โขม ผงาดผู้กำกับภาพยนตร์ใหม่ สานต่อความทรงจำถึงพ่อ
โขม ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ นำเสนอมิติอาชญากรรมที่อบอุ่น ผสมผสานความทรงจำถึงพ่อและเพื่อน ร่วมสร้างผลงานเพื่อระลึกถึงครอบครัวและมิตรภาพ
รายการ โหนกระแส ออกอากาศในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ดำเนินรายการโดย หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย และผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด โดยมีการออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 ในตอนนี้ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้กำกับและนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่จะเข้าฉายเร็วๆ นี้
แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2526
โขม ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดเผยว่าเรื่องราวในภาพยนตร์นั้นฝังอยู่ในใจมานานแล้ว เนื่องจากสมัยเด็กที่บ้านทำธุรกิจรถเช่า ซึ่งพ่อเป็นผู้ดูแลธุรกิจดังกล่าว เหตุการณ์ตามในหนังเกิดจากน้ำท่วมใหญ่ในปี 2526 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พี่หนุ่มคาดเดาว่าอีก 50 ปีข้างหน้ายังมีความเกี่ยวข้องอยู่Also readICONSIAM สู่โลกดิจิทัลลอยกระทง 2026 ผสานมรดกไทยและนวัตกรรม
บริษัทรถเช่าประสบปัญหาเมื่อเกิดน้ำท่วม จึงเริ่มมีคดีความต่างๆ ตามมา ข่าวลือในอดีตระบุว่าวิธีทางออกในสมัยนั้นคือการใช้อะไรก็ตามที่มีความเทาๆ ให้เช่ารถ เพื่อไปเก็บคนบ้าง หรือให้เขาเข้าสู่วงการบ้าง ขodom ได้ยินเรื่องราวดังกล่าวมาตั้งแต่เด็ก
มิติอบอุ่นของภาพยนตร์อาชญากรรม
ภาพยนตร์เรื่องนี้เกือบทั้งเรื่องเกิดจากการตั้งคำถามว่า หนังอาชญากรรมสามารถสร้างความอบอุ่นได้หรือไม่ โดยสามารถพูดในมิติอื่นเพิ่มเติมได้ เช่น มิติครอบครัว มิติเพื่อนฝูง คนทั่วไปมักเห็นโลกอาชญากรรมในแง่เดียว แต่ในแง่มนุษย์และความเป็นหนังแล้ว ตัวละครมีจิตใจ มีความเป็นแฟมิลี่ มีความเป็นพี่น้องกัน
หนังเรื่องจึงถูกผสมผสานและทำขึ้นมาด้วยความคิดถึงพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว โขมกล่าวว่าเมื่อทำหนังมาถึงจุดหนึ่ง คนอื่นอาจสร้างเจดีย์ แต่เขาเลือกสร้างหนังเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงคุณพ่อ โดยคุยกันเองว่าไม่ต้องให้ใครรู้ เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ไม่อยากให้ยึดโยงว่าเป็นหนังของพ่อเท่านั้น
กระบวนการถ่ายทำและการทำงานร่วมกัน
การทำหนังเพื่อคนทั้งหมดได้ดูนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องถ่ายทำในสภาพอากาศที่ร้อนมาก โดยเฉพาะฉากที่พี่ตู่ต้องใส่เสื้อคอเต่าและเสื้อแจ็กเก็ตยืนอยู่กลางแดด ซึ่งพี่ตู่ระบุว่าความร้อนดังกล่าวช่วยให้เข้าคาแรกเตอร์ได้ดีขึ้น แม้ว่าจะรู้สึกโกรธคอสตูมและโกรธพี่โขมในบางครั้ง แต่ก็นำความโกรธไปลงที่บทแทน
พี่เล็กซึ่งเคยเป็นนักร้องก็มีบทบาทในภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยโขมอธิบายว่าพี่เล็กจะมีนิสัยที่นิ่มนวลคล้ายกัน แต่จะมีโทนที่แตกต่างกันออกไป ด้วยเนื้อหาเพลงและดนตรีสไตล์ของเขาที่จะเป็นผู้ชายอบอุ่น โขมจึงขอให้พี่เล็กแสดงบทบาทที่เป็นซาดิสต์ ซึ่งตรงข้ามกับภาพลักษณ์เดิมของเขา
ความสัมพันธ์และความผูกพันของทีมสร้าง
วิธีการคิดของตัวละครในเรื่องนี้เหมือนกัน โดยต้องสามารถตัดนิ้วคนได้ขณะคุยกัน และต้องการสืบหาความจริงให้คนนั้นคายความจริงออกมา ซึ่งตัวละครเกิดความสุขและความฟินนิดๆ กับการฆ่า คำถามที่เกิดขึ้นคือคนแบบนี้จะสามารถสร้างความสัมพันธ์และรักกับเพื่อนได้หรือไม่
คำตอบคือสามารถทำได้ โดยแต่ละคนจะมีวิชั่นที่ทุกคนเป็นมือปืนและเป็นนักฆ่า แต่ความเป็นเพื่อนและความผูกพันก็ยังคงอยู่ ในเรื่องนี้ทุกคนช่วยกันเลี้ยงลูกของประเสริฐ ซึ่งเป็นข้อต่อที่ทำให้ทุกคนมารักกัน โขมระบุว่าบทและกระบวนการสร้างนั้นมีความละเอียดอ่อนและต้องตัดต่อเวอร์ชันแรกที่ยังคงเหลือเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
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