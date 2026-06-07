โครงการ D:CRAFT KHLONG LUANG: 'บ้านชาวไทย' ที่ผสานฟังก์ชันการใช้ชีวิต, พื้นที่ส่วนกลาง, และความสะดวกสบาย

โครงการ 'บ้านชาวไทย' D:CRAFT KHLONG LUANG นำการออกแบบที่ผสานฟังก์ชันการใช้ชีวิต, พื้นที่ส่วนกลาง, และความสะดวกสบายไว้ในที่เดียว. แม้โครงการนี้จะมีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์มากกว่าจำนวนยูนิตที่เปิดรองรับแล้ว, แต่ความสนใจที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการมีบ้านของคนไทย. โครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยคุณภาพได้ง่ายขึ้น. จุดเด่นของโครงการอยู่ที่การออกแบบสถาปัตยกรรมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของภูเขา, สายน้ำ, และดอกบัว. และการใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรอย่างคุ้มค่า.
โครงการ D:CRAFT KHLONG LUANG , ภายใต้แนวคิด ' บ้านชาวไทย ', นำการออกแบบที่ผสานฟังก์ชันการใช้ชีวิต, พื้นที่ส่วนกลาง, และความสะดวกสบายไว้ในที่เดียว, ก่อนปิดรับลงทะเบียนจองสิทธิ์ 8 มิ.
ย. นี้. แม้โครงการ 'บ้านชาวไทย' D:CRAFT KHLONG LUANG จะมีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้ามามากกว่าจำนวนยูนิตที่เปิดรองรับแล้ว, แต่ความสนใจที่เกิดขึ้นไม่ได้สะท้อนเพียงความต้องการที่อยู่อาศัยในทำเลคลองหลวงเท่านั้น.
หากยังสะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการมีบ้านของคนไทย.
ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส ระบุว่า โครงการ 'บ้านชาวไทย' เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยคุณภาพได้ง่ายขึ้น, โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องการบ้านในทำเลที่เดินทางสะดวก, พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน, และมีราคาที่เข้าถึงได้ที่ต้องการ. สร้างพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งเชื่อมโยงการใช้ชีวิต, การทำงาน, และการพักผ่อนเข้าด้วยกัน.
ภายใต้การผสมผสานพื้นที่พักอาศัย, พื้นที่เชิงพาณิชย์, และพื้นที่ส่วนกลางอย่างลงตัว, เพื่อรองรับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่. จุดเด่นของโครงการอยู่ที่การออกแบบสถาปัตยกรรมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของภูเขา, สายน้ำ, และดอกบัว, ตามชื่อจังหวัดปทุมธานี.
ถ่ายทอดผ่านเส้นสายโค้งมนที่ปรากฏในองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร. ช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นมิตรต่อการอยู่อาศัย. ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรอย่างคุ้มค่า, เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน
D:CRAFT KHLONG LUANG บ้านชาวไทย การพัฒนาที่อยู่อาศัย คุณภาพชีวิต การมีบ้าน สถาปัตยกรรม
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