โกลด์แมน แซคส์ เตือน น้ำมันสำรองทั่วโลกใกล้แตะระดับต่ำสุดในรอบ 8 ปี

รายงานจากโกลด์แมน แซคส์ ชี้ว่าปริมาณน้ำมันสำรองทั่วโลกกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 8 ปี เหตุจากความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซและเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น
รายงานล่าสุดจาก โกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นสถานการณ์ที่น่ากังวลเกี่ยวกับปริมาณ น้ำมัน สำรองทั่วโลก โดยระบุว่าระดับ น้ำมัน สำรองกำลังลดลงอย่างรวดเร็วและใกล้แตะระดับต่ำสุดในรอบ 8 ปี ความเร็วในการลดลงของปริมาณ น้ำมัน สำรองนี้เป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจำกัดในการสัญจรผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่ง น้ำมัน ที่สำคัญของโลก ส่งผลให้การไหลเวียนของ น้ำมัน ดิบเข้าสู่ตลาดโลกเกิดการหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่ออุปทานโดยรวม โกลด์แมน แซคส์ ประเมินว่าปัจจุบันปริมาณ น้ำมัน สำรองทั่วโลกสามารถตอบสนองความต้องการได้เพียง 101 วันเท่านั้น และคาดการณ์ว่าตัวเลขนี้จะลดลงเหลือเพียง 98 วันภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของอุปทาน น้ำมัน ดิบในตลาดโลกอย่างชัดเจน แม้ว่าสต็อก น้ำมัน โดยรวมอาจจะยังไม่ถึงระดับต่ำสุดที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในช่วงฤดูร้อน แต่ธนาคารเน้นย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับอัตราการลดลงของสต็อก น้ำมัน ที่รวดเร็ว รวมถึงการสูญเสียแหล่งอุปทานและผลิตภัณฑ์ น้ำมัน ในบางภูมิภาคที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์นี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เช่น การโจมตีเรือใน ช่องแคบฮอร์มุซ และเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ท่าเรือ น้ำมัน ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซึ่งส่งผลให้ตลาด น้ำมัน มีความผันผวนและราคา น้ำมัน ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจาก น้ำมัน ดิบแล้ว สต็อก น้ำมัน สำเร็จรูป เช่น น้ำมัน เบนซิน ดีเซล และวัตถุดิบปิโตรเคมี เช่น แนฟทาและ LPG รวมถึง น้ำมัน เชื้อเพลิงเครื่องบิน ก็กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง ธนาคารระบุว่าสต็อก น้ำมัน สำเร็จรูปสำหรับการค้าทั่วโลกเคยสามารถรองรับการใช้งานได้ถึง 50 วันในช่วงก่อนเกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 45 วันเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปริมาณ น้ำมัน สำเร็จรูปสำรองที่สามารถนำมาใช้งานได้ทันทีนั้นกำลังลดลงสู่ระดับที่ต่ำมากอย่างรวดเร็ว ราคา น้ำมัน พุ่งสูงขึ้นประมาณ 6% ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ความตึงเครียดใน ช่องแคบฮอร์มุซ และเหตุการณ์ไฟไหม้ใน UAE นอกจากนี้ ความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการส่งกองทัพเรือสหรัฐฯ เข้าไปเปิดเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าว ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งมีความซับซ้อนและบานปลายมากยิ่งขึ้น นับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงเมื่อ 4 สัปดาห์ก่อน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บ่งชี้ถึงความจำเป็นในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนของตลาด น้ำมัน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การบริหารจัดการสต็อก น้ำมัน สำรองและการแสวงหาแหล่งอุปทานทางเลือกจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาเสถียรภาพของตลาด พลังงาน โล.
