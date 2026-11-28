โคราชจัด K-BATTLE 2026 เป้ายิ่งใหญ่เศรษฐกิจ 2,000 ล้านบาท
จังหวัดนครราชสีมาผนึกกำลังทีเส็บจัดเทศกาล K-BATTLE 2026 ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผสานวัฒนธรรมสตรีทสากล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท
เทศกาล K-BATTLE International Street Culture Festival 2026 ได้เริ่มเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ณ พื้นที่ สุรนารีสแควร์ จังหวัด นครราชสีมา ภายใต้แคมเปญ อวดเมืองโคราช ที่มีเป้าหมายหลักในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมสตรีทคัลเชอร์ระดับสากลเข้ากับอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างรัฐบาลระดับชาติและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับแบรนด์เมืองให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าลงทุนและน่าอยู่อาศัยในสายตาชาวต่างชาติ
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านวัฒนธรรมสตรีท
การจัดงานเทศกาลดังกล่าวได้รับการต่อยอดภายใต้โครงการอวดเมือง 2569 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเส็บ ในการใช้เทศกาลเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมาได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองนำร่องอันดับหนึ่งจากเวทีอวดเมือง The Pitching 2568 ด้วยจุดแข็งที่แข็งแกร่งของเทศกาล K-BATTLE ซึ่งมีพื้นฐานมาจากกลุ่มชุมชนวัฒนธรรมสตรีทในพื้นที่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 17 ปี จนสามารถก้าวข้ามขอบเขต地域ไปสู่เวทีระดับนานาชาติได้ในปัจจุบันAlso read มาลัย - ราชัน ชวนขึ้นเหนือรับลมหนาว ชมปรากฏการณ์ยี่เป็งสุดโรแมนติก
ทีเส็บและจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกันยกระดับงานนี้สู่การเป็นแพลตฟอร์มทางเศรษฐกิจที่ทันสมัย โดยขับเคลื่อนแคมเปญอวดเมืองโคราชภายใต้แนวคิดอวดพลังสร้างสรรค์ที่เมืองมี ให้กลายเป็นโอกาสที่เมืองได้ ผ่านกรอบการสื่อสาร 6 อวด ได้แก่ อวดราก อวดรส อวดธุรกิจ อวดฝีมือ อวดศิลป์ และอวดซีน กรอบการทำงานนี้จะทำหน้าที่เชื่อมโยงคุณค่าความหลากหลายของเมืองโคราชเข้ากับเทศกาล และเปิดพื้นที่แสดงผลศักยภาพให้แก่ชาวโคราชได้แสดงออกสู่สายตานานาชาติอย่างครบวงจร
นายโกศล ปัทมะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ย้ำเตือนถึงนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้จังหวัดต่างๆ นำจุดแข็งและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองรองและเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง การให้ความสำคัญกับการหมุนเวียนรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยและการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้นำความสามารถมาสร้างรายได้ยังถือเป็นวาระสำคัญในการวางรากฐานความมั่นคงให้แก่ครอบครัวและประเทศชาติในอนาคต
มุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิสัยทัศน์เมือง
นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดเผยเหตุผลสำคัญที่จังหวัดตัดสินใจยกระดับ K-BATTLE ให้กลายเป็นเทศกาลประจำเมืองว่า ด้วยลักษณะที่มีความแปลกใหม่และถือเป็นพื้นที่รวมพลังของคนรุ่นใหม่ ซึ่งช่วยสร้างความแตกต่างและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายหลักในภูมิภาคเอเชีย จังหวัดจึงมีแผนที่จะหารือร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดงานอย่างต่อเนื่องและพัฒนาศิลปะสตรีทอาร์ตให้เป็นแบรนด์ของเมืองในมิติต่างๆ
ด้านดร.ศุวัณณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการได้เสริมว่าโครงการอวดเมืองซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2568 มุ่งดึงความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่มาต่อยอดทั้งด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม โดยการจัดงาน K-BATTLE 2026 ในครั้งนี้ถือเป็นต้นแบบของการใช้เทศกาลพัฒนาเมืองอย่างแท้จริงที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง
การเปิดพิธีได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เข้าร่วมงานพร้อมกัน ผู้ร่วมงานยังได้ร่วมกันขับร้องบทเพลงจับมือกันไว้ของธงไชย แมคอินไตย์ ในเวอร์ชันบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนบุญวัฒนา เพื่อสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตของเมืองโคราชให้ก้าวหน้าต่อไป
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาเมือง
ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้จากการจัดงานในครั้งนี้มีมูลค่าสูงมาก โดยทีเส็บคาดการณ์ว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานจะสามารถกระจายรายได้สู่พื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมาได้สูงถึง 2,000 ล้านบาท ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคและสร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่
เทศกาล K-BATTLE International Street Culture Festival 2026 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ถึง 29 พฤศจิกายน 2569 การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานให้เทศกาลเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ เปิดโอกาสให้ศิลปิน นักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการได้เชื่อมโยงเครือข่ายระดับนานาชาติและขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
การพัฒนาศักยภาพของนครราชสีมาในทิศทางนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเมืองที่ต้องการก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งโอกาสที่พร้อมเปิดรับทุกวัฒนธรรมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน การท่องเที่ยว และการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน เทศกาลนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงศิลปะ แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับจังหวัดนครราชสีมาในระยะยาว
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