โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 กระตุ้นเศรษฐกิจคึกคักที่บุรีรัมย์ ร้านลูกชิ้นยืนกินยอดขายพุ่ง 80-90%

โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และผู้ซื้อจ่าย 40% ส่งผลให้ร้านลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์มียอดขายเพิ่มขึ้นสูงถึง 90% ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่ใช้สิทธิ์ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างดี
โครงการ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ซึ่งเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ ในช่วงที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีร้านลูกชิ้นยืนกินชื่อดังบริเวณสถานีรถไฟบุรีรัมย์กว่า 10 ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้บรรยากาศการค้าคึกคักตั้งแต่เริ่มโครงการในวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านลูกชิ้นยืนกินที่มีชื่อเสียงและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด พบว่าทุกร้านได้ติดตั้งป้ายโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดเดินทางมาเลือกซื้อลูกชิ้นยืนกินอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นซื้อเพื่อเป็นของฝาก หรือรับประทานที่บ้านและยืนกินหน้าร้าน นักท่องเที่ยวหลายรายให้สัมภาษณ์ว่าโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มาก โดยเฉพาะเมื่อใช้จ่ายผ่านระบบวอลเล็ต รัฐบาลจะออกเงินสมทบ 60% และผู้ซื้อจ่ายเพียง 40% เช่น การซื้อลูกชิ้นมูลค่า 90 บาท รัฐจ่ายให้กว่า 50 บาท ผู้ซื้อจ่ายเพียง 36 บาทเท่านั้น นายสาธิต หนองภักดี อายุ 43 ปี ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เดินทางมาเที่ยวบุรีรัมย์และกำลังจะกลับบ้าน กล่าวว่า ตั้งใจซื้อลูกชิ้นยืนกินของดีบุรีรัมย์ไปฝากแม่ยาย โดยใช้จ่ายผ่านโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส เป็นครั้งแรก แม้ในช่วงแรกจะงงวิธีการใช้ แต่หลังจากลองใช้พบว่าสะดวกและคุ้มค่า ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้จริง ด้านนางสาวศิริพร วัฒนะ อายุ 37 ปี เจ้าของร้านป้าแหว๋ว ลูกชิ้นยืนกินสถานีรถไฟบุรีรัมย์ เปิดเผยว่ายอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 60% จากช่วงปกติที่เงียบเหงา โครงการนี้ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนกล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น แม้จะมีอุปสรรคเล็กน้อย เช่น ลูกค้าบางรายยังไม่ได้เติมเงินในระบบวอลเล็ต หรือปัญหาการตั้งค่าที่ตั้ง แต่สามารถแก้ไขได้โดยการเปิดปิดระบบ GPS นางสาวญานิศา วิชัยรัมย์ อายุ 19 ปี เจ้าของร้านลูกชิ้นยายภา กล่าวว่า ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 80-90% ต่อวัน เนื่องจากประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ผ่านโครงการ ขณะที่ราคาขายยังคงเดิม คือลูกชิ้นทอดไม้ละ 5 บาท และชุดสำหรับนำกลับบ้านราคา 60 และ 100 บาท พร้อมน้ำจิ้มและผักแถมฟรี นายนิรันดร์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรียกชวนสมาชิกสหกรณ์อุดหนุนสินค้าสหกรณ์ผ่านโครงการ ขณะที่ ร้านค้าสหกรณ์ ทั่วประเทศเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคไว้บริการลูกค้าแล้ว นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ว่า ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการ ทำให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนจำนวนมาก ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2569 เวลา 11.00 น.
มียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 2,581.03 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในมาตรการของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเห็นผลจริง และขอให้รัฐบาลจัดโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในระยะยา
ไทยช่วยไทยพลัส ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ กระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการรัฐบาล ร้านค้าสหกรณ์
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