โครงการ TH‑AI Passport 1,600 ล้านบาท เปิดเผยข้อบกพร่องการใช้จ่ายและสัญญาเช่าแบบไร้ผลต่อเศรษฐกิจ

ส.ส. กรณี "กรณ์" เผยโครงการ TH‑AI Passport ที่จ่าย 1,600 ล้านบาทให้ 5 ล้านคนใช้ AI Pro 1 ปี มีปัญหาการจัดสรรงบประมาณแบบเช่า‑บริการ, ขาด AI Literacy, และความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อ รองหัวหน้าพรรค กรณี "กรณ์" จาติกวณิช ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ TH‑AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาท ที่รัฐบาลได้จัดสรรจากกองทุน DE Fund ให้ประชาชนใช้บริการ AI ระดับ Pro ฟรี 1 ปีสำหรับ 5 ล้านคน โครงการนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดเช่า‑แบบ subscription โดยผู้รับจ้างจะได้รับสิทธิ์ใช้โมเดล AI ที่พัฒนาโดยบริษัทต่างชาติในรูปแบบคลาวด์ แม้ว่าจะมีการอ้างว่า ระบบทั้งหมดทำงานภายใน Data Centre ของประเทศไทยและข้อมูลผู้ใช้จะถูกเก็บอย่างนิรนามเพื่อปกป้องอธิปไตยดิจิทัล แต่ในความเป็นจริงซอฟต์แวร์และโมเดล AI ยังคงเป็นของต่างชาติ 100% ดังนั้นเมื่อสัญญาเช่าครบปี สิทธิ์การใช้จะถูกดึงปลั๊กออก ทำให้เงินและเทคโนโลยีที่ซื้อไว้ไหลออกนอกประเทศโดยไม่มีการสะสมทรัพย์สินดิจิัลใด ๆ ของรัฐ จากการตรวจสอบเอกสารประกวดราคา พบว่ารายการค่าใช้จ่ายสูงสุด 1,500 ล้านบาท ถูกระบุเป็น "ค่า Token ของ AI" โดยไม่มีการแจกแจงสัดส่วนของผู้ให้บริการหรือรายละเอียดเชิงเทคนิคใด ๆ นอกจากนี้สัญญากำหนดการรองรับผู้ใช้พร้อมกัน 500,000 รายต่อชั่วโมง แต่เมื่อคำนวณตามความสามารถของระบบจริง พบว่าสามารถให้บริการได้เพียง 139 รายต่อวินาที ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและอาจทำให้ระบบล่มเมื่อมีการใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก อีกทั้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างก็ทำในระยะเวลาเพียง 34 วันในช่วงหยุดยาวปีใหม่ ทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการตรวจสอบและประเมินศักยภาพของผู้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม ความกังวลของฝ่ายค้านไม่ได้มีเพียงเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณที่อาจไม่คุ้มค่าเท่านั้น ยังมีประเด็นว่าการแจกสิทธิ์ Pro โดยไม่เสริมสร้างทักษะ AI Literacy ให้แก่ประชาชน ทำให้ส่วนใหญ่ของผู้รับสิทธิ์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันระดับ Pro ได้เต็มที่ ส่วนกลุ่มนักพัฒนา (builders) ที่ต้องการใช้ API แบบเสียค่าใช้จ่ายตามจำนวน Token กลับไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทำให้ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มฟรีที่มีข้อจำกัดอยู่แล้ว การจัดสรรงบ 1,600 ล้านบาทในลักษณะเช่า‑บริการจึงถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ไม่มีผลเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ กระบวนการอนุมัติยังใช้กลไกของบอร์ดกองทุน DE Fund โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณสามวาระของสภาผู้แทนราษฎร ทำให้ขาดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามกฎหมายของรัฐสภ
TH‑AI Passport DE Fund AI Literacy การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรัฐ
