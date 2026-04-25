โกกิ น้องสาวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ แจงทรัพย์สิน ยันสัมพันธ์พี่ชายยังดี

โกกิ น้องสาวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ โพสต์เฟซบุ๊กแจงทรัพย์สินทั้งหมดที่ตนเองมี พร้อมเปิดใจถึงสาเหตุที่ทะเลาะกับพี่ชาย ยืนยันความรักและความเคารพที่มีต่อกัน
จากกรณีที่นายธิติวุฒิ วารุณ หรือ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงความฝันที่เงินจำนวนกว่า 10 ล้านบาทหายไป พร้อมกับภาพชีวิตที่หรูหราของบุคคลอื่น เช่น การซื้อรถยนต์ราคา 5 ล้านบาท บ้านราคา 8 ล้านบาท การมีทองคำแท่งกว่า 50 บาท และการเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยวงเงิน 2 ล้านบาท ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และมีการพุ่งเป้าไปที่ น.
ส.
นิษฐา วารุณ หรือ โกกิ น้องสาวต่างมารดาของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ล่าสุด โกกิ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อชี้แจงถึงทรัพย์สินทั้งหมดของตนเอง รวมถึงสาเหตุของความขัดแย้งกับพี่ชาย โดยเริ่มจากการแจกแจงรายละเอียดของรถยนต์ราคา 3.95 ล้านบาท ซึ่งตนเองได้วางเงินดาวน์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 โดยมีพี่ชายเป็นผู้ค้ำประกัน และยังคงผ่อนชำระอยู่ นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงกิจการคลินิกที่ตนเองร่วมลงทุนกับเพื่อนสนิทและทีมงานเดิมของซีเจ (อดีตผู้จัดการของซีเจ) โดยมีเอกสารหลักฐานการลงทุนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 และยังคงผ่อนเครื่องมือทางการแพทย์อยู่ รวมถึงธุรกิจเครื่องสำอางแป้งที่ตนเองตกลงกับพี่แก้วให้ลงทุนและจัดส่งสินค้า โดยตนเองเป็นผู้ขายและประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีการตัดยอดรายได้เป็นรายเดือนและไม่มียอดค้างชำระ รวมถึงบ้านราคา 6.8 ล้านบาทที่ตนเองได้ยื่นกู้ 100% พร้อมเงินตกแต่งอีก 10% จากธนาคารออมสินในเดือนมีนาคม 2569 โกกิยังได้เปิดเผยถึงสาเหตุของความขัดแย้งกับพี่ชายว่า เริ่มต้นจากความไม่เข้าใจกันและอีโก้ที่สูงของทั้งสองฝ่าย ทำให้ไม่เข้าไปพูดคุยหรือเคลียร์ปัญหาซึ่งกันและกัน จนเวลาผ่านไปหลายเดือนและมีคนรอบข้างเข้ามาปั่น ทำให้ความรู้สึกต่อกันลดลงเรื่อยๆ จนตนเองตัดสินใจยื่นกู้เพื่อซื้อบ้าน เนื่องจากน้องสาวกำลังจะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยปีที่ 1 และต้องการย้ายมาอยู่ด้วย รวมถึงต้องการให้คุณยายมาอยู่ด้วยกันเพื่อดูแล ตนเองได้ขอโทษพี่ชายสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น และยืนยันว่ายังคงรักและเคารพพี่ชายเหมือนพ่อ เพราะพี่ชายเป็นผู้ที่พาตนเองมาถึงจุดนี้ในชีวิต แม้ว่าตนเองจะไม่เข้าหาพี่ชายและถูกแรงกระแทกจากคนรอบข้าง แต่ตนเองก็พยายามทำมาหากินและอยู่ให้ได้ด้วยตนเอง โดยยอมรับว่าตนเองเป็นเพียงเด็กบ้านนอกที่ไม่มีต้นทุนชีวิต แต่สามารถมาถึงจุดสูงสุดได้เพราะพี่ชาย และหากชีวิตจะต้องกลับไปอยู่ในจุดที่ต่ำสุด ก็พร้อมที่จะยอมรับ เพราะตนเองยังมีภาระความรับผิดชอบต่อคนข้างหลัง โกกิยังกล่าวขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น และยินดีที่จะเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เพื่อเติบโตขึ้น และยังคงยืนยันที่จะช่วยเหลือพี่น้องและคนรอบข้างอย่างเต็มที่เท่าที่ตนเองจะทำได
