โดยครอบคลุมด้านกิจการสภา กีฬา และการท่องเที่ยว ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้รับ 2 คณะ และพรรคไทรวมพลังได้รับ 1 คณะ การแบ่งโควตาประธาน กมธ. ในครั้งนี้สะท้อนถึงความพยายามในการสร้างความสมดุลและให้ทุกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของสภาผู้แทนราษฎร แม้ว่าบางคณะ กมธ.

จะมีความต้องการจากหลายพรรค แต่ด้วยการเจรจาและการประนีประนอม ทำให้สามารถหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ การทำงานใน กมธ. ถือเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล และเสนอแนะนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน การที่ทุกพรรคการเมืองให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันใน กมธ.

จึงเป็นสัญญาณที่ดีต่อการพัฒนาการเมืองไทยในอนาคต ทั้งนี้ การจัดสรรตำแหน่งประธาน กมธ. ไม่ได้ยึดโยงกับตำแหน่งรัฐมนตรีของแต่ละพรรค แต่เป็นการพิจารณาจากความเหมาะสมและความเชี่ยวชาญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละค

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

เช็กราคาไอโฟน 14 (iPhone 14) เครื่องเปล่า-ติดโปร ครบทุกค่ายเช็กราคาไอโฟน 14 (iPhone 14) เครื่องเปล่า-ติดโปร ครบทุกค่ายPhone 14 (ไอโฟน 14) เปิดตัวไปเมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันที่ 7 กันยายนตามเวลาของไทย และได้มีการเปิดราคาไอโฟน 14 ทำให้หลายๆ คนต่างตั้งตารอและเตรียมกดจองในวันที่ 9 นี้
Read more »

‘iPhone 14 Pro’ เจาะลึกทุกการเปลี่ยนแปลง จอใหม่ กล้องใหม่ที่โปรกว่าเดิม‘iPhone 14 Pro’ เจาะลึกทุกการเปลี่ยนแปลง จอใหม่ กล้องใหม่ที่โปรกว่าเดิมกลายเป็นว่าการเปิดวางจำหน่าย iPhone 14 และ iPhone 14 Pro เป็นเทียร์ 1 ครั้งแรกในประเทศไทยในวันที่ 16 กันยายนนี้ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max กลายเป็น 2 รุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ไม่นับเทียบกับ iPhone 14 Plus ที่มีคิววา
Read more »

ชมภาพจริงของ iPhone 14 Series กับการส่งมอบอย่างเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรกชมภาพจริงของ iPhone 14 Series กับการส่งมอบอย่างเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรกส่องภาพจริงของ iPhone 14, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max รุ่นใหม่ล่าสุดที่ปีนี้ประเทศไทยขายติดกลุ่มประเทศแรก
Read more »

Apple เดิมอาจตั้งชื่อ iPhone 14 Plus ว่า iPhone 14 Max แต่เปลี่ยนใจก่อนงานเปิดตัวApple เดิมอาจตั้งชื่อ iPhone 14 Plus ว่า iPhone 14 Max แต่เปลี่ยนใจก่อนงานเปิดตัวข่าวลือการตั้งชื่อรุ่นของ iPhone 14 นั้นมีออกมาตั้งแต่ต้นปี ซึ่งบอกว่ารุ่นทั่วไปจะเรียก iPhone 14 สำหรับจอ 6.1 นิ้ว และ iPhone 14 Max สำหรับ
Read more »

จอง iPhone 14 สีเหลือง ทางนี้ ‘AIS - TRUE’ เปิดจองพรึ่บ!!จอง iPhone 14 สีเหลือง ทางนี้ ‘AIS - TRUE’ เปิดจองพรึ่บ!!ค่ายมือถือ AIS TRUE DTAC คึกคัก เปิดจอง iPhone14 และ iPhone14Plus สีเหลืองใหม่ ก่อนจะวางจำหน่ายจริง 14 มี.ค.นี้ iPhone 14 และ iPhone 14 Plus ออกแบบมาอย่างสวยงามและทนทานยาวนาน มีตัวเครื่องด้านหน้าแบบ Ceramic Shield กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
Read more »

iPhone 14 ราคา เช็กโปรโมชั่นล่าสุด AIS , TRUE , Dtac ไอโฟน 14 ทุกรุ่นiPhone 14 ราคา เช็กโปรโมชั่นล่าสุด AIS , TRUE , Dtac ไอโฟน 14 ทุกรุ่นiPhone 14 ราคา เช็กโปรโมชั่นล่าสุด AIS , TRUE , Dtac ไอโฟน 14 ทุกรุ่น iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Plus อัปเดตราคามือถือ สมาร์ทโฟน ปี 2023
Read more »



