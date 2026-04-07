โครงการใหม่ผสานจิตวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาวะในองค์กร

โครงการใหม่มุ่งเน้นการนำจิตวิทยาองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของพนักงานในองค์กรต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการขยายการเข้าถึงบริการและพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการด้านพฤติกรรมมนุษย์และ จิตวิทยาองค์กร โดยนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานสะสมมากกว่า 300,000 คน ทำให้ข้อมูลที่ได้รับมีความแม่นยำและสามารถประมวลผลได้แบบ Real-Time ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณบดี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่า พวกเราตั้งเป้าที่จะขยายการเข้าถึงบริการด้านการส่งเสริม สุขภาวะ ทางจิตและศักยภาพในการทำงาน เช่น Workplace Well-being และ Engagement Driver Survey ไปสู่ภาคองค์กรต่างๆ ในวงกว้างมากขึ้น
ภายในปีแรกคาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนองค์กรผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 50% ของฐานลูกค้า SCREENEO และมีแนวโน้มเติบโตมากกว่า 2 เท่าในระยะ 2–3 ปี ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้จะช่วยยกระดับการให้บริการจากรูปแบบเดิม ไปสู่ระบบดิจิทัลแบบครบวงจร ทั้งการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล และการอบรม เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถดูแลสุขภาวะทางจิตของบุคลากรได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ปัญหาด้านสุขภาวะของพนักงานถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเครียดและสมดุลชีวิตของบุคลากร ข้อมูลจากระบบ Mental Health Check-in ของกรมสุขภาพจิต ปี 2568 ระบุว่า ประชากรวัยทำงานอายุ 20–59 ปี ร้อยละ 11 มีความเครียดในระดับสูง และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28 ในกลุ่มวัยทำงานตอนต้นที่อายุ 20–29 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของแรงงานรุ่นใหม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 27 ของคนวัยทำงานยังคงฝืนทำงาน (Presenteeism) แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตก็ตาม ด้วยเหตุนี้ แพลตฟอร์ม SCREENEO ที่ผสมผสานองค์ความรู้ทางจิตวิทยาจึงเป็นคำตอบที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาบุคลากรขององค์กรไทยในระยะยาว\การดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีในที่ทำงาน และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรต่างๆ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล และการอบรมเพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถดูแลสุขภาพจิตของพนักงานได้อย่างยั่งยืน โครงการนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของพนักงานในประเทศไทย และช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถรับมือกับความท้าทายในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำความรู้ด้านจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเข้าใจถึงความต้องการของพนักงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว การเข้าถึงบริการด้านการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตและศักยภาพในการทำงานที่กว้างขวางขึ้น จะช่วยให้พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง และส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
