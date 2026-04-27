โครงการ สกายพาร์ค ลูเชี่ยน จอมเทียน พัทยา ขายดี 158% ในไตรมาสแรกปี 2569 สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย

โครงการ สกายพาร์ค ลูเชี่ยน จอมเทียน พัทยา ของบริษัท ลูนิค เรียลเอสเตท จำกัด ประสบความสำเร็จอย่างสูงในไตรมาสแรกของปี 2569 ด้วยยอดขายที่เติบโตถึง 158% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยเฉพาะ Branded Residence ในทำเลพัทยา ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ไม่แน่นอน
อุรดี กุลกีรติยุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลูนิค เรียลเอสเตท จำกัด เปิดเผยถึงความสำเร็จของโครงการ สกายพาร์ค ลูเชี่ยน จอมเทียน พัทยา ในไตรมาสแรกของปี 2569 ว่า ได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากกลุ่มนักลงทุนท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน โดยยอดขายไตรมาสแรกที่เติบโตถึง 158% ทำยอดได้กว่า 40% ของเป้าหมายทั้งปี 1,200 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อโครงการและต่อศักยภาพของตลาด Branded Residence โดยเฉพาะทำเล พัทยา ที่แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน นักลงทุนก็ยังมองหาสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าได้จริงในระยะยาว โครงการ อสังหาริมทรัพย์ ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะ Branded Residence ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้และช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนได้เป็นอย่างดี ตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่ “ขายดี” แต่สะท้อนว่า นักลงทุนกำลังเลือก “สินทรัพย์ที่สร้างรายได้ทันที” มากกว่าการเก็งกำไรระยะยาว ดีมานด์หลักของโครงการนี้ มาจาก นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มจากตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก และเอเชีย ขณะที่ฝั่งคนไทยเองครึ่งหนึ่งคือ “คนไทยในต่างประเทศ” ซึ่งภาพนี้กำลังบอกว่าเงินลงทุนกำลัง “ไหลกลับ” เข้าสู่ไทย เพื่อกระจายความเสี่ยงจากตลาดโลกในช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกแกว่งแรง นักลงทุนเริ่มมองหาสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงและสามารถสร้างรายได้ได้จริง โดยเฉพาะในตลาด อสังหาริมทรัพย์ ที่มีแบรนด์รับรอง ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีต่อ เศรษฐกิจ ไทยในระยะยาว นอกจากนี้ อุรดี กุลกีรติยุต ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ สกายพาร์ค ลูเชี่ยน จอมเทียน พัทยา นอกจากจะเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้แล้ว ยังมีความโดดเด่นในด้านการออกแบบและบริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ได้รับความนิยมจากนักลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนที่มองหาสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคต การที่โครงการนี้สามารถทำยอดขายได้ดีในช่วงเวลาที่ เศรษฐกิจ โลกไม่แน่นอน สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงและศักยภาพของตลาด อสังหาริมทรัพย์ ไทยที่ยังคงดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโล.
แจ้งเตือน! น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ 27-28 เมษายน 2569การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการหยุดจ่ายน้ำ หรือน้ำประปาไหลอ่อนที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 27-28 เมษายน 2569 เนื่องจากการบำรุงรักษาระบบท่อประปา ขอความร่วมมือสำรองน้ำไว้ใช้
ไทยรัฐ 27 เมษายน 2569: พระราชทานเพลิงศพ, เศรษฐกิจโลกผันผวน, เจรจาสันติภาพอิหร่าน-สหรัฐฯสรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 27 เมษายน 2569 เกี่ยวกับการพระราชทานเพลิงศพ อาษา เมฆสวรรค์, สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติพลังงานและสงครามตะวันออกกลาง, ความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ, และสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบ
เอลนีโญปี 2569 กดดันภาคเกษตร แต่หนุนกลุ่มเครื่องดื่ม ส่งผลกระทบเศรษฐกิจไทยฤดูร้อนปี 2569 ของประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญกับอากาศร้อนรุนแรงมากกว่าปีก่อน เนื่องจากการกลับมาของเอลนีโญผสมกับภาวะโลกร้อน ส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงและมีปริมาณฝนตกน้อยลง อาจนำไปสู่ภัยแล้งรุนแรงในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมที่อาจเผชิญกับปริมาณผลผลิตที่ลดลง และราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นหลักเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มอาจได้รับประโยชน์จากสภาพอากาศร้อนจัด เนื่องจากความต้องการบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปกติแล้วช่วงไตรมาส 2 ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของการบริโภคเครื่องดื่มอยู่แล้ว แต่แรงหนุนจากเอลนีโญอาจทำให้ความต้องการบริโภคต่อเนื่องยาวไปถึงช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ส่งผลให้แนวโน้มผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มมีโอกาสเติบโตดีกว่าปกติ
ไทยตอนบนเผชิญอากาศร้อนจัดและเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนระลอกใหม่ประเทศไทยตอนบนเผชิญกับอากาศร้อนจัดที่อุณหภูมิสูงถึง 41 องศาเซลเซียส พร้อมกับความเสี่ยงจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนถึงพายุฤดูร้อนที่จะถล่มในช่วงวันที่ 28 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2569 โดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนภาคเหนือยังคงเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
EEC เติบโตแรง 204% ชลบุรีครองแชมป์ลงทุน ดึงเม็ดเงินทะลุ 1.65 หมื่นล้านบาทการลงทุนในพื้นที่ EEC เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยอัตรา 204% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 2.51 หมื่นล้านบาท ในไตรมาสแรกของปี 2569 (มกราคม-มีนาคม 2569) ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในพื้นที่ EEC ด้วยมูลค่ากว่า 1.65 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
‘แอตต้า’ ชี้ค่าเงินบาทผันผวน-ตั๋วบินแพง กระทบ 2 เด้ง ‘ต่างชาติเที่ยวไทย’ คาดปิดที่ 30-32 ล้านคนปี 69‘แอตต้า’ ประเมินสถานการณ์ ‘ค่าเงินบาทผันผวน’ และสงครามตะวันออกกลางดันราคาน้ำมันพุ่ง ดันค่าตั๋วเครื่องบินแพงหูฉี่ กระทบ 2 เด้งต่อตลาด ‘นักท่องเที่ยวต่างชาติ’ คาดยอดปี 2569 ปิดที่ตัวเลข 30-32 ล้านคน
