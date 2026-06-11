Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: เป้าหมายหลักคือการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงๆ

News News

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: เป้าหมายหลักคือการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงๆ
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป้าหมายหลักช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงๆ
📆6/11/2026 12:52 AM
📰ThaiPBS
1 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 42% · Publisher: 51%

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเป้าหมายหลักคือการมอบเงินช่วยเหลือเดือนละ 300 บาท เพื่อซื้อสินค้าให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนที่สุดจริงๆ แต่จากการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ถือบัตรจำนวน 13.2 ล้านคนพบว่ามีกลุ่มคนที่ไม่เดือดร้อนจริงแฝงอยู่พอสมควร เช่น บางรายนั่งรถยนต์สภาพดีมาใช้สิทธิเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม เขาเป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้มากซึ่งความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ลือเลื่องไปทั่ว

เป้าหมายหลัก ของ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ การมอบเงินช่วยเหลือเดือนละ 300 บาท สำหรับซื้อสินค้าให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนที่สุดจริง ๆ ทว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูล ผู้ถือบัตรจำนวน 13.2 ล้านคน ในปัจจุบัน พบว่ามี กลุ่มคนที่ไม่เดือดร้อนจริงแฝงอยู่พอสมควร เช่น บางรายนั่ง รถยนต์สภาพดีมาใช้สิทธิเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม เขาเป็น ขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้มากซึ่ง ความเฉลียวฉลาด และ ความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นที่ลือเลื่องไปทั่ว "เมื่อความรักที่ยาวนานเริ่มตั้งคำถาม คืนนี้จึงยากเกินจะหลับลง" เรื่องราวของอ้น วัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มส่งสัญญาณเหมือนจะมาถึงทางตัน.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ThaiPBS /  🏆 52. in TH

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป้าหมายหลัก ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงๆ ผู้ถือบัตรจำนวน 13.2 ล้านคน กลุ่มคนที่ไม่เดือดร้อนจริงแฝงอยู่พอสมควร รถยนต์สภาพดีมาใช้สิทธิเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม ขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ความเฉลียวฉลาด ความซื่อสัตย์สุจริต

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“ไทยเบฟ”โชว์ยอดขายปี 65 ทะลุ 2.72 แสนล้าน กำไร 3.45 หมื่นล้าน“ไทยเบฟ”โชว์ยอดขายปี 65 ทะลุ 2.72 แสนล้าน กำไร 3.45 หมื่นล้าน“ไทยเบฟเวอเรจ” ของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี โชว์ผลประกอบการปี 65 กวาดยอดขาย 272,359 ล้านบาท เติบโต 13.2% กำไร 34,505 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.2%
Read more »

'ดิว อริสรา' แจงก่อนดราม่า! ซื้อรถ 13 ล้านให้ลูก ลั่นไม่ได้เวอร์ สามีคิดมาดีแล้ว'ดิว อริสรา' แจงก่อนดราม่า! ซื้อรถ 13 ล้านให้ลูก ลั่นไม่ได้เวอร์ สามีคิดมาดีแล้วดิว อริสรา เผยเตรียมของขวัญอะไรให้ลูกบ้าง งานนี้สามี เซบาสเตียน ลี จัดรถหรู Bentayga Bentley Hybrid สนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 13.2 ล้านบาท แต่คันนี้พิเศษเป็นสีทูโทนอีกด้วย
Read more »

คลังเพิ่มเงินพิเศษ 200 บาท ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เดือนคลังเพิ่มเงินพิเศษ 200 บาท ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เดือนรมช.คลัง เผย ครม.ไฟเขียวเติมเงินพิเศษบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท นาน 1 เดือน ดูแลผู้มีรายได้น้อยกว่า 13.2 ล้านคน
Read more »

เปิดตัว HUAWEI MatePad Pro 13.2 แท็บเล็ตจอรอยบาก, ชิป Kirin 9000s และแบต 10,100mAhHUAWEI จัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่ที่จีน โดยที่หนึ่งในนั้นเป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่ MatePad Pro 13.2 ที่มีจอแสดงผล OLED ขนาด 13.2 นิ้ว ความละเอียด 1920 x 2880 พิกเซล รีเฟรชเรท 144Hz
Read more »

HUAWEI เปิดตัว MatePad Pro 13.2 (2024) แท็บเล็ตตัวท็อปรุ่นใหม่HUAWEI เปิดตัว MatePad Pro 13.2 (2024) แท็บเล็ตตัวท็อปรุ่นใหม่HUAWEI นำเสนอ MatePad Pro 13.2 (2024) แท็บเล็ตที่มาพร้อมกับหน้าจอ Flexible OLED ขนาด 13.2 นิ้ว ความละเอียด 2880 x 1920 พิกเซล, Refresh Rate 144Hz และระบบปฏิบัติการ HarmonyOS NEXT บนพื้นฐาน HarmonyOS 4
Read more »

HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2025) เปิดตัวอย่างเป็นทางการHUAWEI MatePad Pro 13.2 (2025) เปิดตัวอย่างเป็นทางการHUAWEI เปิดตัว HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2025) รุ่นใหม่ พร้อมหน้าจอขนาด 13.2 นิ้ว, Flexible OLED PaperMatte Display, รองรับ WPS Office และ Smart Magnetic Keyboard
Read more »



Render Time: 2026-06-11 03:52:25