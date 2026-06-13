โก้ มิสเตอร์แซกแมน อาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นกำลังใจในชีวิตครูและดนตรี

นักแซกโซโฟนชื่อดัง โก้ มิสเตอร์แซกแมน แสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมย้อนความทรงจำเมื่อครั้งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์เมื่อปี 2565 พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เขาตลอดมา
ทั่วทั้งประเทศไทยยังคงอยู่ในความโศกเศร้าหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์อย่างสงบเมื่อไม่นานมานี้ พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย และการจากไปของพระองค์ได้สร้างความ อาลัย ไปทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการดนตรีและการศึกษา เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อศิลปินและนักดนตรีมาโดยตลอด หนึ่งในนั้นคือ นายเศกพล อุ่นสำราญ หรือที่รู้จักกันดีในนาม โก้ มิสเตอร์แซกแมน นักแซกโซโฟนชื่อดังที่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ และรับ พระราชทานปริญญาบัตร จากพระหัตถ์ของพระองค์เมื่อปี พ.
ศ. 2565 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2565 นั้น โก้ มิสเตอร์แซกแมน เป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเป็นผู้โชคดีที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นลำดับแรก ในวันนั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีพระเมตตาต่อเขาอย่างมาก โดยทรงยิ้มให้และให้กำลังใจ ซึ่งโก้ได้เล่าว่ารอยยิ้มนั้นสถิตอยู่ในใจของเขาตลอดมา และเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทั้งในฐานะครูและนักดนตรี เขายังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า พระองค์เป็นกำลังใจในการเป็นครูและในชีวิตดนตรีตลอดไป และขอถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านตราบนิจนิรันดร์ โก้ มิสเตอร์แซกแมน นับเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในวงการแซกโซโฟนของไทย เขาเริ่มต้นเส้นทางดนตรีตั้งแต่อายุยังน้อย และได้รับการยอมรับในความสามารถ เคยร่วมงานกับศิลปินชั้นนำมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การที่เขาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ และรับปริญญาจากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทำให้เขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างหาที่สุดมิได้ และนับเป็นความทรงจำอันล้ำค่าที่จะคงอยู่ในใจตลอดไป ปัจจุบัน โก้ยังคงทำหน้าที่เป็นครูสอนดนตรีและนักแสดง ตามรอยพระบรมราโชวาทที่ทรงให้ไว้ เขาขอให้ทุกคนร่วมกันส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย และขอให้พระองค์ทรงสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป
โก้ มิสเตอร์แซกแมน เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา อาลัย พระราชทานปริญญาบัตร กำลังใจ
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