โครงการไบโอชาร์ที่ดีที่สุดในปี 2026 ได้แก่ Aperam BioEnergia, Pacific Biochar, Carboneers Biochar Project, Premier Forest Products และ Carbo Culture
Aperam BioEnergia ซึ่งได้รับการรับรองจาก Puro.earth เป็นหนึ่งในโครงการ ไบโอชาร์ ที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยผลิต ไบโอชาร์ ได้ 10,000 ตันต่อปีในปี 2025 และมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 3 เท่าภายในปี 2026 โครงการนี้ใช้เทคโนโลยีไพโรไลซิสในการเปลี่ยนเศษวัสดุจากป่าไม้ให้เป็น ไบโอชาร์ สนับสนุนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการกำจัดคาร์บอนในรัฐมีนัสเชไรส์ของบราซิล นับตั้งแต่ปี 2021 โครงการได้จำหน่าย คาร์บอนเครดิต จากการกำจัดคาร์บอนมากกว่า 100,000 ตัน ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความไว้วางใจจากภาคธุรกิจที่ต้องการคาร์บอนออฟเซ็ตที่มีผลกระทบสูงโครงการที่ได้รับการรับรองจาก Verra แห่งนี้ตั้งอยู่ในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ โดยนำของเสียจากอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ดำเนินงานอย่างยั่งยืนมาแปรรูปเป็น ไบโอชาร์ โครงการทำงานร่วมกับชุมชนชนพื้นเมืองในการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม จนกลายเป็นผู้นำด้านการชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน โมเดลดังกล่าวสามารถขยายผลได้และกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ ได้หลายพันตันต่อปี พร้อมแผนขยายโครงการเพิ่มเติมในปี 2026 โครงการในประเทศกานาที่พัฒนาโดย Carboneers แห่งนี้ เปลี่ยนของเสียทาง การเกษตร ให้เป็น ไบโอชาร์ ช่วยลดการเผาในที่โล่งและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินสำหรับเกษตรกรท้องถิ่น โครงการได้รับการรับรองจาก C-Sink และสนับสนุนการสร้างงานในชนบท รวมถึง การเกษตร อย่างยั่งยืน ทำให้เป็นตัวเลือกที่มีผลกระทบสูงสำหรับธุรกิจที่ต้องการสนับสนุน ความยั่งยืน ในประเทศกำลังพัฒนา Premier Forest Products เปลี่ยนของเสียจากไม้ให้เป็นอิฐ ไบโอชาร์ ที่มีความหนาแน่นคาร์บอนสูงผ่านกระบวนการไพโรไลซิส ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบวิธี ไบโอชาร์ ของ Puro.
earth โครงการตั้งอยู่ในเซาท์เวลส์ สหราชอาณาจักร และสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 2.96 ตันต่อการผลิตไบโอชาร์ 1 ตัน ทำให้เป็นหนึ่งในโครงการไบโอชาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในยุโรป Carbo Culture เป็นผู้บุกเบิกการผลิตไบโอชาร์แบบกระจายศูนย์ โดยใช้หน่วยไพโรไลซิสแบบโมดูลาร์ที่สามารถติดตั้งได้ทั่วโลก โครงการได้รับการรับรองจาก Puro.earth และมุ่งเน้นการใช้ของเสียจากเขตเมืองและภาคอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบ นำเสนอโซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับบริษัทที่มีการดำเนินงานทั่วโลกไบโอชาร์คาร์บอนเครดิต คือคาร์บอนเครดิตที่ผ่านการตรวจสอบรับรอง ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนของเสียอินทรีย์ให้กลายเป็นคาร์บอนที่มีเสถียรภาพผ่านกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ไบโอชาร์ที่ได้สามารถกักเก็บ CO2 ไว้ในดินได้ตั้งแต่หลายร้อยปีจนถึงหลายพันปี ทำให้เป็นหนึ่งในโซลูชันกำจัดคาร์บอนที่มีความถาวรมากที่สุดในปัจจุบัน โดยคาร์บอนเครดิต 1 หน่วย เทียบเท่ากับการกำจัดก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ 1 เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ที่ได้รับการยืนยันแล้ว จากการวิเคราะห์ของเรา โครงการไบโอชาร์ที่ดีที่สุดในปี 2026 ได้แก่ Aperam BioEnergia (บราซิล), Pacific Biochar (อเมริกาเหนือ), Carboneers Biochar Project (กานา), Premier Forest Products (สหราชอาณาจักร) และ Carbo Culture (ระดับโลก
ไบโอชาร์ คาร์บอนเครดิต สิ่งแวดล้อม การเกษตร ความยั่งยืน
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