โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: เป้าหมายหลักคือการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงๆ

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเป้าหมายหลักคือการมอบเงินช่วยเหลือเดือนละ 300 บาท เพื่อซื้อสินค้าให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนที่สุดจริงๆ แต่จากการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ถือบัตรจำนวน 13.2 ล้านคนพบว่ามีกลุ่มคนที่ไม่เดือดร้อนจริงแฝงอยู่พอสมควร เช่น บางรายนั่งรถยนต์สภาพดีมาใช้สิทธิเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม เขาเป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้มากซึ่งความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ลือเลื่องไปทั่ว
เป้าหมายหลัก ของ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ การมอบเงินช่วยเหลือเดือนละ 300 บาท สำหรับซื้อสินค้าให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนที่สุดจริง ๆ ทว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูล ผู้ถือบัตรจำนวน 13.2 ล้านคน ในปัจจุบัน พบว่ามี กลุ่มคนที่ไม่เดือดร้อนจริงแฝงอยู่พอสมควร เช่น บางรายนั่ง รถยนต์สภาพดีมาใช้สิทธิเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม เขาเป็น ขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้มากซึ่ง ความเฉลียวฉลาด และ ความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นที่ลือเลื่องไปทั่ว "เมื่อความรักที่ยาวนานเริ่มตั้งคำถาม คืนนี้จึงยากเกินจะหลับลง" เรื่องราวของอ้น วัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มส่งสัญญาณเหมือนจะมาถึงทางตัน.
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป้าหมายหลัก ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงๆ ผู้ถือบัตรจำนวน 13.2 ล้านคน กลุ่มคนที่ไม่เดือดร้อนจริงแฝงอยู่พอสมควร รถยนต์สภาพดีมาใช้สิทธิเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม ขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ความเฉลียวฉลาด ความซื่อสัตย์สุจริต
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