โครงสร้างตลาดไบโอดีเซล B100 กับปัญหาเกษตรกรถูกกดราคา
เจาะลึกโครงสร้างตลาดน้ำมันไบโอดีเซล B100 และเอทานอล พบโรงงานฐานการเมืองจับตาคิวกำไร ขณะที่เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบต้องเผชิญกับกลไกตลาดโลกที่กดราคารับซื้ออย่างต่ำสุด
อุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการค้าอย่างรุนแรง เมื่อราคาขายส่งน้ำมัน ไบโอดีเซล บี 100 และเอทานอลถูกกำหนดโดยต้นทุนการผลิตบวกกับค่าการตลาดเพื่อให้โรงงานมีกำไรแน่นอน ทว่าในฝั่งต้นน้ำซึ่งประกอบไปด้วยไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง และสวนปาล์ม เกษตรกร กลับต้องขายผลผลิตตามกลไกราคาตลาดโลกและถูกกดราคาผ่านลานเทหรือ โรงสกัด
โครงสร้างกำไรที่เอื้อกลุ่มอุตสาหกรรมฐานการเมือง
เมื่อดูลึกลงไปที่กลไกการตั้งราคา พบว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักอย่างชัดเจน กลุ่มแรกคือกลุ่มพ่อค้าคนกลางหรือโรงงานผลิตที่ต้องเอาน้ำมันมาสกัดซึ่งมีจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับทุนการเมืองหรือที่เรียกกันว่ากลุ่มโรงงานฐานการเมืองAlso readGGC โชว์ไตรมาส 3 พลิกกำไร ลดพาร์ชดเชยขาดทุนสะสม ปลดล็อกปันผล 0.25 บาท
กลุ่มที่สองคือน้ำมันตามมาตรา 7 ซึ่งรับซื้อจากกลุ่มแรกเอามาผสม โดยมีพวกนายหน้ารวบรวมส่งกลุ่มนี้มีการกระจายอำนาจทางการเมืองและเครือข่ายทุนพลังงานรับกินหัวคิวแบบสบายๆ ซึ่งคนในวงการรู้ดีว่ามีใครบ้างเช่น บิ๊ก อ. หรือ บิ๊ก ส. เป็นต้น
ความจริงของผู้ผลิตวัตถุดิบที่ถูกกดทับทางเศรษฐกิจ
ที่แน่นอนยิ่งกว่าแช่แป้งก็คือเกษตรกร เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถูกกดราคาซื้อและไม่มีวี่แววว่ากลไกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยแม้แต่น้อย การผูกขาดอำนาจในการกำหนดราคาทำให้ผู้ผลิตวัตถุดิบสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริง
สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่สมดุลของอำนาจต่อรองในตลาดพลังงานชีวภาพ حيث กลุ่มผู้ผลิตวัตถุดิบไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนจากรัฐแต่อย่างใด ในขณะที่กลุ่มผู้แปรรูปและผู้จัดจำหน่ายได้รับอานิสงส์จากความมั่นคงทางการค้า
ข้อมูลเชิงลึกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. SET ให้เห็นภาพความสัมพันธ์ของทุนที่ชัดเจน ข้อมูล ณ ปี 2569 ระบุว่ากลุ่มบริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล หรือ GGC บริษัทบีบีจีไอ หรือ BBGI บริษัทอุบลไบโอเอทานอล หรือ UBE และบริษัทไทยเอโกรเอเนอร์ยี่ หรือ TAE ล้วนมีส่วนได้เสียในห่วงโซ่การผลิตนี้
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไปสามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มทุนขนาดใหญ่กับนโยบายพลังงานทดแทนได้ โดยข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์แนวโน้มราคาพลังงานในอนาคต
บทบาทกำกับดูแลของกรมธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. เป็นหน่วยงานหลักที่รายงานข้อมูลกำลังการผลิตติดตั้งโรงงานไบโอดีเซลซึ่งมี 14 บริษัท โรงงานเอทานอล 28 โรงงาน และปริมาณการขายเชื้อเพลิงชีวภาพ
รายงานเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีความพยายามในการส่งเสริมพลังงานสะอาด แต่โครงสร้างการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยู่ในมือของผู้เล่นกลุ่มเดิมซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของราคาในระยะยาว
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