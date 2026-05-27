โครงการ TH-AI Passport: วิสัยทัศน์ก้าวหน้าหรือภัยเงียบด้านความโปร่งใส?

TH-AI Passportความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
📆5/27/2026 5:19 AM
📰siamrath_online
วิเคราะห์โครงการ TH-AI Passport มูลค่า 1,620 ล้านบาท ตั้งแต่กระบวนการอนุมัติที่เลี่ยง ครม. การประมูลที่อาจมีการล็อกสเปก ไปจนถึงความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจกลายเป็นการสอดแนมประชาชน

โครงการ TH-AI Passport ที่รัฐบาลเสนอด้วยวงเงิน 1,620 ล้านบาท มีเป้าหมายให้คนไทย 5 ล้านคนเข้าถึง Generative AI ระดับพรีเมียมฟรี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในเชิงลึก พบว่ากระบวนการอนุมัติและ การจัดซื้อจัดจ้าง เต็มไปด้วยประเด็นที่น่ากังขา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมภายใต้การนำของรัฐมนตรีไชยชนก ชิดชอบ เลือกใช้เงินจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ แทนการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทำให้ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งฝ่ายค้านมองว่าเป็นความพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบตามปกติ คำถามสำคัญคือเหตุใดไม่นำโครงการมูลค่ามหาศาลนี้เข้าสู่กระบวนการงบประมาณปกติเพื่อให้เกิด ความโปร่งใส สูงสุด ยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง ยังมีความทับซ้อนของบทบาท เมื่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.

) เป็นทั้งผู้ขอรับงบประมาณและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งมีอำนาจอนุมัติ สร้างความเสี่ยงต่อการทุจริต ผลการประมูลพบว่ามีผู้ยื่นเสนอราคาน้อยราย และราคาเกาะกลุ่มใกล้เคียงราคากลางอย่างผิดปกติ ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าบริษัทที่ชนะการประมูลมีรายได้ย้อนหลังน้อยกว่ามูลค่างานหลายสิบเท่า ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจสอบของแพลตฟอร์มส่องรัฐที่ให้คะแนนความโปร่งใสของ TOR ในโครงการนี้ต่ำและมีเงื่อนไขจำกัดการแข่งขัน รัฐมนตรีไชยชนกจะต้องชี้แจงประเด็นเหล่านี้ให้สังคมกระจ่าง นอกจากเรื่องงบประมาณและการประมูล ยังมีข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ประชาชนที่ใช้บริการฟรีอาจต้องแลกกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะข้อบังคับที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งาน (Prompt) กับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หากเป็นจริง รัฐอาจมีเครื่องมือสอดส่องความคิดและพฤติกรรมของประชาชนแบบมหาศาล แม้รัฐมนตรีจะยืนยันว่าการเก็บข้อมูลเป็นไปเพื่อพัฒนา AI และไม่ขัดต่อ PDPA แต่เส้นแบ่งระหว่างการพัฒนาและการสอดแนมนั้นบางมาก จำเป็นต้องมีกลไกป้องกันการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและการตรวจสอบจากภายนอก โครงการ TH-AI Passport แม้จะมีเป้าหมายดี แต่ถ้าขาดความโปร่งใสและความปลอดภัยด้านข้อมูล ก็อาจกลายเป็นภัยต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และทำลายความชอบธรรมของกระทรวงดิจิทัลฯ ในที่สุ

