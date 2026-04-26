โคลอมเบีย: ระเบิดบนทางหลวงสายหลักสังหาร 14 ราย ท่ามกลางการโจมตีต่อเนื่องทั่วประเทศ

เหตุระเบิดบนทางหลวงสายแพน-อเมริกันในจังหวัดเกากา ประเทศโคลอมเบีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย และบาดเจ็บอีกกว่า 38 ราย รัฐบาลเชื่อว่ากลุ่มกบฏ FARC ที่แตกแยกเป็นผู้ก่อเหตุ เพื่อตอบโต้มาตรการปราบปรามยาเสพติดและการกระชับความสัมพันธ์กับเวเนซุเอลา
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 เกิดเหตุ ระเบิด ร้ายแรงบนทางหลวงสายหลักในจังหวัดเกากา ประเทศ โคลอมเบีย คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 14 ราย และบาดเจ็บอีกกว่า 38 ราย รวมถึงเด็กเล็ก 5 คน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีต่อเนื่องกว่า 26 จุดทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาล โคลอมเบีย เชื่อว่ากลุ่มกบฏ FARC ที่แตกแยกเป็นผู้ก่อเหตุ โดยเป็นการตอบโต้มาตรการปราบปราม ยาเสพติด และการกระชับความสัมพันธ์กับ เวเนซุเอลา เหตุ ระเบิด เกิดขึ้นเมื่อเวลา 19.30 น.
ตามเวลาท้องถิ่น (ช้ากว่าไทย 12 ชั่วโมง) บนทางหลวงแพน-อเมริกัน บริเวณเซกเตอร์ เอล ตูเนล ในเขตกาจิบิโอ แรงระเบิดทำลายพื้นผิวถนนเป็นหลุมขนาดใหญ่ รถยนต์หลายชนิดถูกแรงระเบิดทำลายยับเยิน ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเกากาประณามการโจมตีว่าเป็นความโหดร้ายที่มุ่งเป้าไปที่พลเรือนผู้บริสุทธิ์ กองทัพโคลอมเบียระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ 'คลื่นการโจมตี' ที่รุนแรงและเป็นระบบ โดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายในจังหวัดเกากาและบาเย เดล เกากา รวมกว่า 26 จุด กองทัพเชื่อว่าผู้อยู่เบื้องหลังคือกลุ่มกบฏที่แยกตัวออกมาจาก FARC ภายใต้การนำของ เนสตอร์ เกรโกริโอ เวรา เฟร์นันเดซ หรือ Iván Mordisco ซึ่งปฏิเสธกระบวนการสันติภาพและยังคงเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ประธานาธิบดีกุสตาโว เปโตร ประณามกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าเป็นพวกฟาสซิสต์และผู้ค้ายาเสพติด พร้อมประกาศให้มีการล่าตัวกลุ่มนาร์โก-เทอร์เรอร์ไปทั่วโลก โดยระบุว่าการโจมตีที่รุนแรงขึ้นเป็นผลมาจากการปราบปรามยาเสพติดที่เข้มข้นขึ้น นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีเปโตรเดินทางไปเยือนเวเนซุเอลาเพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเตือนจากกลุ่มกบฏถึงความพยายามของรัฐบาลในการปิดล้อมพื้นที่อิทธิพลของพวกเขา รัฐมนตรีกลาโหมได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยการช่วยเหลือและประสานงานด้านความมั่นคง โดยรัฐบาลได้เพิ่มกำลังทหารและประกาศสภาความมั่นคงระดับชาติเพื่อรับมือกับสถานการณ
โคลอมเบีย ระเบิด FARC ยาเสพติด เวเนซุเอลา
