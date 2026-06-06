โคราชวิกฤต! พบสุนัขติดพิษสุนัขบ้าแล้ว 20 ตัว คนตาย 1 ราย สั่งเร่งฉีดวัคซีน

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดนครราชสีมาทวีความรุนแรง พบสัตว์ติดเชื้อแล้ว 20 ตัว มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 144 ราย ทางจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น
จังหวัดนครราชสีมากำลังเผชิญกับสถานการณ์โรค พิษสุนัขบ้า ที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากตั้งแต่ต้นปี 2569 มีการตรวจพบเชื้อในสัตว์แล้วถึง 20 ตัว และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองที่มีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในหลายหมู่บ้าน ข้อมูลจากสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมาระบุว่า ผู้สัมผัสเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงมีจำนวนถึง 144 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับ วัคซีน ป้องกันแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับ วัคซีน ครบตามกำหนด เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งติดตามและดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด โรค พิษสุนัขบ้า เป็นโรคที่เมื่อติดเชื้อแล้วจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 100% ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ทางจังหวัดได้ออกมาตรการหลายอย่าง เช่น การสำรวจประชากรสุนัขและแมวในแต่ละพื้นที่ การเร่งฉีด วัคซีน ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 80% ของประชากรสัตว์เสี่ยง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งเจ้าหน้าที่หากพบสัตว์ที่มีอาการผิดปกติ นอกจากนี้ยังมีการติดตามผู้ที่เคยสัมผัสเชื้อเพื่อให้มารับ วัคซีน และการจัดระบบ Fast Track ในโรงพยาบาลเพื่อให้บริการฉีด วัคซีน อย่างรวดเร็ว เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีหน้าที่สำคัญในการพาสัตว์ไปฉีด วัคซีน ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่สัตว์อายุ 2-3 เดือน และต้องฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปี สำหรับประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สัตว์จรจัดหรือสัตว์ที่แสดงอาการดุร้าย หากถูกกัดหรือข่วนให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด และไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับ วัคซีน ป้องกัน การป้องกันตนเองและการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการเสียชีวิตจากโรค พิษสุนัขบ้า ได.
จังหวัดนครราชสีมากำลังเผชิญกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากตั้งแต่ต้นปี 2569 มีการตรวจพบเชื้อในสัตว์แล้วถึง 20 ตัว และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองที่มีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในหลายหมู่บ้าน ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาระบุว่า ผู้สัมผัสเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงมีจำนวนถึง 144 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกันแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งติดตามและดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่เมื่อติดเชื้อแล้วจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 100% ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ทางจังหวัดได้ออกมาตรการหลายอย่าง เช่น การสำรวจประชากรสุนัขและแมวในแต่ละพื้นที่ การเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมอย่างน้อย 80% ของประชากรสัตว์เสี่ยง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งเจ้าหน้าที่หากพบสัตว์ที่มีอาการผิดปกติ นอกจากนี้ยังมีการติดตามผู้ที่เคยสัมผัสเชื้อเพื่อให้มารับวัคซีน และการจัดระบบ Fast Track ในโรงพยาบาลเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีหน้าที่สำคัญในการพาสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่สัตว์อายุ 2-3 เดือน และต้องฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปี สำหรับประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สัตว์จรจัดหรือสัตว์ที่แสดงอาการดุร้าย หากถูกกัดหรือข่วนให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด และไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกัน การป้องกันตนเองและการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได
พิษสุนัขบ้า โคราช วัคซีน ปศุสัตว์ สาธารณสุข
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