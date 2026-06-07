โครงการพัฒนาพื้นที่พรุคลองควาย สุราษฎร์ธานี สู่พื้นที่สาธารณะคุณภาพสูงที่ยั่งยืน

กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเทศบาลเมือง ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่พรุคลองควาย ให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ผสานความทันสมัยและอนุรักษ์ธรรมชาติ รองรับการพักผ่อน ออกกำลังกาย และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โครงการพัฒนาพื้นที่พรุคลองควาย ภายใต้การดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับจังหวัด สุราษฎร์ธานี และเทศบาลเมือง สุราษฎร์ธานี กำลังก้าวเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่อย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง พื้นที่สาธารณะ ที่มีคุณภาพสูง ที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างลงตัว โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วไป แต่คือการออกแบบอนาคตของเมืองบนพื้นฐานของ ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นทั้งแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งออกกำลังกาย และจุดหมายปลายทางด้าน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ภายในโครงการมีองค์ประกอบที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน อาทิ ทางเดินและเลนจักรยานระยะทางกว่า 1,594 เมตร ที่รองรับไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ที่รักสุขภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม การเสริมสร้างโครงสร้างป้องกันตลิ่งพร้อมระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน รวมถึงการติดตั้งป้ายและปฏิมากรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัด สุราษฎร์ธานี ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน โดยโครงการนี้สะท้อนบทบาทสำคัญของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการขับเคลื่อน การพัฒนาเมือง ของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านผังเมือง วิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม เข้ากับบริบทของพื้นที่จริงอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่พรุคลองควายจึงไม่ใช่เพียงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ แต่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง สร้าง พื้นที่สาธารณะ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) นอกจากนี้ยังเป็นการวางรากฐานให้เมือง สุราษฎร์ธานี สามารถเติบโตได้อย่างสมดุลในระยะยาว โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พื้นที่พรุซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สำคัญ ยังช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนตามธรรมชาติที่ช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง ในอนาคตอันใกล้ พื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางด้าน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สำคัญของภาคใต้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเยือน สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นและเศรษฐกิจของจังหวัด ควบคู่ไปกับการเป็นพื้นที่สีเขียวที่ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศและความร้อนในเขตเมือง การพัฒนาครั้งนี้ยังเป็นต้นแบบให้กับโครงการอื่นๆ ทั่วประเทศ ในการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาเมือง และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวทางที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงมากขึ้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงตั้งใจให้โครงการนี้เป็นตัวอย่างของความสำเร็จใน การพัฒนาเมือง อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคั.
โครงการพัฒนาพื้นที่พรุคลองควาย ภายใต้การดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี กำลังก้าวเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่อย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพสูง ที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างลงตัว โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วไป แต่คือการออกแบบอนาคตของเมืองบนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นทั้งแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งออกกำลังกาย และจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ภายในโครงการมีองค์ประกอบที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน อาทิ ทางเดินและเลนจักรยานระยะทางกว่า 1,594 เมตร ที่รองรับไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ที่รักสุขภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม การเสริมสร้างโครงสร้างป้องกันตลิ่งพร้อมระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน รวมถึงการติดตั้งป้ายและปฏิมากรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน โดยโครงการนี้สะท้อนบทบาทสำคัญของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านผังเมือง วิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม เข้ากับบริบทของพื้นที่จริงอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่พรุคลองควายจึงไม่ใช่เพียงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ แต่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง สร้างพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) นอกจากนี้ยังเป็นการวางรากฐานให้เมืองสุราษฎร์ธานีสามารถเติบโตได้อย่างสมดุลในระยะยาว โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พื้นที่พรุซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สำคัญ ยังช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนตามธรรมชาติที่ช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง ในอนาคตอันใกล้ พื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของภาคใต้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเยือน สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นและเศรษฐกิจของจังหวัด ควบคู่ไปกับการเป็นพื้นที่สีเขียวที่ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศและความร้อนในเขตเมือง การพัฒนาครั้งนี้ยังเป็นต้นแบบให้กับโครงการอื่นๆ ทั่วประเทศ ในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวทางที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงมากขึ้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงตั้งใจให้โครงการนี้เป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคั
การพัฒนาเมือง พื้นที่สาธารณะ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุราษฎร์ธานี ความยั่งยืน