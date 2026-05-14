โครงการคนละครึ่งพลัส: รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ช่วยเหลือคนละ 4,000 บาท

โครงการคนละครึ่งพลัสเป็นโครงการรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชน 30 ล้านคนเข้าร่วม โดยรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% หรือช่วยเหลือคนละ 4,000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและสนับสนุนร้านค้ารายย่อย ส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐจะเพิ่มวงเงินช่วยเหลืออีก 700 บาท รวมเป็นเดือนละ 1,000 บาท โดยจะแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ
ลวรณกล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการแรกที่ใช้เงินกู้ภายใต้ พ. ร. ก. วงเงิน 400,000 ล้านบาท โดย พ.
ร. ก. ระบุชัดเจนว่าสามารถนำเงินกู้นี้ มาใช้ในโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้ทั้งนี้ รูปแบบของโครงการคนละครึ่งพลัสจะเป็นการร่วมจ่ายในสัดส่วน 40:60 โดยภาครัฐช่วยจ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40%นอกจากนี้ คกง. ยังได้มอบหมายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.
) จัดทำแบบฟอร์มรายละเอียดการขอใช้เงินกู้ตาม พ. ร. ก.
ทั้งในส่วนมาตรการเยียวยาและการเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้หน่วยงานราชการที่ต้องการขอใช้เงินกู้สามารถศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ได้ผ่านเว็บไซต์ ก่อนจะนำรายละเอียดดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์กระทรวงการคลังต่อไปก่อนหน้านี้ ดร.
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งพลัสจะเปิดให้ประชาชน 30 ล้านคนเข้าร่วม โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% หรือช่วยเหลือคนละ 4,000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและสนับสนุนร้านค้ารายย่อยส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ 13.2 ล้านคน รัฐจะเพิ่มวงเงินช่วยเหลืออีก 700 บาท รวมเป็นเดือนละ 1,000 บาท โดยจะแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเปิดลงทะเบียนและพิจารณาสิทธิใหม่ในวันเดียวกัน ดร.
เอกนิติระบุเพิ่มเติมว่า หาก คกง. เห็นชอบ โครงการจะถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ในสัปดาห์หน้า วันที่ 19 พฤษภาคม ก่อนเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่ 25 พฤษภาคม และเริ่มใช้สิทธิตามไทม์ไลน์เดิมในวันที่ 1 มิถุนายน 256
โครงการคนละครึ่งพลัส รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือคนละ 4 000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 1 000 บาท โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐเพิ่มวงเงินช่วยเหลือ แบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ออนิกซ์ฯ ฉลอง 60 ปี รุก 75 แห่งปี 73 ตั้งกองรีทรายได้หมื่นล้านออนิกซ์ฯ ฉลอง 60 ปี ประกาศยุทธศาสตร์โตพุ่ง เป้า 75 แห่งปี 2573 คาดรายได้ทะลุหมื่นล้าน พร้อมส่ง 3 โรงแรมเข้ากองรีท ONYX RT ระดมทุนปักหมุดผู้นำเอเชียแปซิฟิกอย่างยั่งยืน
Read more »
ศัลยกรรมใบหน้าชะลอตัว เทรนด์เพิ่ม ญี่ปุ่นดึงธุรกิจอยู่เบื้องหลังในตลาดศัลยกรรมแห่งประเทศไทยมูลค่า 75,200 ล้านบาทที่มีแนวโน้มเติบโตช้าลง ในช่วงเวลา 60 วัน นี้ผู้บริโภคไทยกำลังดิ้นรนตัดสินใจเลือกคลินิกศัลยกรรม หลังจากที่ประสบปัญหาต่างๆ ลูกค้าส่วนใหญ่มีเหตุการณ์ตัดสินใจดังนี้คือoudipus เพื่อนไขว้ และทรงที่ไม่สมบูรณ์ของหัตถการ
Read more »
อนุทิน ชี้แก้ รธน.ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่”นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กรณีวันที่ 14 พ.ค. จะครบเวลา 60 วันที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะยืนยันร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ในสภาฯ ให้สภาชุดใหม่ดำเนินการ รวมถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจะยืนยันหรือไม่ และท่าทีของพรรคภมิต์ไทยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร
Read more »
ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองหนัก ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยา เผย ภาคใต้ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตก ขณะที่ไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่
Read more »
AI Chatbot ผิดพลาด 50% คำตอบเกี่ยวกับสุขภาพทีมวิจัยในวารสาร BMJ Open ได้ทดสอบ AI Chatbotระดับโลกเกี่ยวกับคำถามสุขภาพ พบว่าอัตราการตอบถูกต้อง สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอยู่ที่ 60% แต่เมื่อเฉลี่ยแล้วเป็น 50% เท่านั้นเนื่องจากปัญหาข้อมูลแหล่งอ้างอิงที่นำเสนอ
Read more »
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ปรับโฉมระบบบริหารจัดการทุนกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เร่งยกระดับระบบบริหารจัดการทุนกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากล เดินหน้าปฏิรูปสู่ “กลไกลงทุนเชิงยุทธศาสตร์กีฬาไทย” จัดอบรม Self-Assessment (เซลฟ์-อะเซสเมนท์) ครั้งที่ 2 คาดว่าจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าผลักดัน ดัน Sport Economy (สปอร์ต อีโคโนมี) ไทย ปี 2570 แตะ 218,000 ล้านบาท...
Read more »