Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

โคราชวิกฤต! พบสุนัขติดพิษสุนัขบ้าแล้ว 20 ตัว คนตาย 1 ราย สั่งเร่งฉีดวัคซีน

ข่าวท้องถิ่น News

โคราชวิกฤต! พบสุนัขติดพิษสุนัขบ้าแล้ว 20 ตัว คนตาย 1 ราย สั่งเร่งฉีดวัคซีน
พิษสุนัขบ้าโคราชวัคซีน
📆6/6/2026 3:17 PM
📰thaich8news
71 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 49% · Publisher: 63%

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดนครราชสีมาทวีความรุนแรง พบสัตว์ติดเชื้อแล้ว 20 ตัว มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 144 ราย ทางจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น

จังหวัดนครราชสีมากำลังเผชิญกับสถานการณ์โรค พิษสุนัขบ้า ที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากตั้งแต่ต้นปี 2569 มีการตรวจพบเชื้อในสัตว์แล้วถึง 20 ตัว และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองที่มีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในหลายหมู่บ้าน ข้อมูลจากสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมาระบุว่า ผู้สัมผัสเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงมีจำนวนถึง 144 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับ วัคซีน ป้องกันแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับ วัคซีน ครบตามกำหนด เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งติดตามและดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด โรค พิษสุนัขบ้า เป็นโรคที่เมื่อติดเชื้อแล้วจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 100% ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ทางจังหวัดได้ออกมาตรการหลายอย่าง เช่น การสำรวจประชากรสุนัขและแมวในแต่ละพื้นที่ การเร่งฉีด วัคซีน ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 80% ของประชากรสัตว์เสี่ยง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งเจ้าหน้าที่หากพบสัตว์ที่มีอาการผิดปกติ นอกจากนี้ยังมีการติดตามผู้ที่เคยสัมผัสเชื้อเพื่อให้มารับ วัคซีน และการจัดระบบ Fast Track ในโรงพยาบาลเพื่อให้บริการฉีด วัคซีน อย่างรวดเร็ว เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีหน้าที่สำคัญในการพาสัตว์ไปฉีด วัคซีน ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่สัตว์อายุ 2-3 เดือน และต้องฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปี สำหรับประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สัตว์จรจัดหรือสัตว์ที่แสดงอาการดุร้าย หากถูกกัดหรือข่วนให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด และไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับ วัคซีน ป้องกัน การป้องกันตนเองและการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการเสียชีวิตจากโรค พิษสุนัขบ้า ได.

จังหวัดนครราชสีมากำลังเผชิญกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากตั้งแต่ต้นปี 2569 มีการตรวจพบเชื้อในสัตว์แล้วถึง 20 ตัว และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองที่มีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในหลายหมู่บ้าน ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาระบุว่า ผู้สัมผัสเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงมีจำนวนถึง 144 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกันแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งติดตามและดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่เมื่อติดเชื้อแล้วจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 100% ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ทางจังหวัดได้ออกมาตรการหลายอย่าง เช่น การสำรวจประชากรสุนัขและแมวในแต่ละพื้นที่ การเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมอย่างน้อย 80% ของประชากรสัตว์เสี่ยง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งเจ้าหน้าที่หากพบสัตว์ที่มีอาการผิดปกติ นอกจากนี้ยังมีการติดตามผู้ที่เคยสัมผัสเชื้อเพื่อให้มารับวัคซีน และการจัดระบบ Fast Track ในโรงพยาบาลเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีหน้าที่สำคัญในการพาสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่สัตว์อายุ 2-3 เดือน และต้องฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปี สำหรับประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สัตว์จรจัดหรือสัตว์ที่แสดงอาการดุร้าย หากถูกกัดหรือข่วนให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด และไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกัน การป้องกันตนเองและการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

thaich8news /  🏆 27. in TH

พิษสุนัขบ้า โคราช วัคซีน ปศุสัตว์ สาธารณสุข

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ธนาคารออมสินออกหุ้นกู้ความยั่งยืนรอบแรก 20 พันล้าน บาท ขาดลุล่วง 70 พันล้านบาทจากนักลงทุนธนาคารออมสินออกหุ้นกู้ความยั่งยืนรอบแรก 20 พันล้าน บาท ขาดลุล่วง 70 พันล้านบาทจากนักลงทุนผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งที่ 1/2569 มีวงเงิน{20,000}ล้านบาท แต่ได้รับการจองซื้อ
Read more »

ASUS Republic of Gamers ฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งนวัตกรรมในงาน Computex 2026ASUS Republic of Gamers ฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งนวัตกรรมในงาน Computex 2026ASUS Republic of Gamers ฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งนวัตกรรมในงาน Computex 2026 - ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความใหม่ล่าสุด
Read more »

FSC ยกเลิกกฎหมายรีดรายงานการโอนคริปโต 10 ล้านวอน upwards หลังคัดค้านจากสมาคมและเว็บเทรดFSC ยกเลิกกฎหมายรีดรายงานการโอนคริปโต 10 ล้านวอน upwards หลังคัดค้านจากสมาคมและเว็บเทรดคณะกรรมการบริการทางการเงินเกาหลีใต้ (FSC) ได้ยกเลิกกรอบกฎหมายที่ต้องการบังคับรายงานธุรกรรมคริปโตมูลค่าสูงกว่า 10 ล้านวอน หลังได้รับแรงปลiskinn PAPERSAT hugely from สมาคม DAXA และเว็บเทรดชั้นนำ ชี้ว่ากฎดังกล่าวจะทำให้ภาระงานคัดกรองพุ่งขึ้น 85 เท่า และสร้างปัญหา data bottleneck ที่รุนแรง โดย旧址ที慎 existing การบังคับรายงาน الطرف国家对 travelling rule และกฎบล็อกการโอนไปต่างประเทศ/กระเป๋าส่วนตัวที่ต้องรายงานทันทีหากมีการโอนเกิน 10 ล้านวอน ไม่สนใจว่ามีการรวดล悟หรือไม่ ซึ่ง.board หลังคัดค้านอย่างหนัก กฎดังกล่าวจะถูกละ牧师เมื่อ 20 สิงหาคม 2026
Read more »

ธอส. สร้างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางธอส. สร้างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางธอส. ผนึกกำลังกับกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครใกล้ 20 มิถุนายน 2569 เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนประกาศผลการตรวจสอบใน 17 กรกฎาคม 2569
Read more »

อว. คิกออฟ ABDUL Uni แพลตฟอร์ม AI สัญชาติไทย พลิกโฉมห้องเรียน 20 มหาวิทยาลัยอว. คิกออฟ ABDUL Uni แพลตฟอร์ม AI สัญชาติไทย พลิกโฉมห้องเรียน 20 มหาวิทยาลัยอว. จับมือ เนคเทค สวทช. คิกออฟ 'ABDUL Uni' แพลตฟอร์ม AI ผู้ช่วยครู-ผู้เรียน ดึง 20 มหาวิทยาลัยนำร่อง พลิกโฉมห้องเรียนไทยสู่ยุค AI
Read more »



Render Time: 2026-06-06 18:17:15