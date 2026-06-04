โครงสร้างอุปทานของ Bitcoin กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมาก

กลุ่มกองทุน Spot ETF และบริษัทจัดการการลงทุนยักษ์ใหญ่อย่าง MicroStrategy กวาดซื้อ Bitcoin เข้าพอร์ตไปแล้วกว่า 1.2 ล้านเหรียญ และไม่ได้ขายทำกำไรออกมาเลย แต่ราคา Bitcoin กลับไม่ได้พุ่งทะยานขึ้นตามแต่อย่างใด
โครงสร้าง อุปทาน ของ Bitcoin กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมาก เมื่อกลุ่ม กองทุน Spot ETF และบริษัทจัดการการลงทุนยักษ์ใหญ่อย่าง MicroStrategy ต่างพากันเข้ามากวาดเหรียญออกจากตลาดไปเก็บไว้ในคลัง จนตอนนี้มียอดรวมแซงหน้ากระเป๋าเงินของ Satoshi Nakamoto ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Bitcoin investors' average cost basis is around $53K. Historically, bear markets ended only after the price fell below the realized price.
I thought that level would be hard to revisit, given institutional inflows…Ki Young Ju ซึ่งเป็น CEO ของ CryptoQuant เปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปี 2023 เป็นต้นมา MicroStrategy กวาดซื้อ Bitcoin เข้าพอร์ตไปแล้วกว่า 7 แสน BTC โดยที่แทบจะไม่ได้ขายทำกำไรออกมาเลย ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราดูข้อมูลเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม 2024 ที่ราคาเคยวิ่งอยู่แถว 63,000 ดอลลาร์ บรรดากองทุน ETF ก็กวาดเหรียญออกจากระบบไปได้อีกกว่า 5 แสน BTC ซึ่งตัวเลขรวมระดับ 1.2 ล้านเหรียญนี้ถือว่ามหาศาลมาก โดยเฉพาะเมื่อนำไปเทียบกับปริมาณเหรียญสำรองที่เหลืออยู่บนกระดานเทรดทั่วโลกซึ่งมีอยู่แค่ราว 2.7 ล้าน BTC เท่านั้น แต่สิ่งที่ย้อนแย้งกับความเป็นจริงในตลาดตอนนี้คือ แม้สถาบันจะแห่กันเข้ามาเก็บของจนอุปทานหายไปเยอะมาก ราคา Bitcoin กลับไม่ได้พุ่งทะยานขึ้นตามแต่อย่างใด ล่าสุดราคายังร่วงหลุด 62,000 ดอลลาร์ลงมาต่ำกว่าช่วงต้นปีเสียอีก สาเหตุหลักมาจากแรงเทขายตื่นตระหนกที่ไปกระตุ้นให้เกิดการบังคับล้างพอร์ตฟิวเจอร์สครั้งใหญ่ สร้างความเสียหายรวมกันกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ภายในวันเดีย
Bitcoin อุปทาน กองทุน Microstrategy พอร์ต
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