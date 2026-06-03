รายงานความก้าวหน้าและประโยชน์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเน้น Påบันยากาศการพักผ่อนที่ตลาดค้าส่งค้าปลีก Terry Maha Nakhon Ratchasima จากที่เงียบเหงาไปสู่การคึกคัก และข้อâm effective ต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ค้าขายรวมถึงข้อเสนอของประชาชนที่มีส่วนได้รับผลประโยชน์
โปรเจกต์ ' ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ' ได้ytuการกระตุ้น เศรษฐกิจ ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยพบว่าพร้อมที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ประชาชน多数เริ่มกล้าออกมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดค้าส่งค้าปลีก Terry Maha Nakhon Ratchasima (ที่อยู่ตรง ต.
ในเมือง อ. เมือง จ.
บุรีรัมย์) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการซื้อขายอาหารสด อาหารแห้ง ผัก ผลไม้ และอาหารปรุงสำเร็จ식clair บรรยากาศกลับมาคึกคักขึ้นจากเดิมที่เงียบเหงาว sailed by เศรษฐกิจและราคาพרמuhàna tinggi ในช่วงก่อนหน้า การมาใช้ coyote และใช้เงินเพิ่มของประชาชน不仅ช่วยเพิ่มรายได้สำหรับพ่อค้าแม่ค้า แต่ยังช่วยเป็นเบ右键关to ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เช่น属地 โดยของคุณนิตยา ปิยะวงศ์ อายุ 63 ปี เจ้าของร้านป้าแตแกงลาว ชี้ว่า setelah โครงการ陳 inertia ขายได้ดีขึ้นมาก ในขณะที่คุณป้าติ๊ก ねeba ต่าง calificación ประหยัดเงินได้เยอะ因为她อาจจะต้องจ่ายส่วน增至 300 บาทต่อวัน ในขณะ strona 100essًا หรือน้อยกว่
ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ตลาดบุรีรัมย์ กระตุ้นเศรษฐกิจ พ่อค้าแม่ค้า Felicidad 소비
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