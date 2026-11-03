แฮ็กเกอร์โจมตีระบบตู้เย็นซูเปอร์มาร์เก็ต 7 ประเทศยุโรป อุณหภูมิพุ่งสูง
เหตุการณ์ความมั่นคงทางไซเบอร์ครั้งใหญ่เมื่อแฮ็กเกอร์ควบคุมระบบทำความเย็นซูเปอร์มาร์เก็ตในสวีเดน เบลเยียม และฟินแลนด์ ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 50 องศาเซลเซียส ส่งผลให้สินค้าเนื้อมีมูลค่าความเสียหายหลักแสนยูโรต้องถูกทิ้ง
เหตุการณ์ความมั่นคงทางไซเบอร์ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคค้าปลีกในยุโรป เมื่อ แฮ็กเกอร์ สามารถเจาะระบบควบคุมระยะไกลของตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็งใน ซูเปอร์มาร์เก็ต 7 ประเทศ ได้แก่ สวีเดน เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก ไอร์แลนด์ ฟินแลนด์ เอสโตเนีย และเนเธอร์แลนด์ ทำให้สินค้าอาหารสดและแช่แข็งจำนวนมากเสียหาย
รายละเอียดเหตุการณ์และกลไกการโจมตี
แฮ็กเกอร์ได้แทรกซึมเข้าไปในระบบการจัดการอุณหภูมิของร้านค้าหลายพันแห่งก่อนจะทำการเปลี่ยนแปลงค่าการตั้งค่าอุณหภูมิจากระยะไกล โดยในบางพื้นที่อุณหภูมิภายในตู้แช่ถูกปรับให้สูงขึ้นจนถึงระดับ 50 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานการเก็บรักษาอาหารอย่างร้ายแรง ทำให้ร้านค้าในหลายพื้นที่ต้องทิ้งสินค้าที่เน่าเสียง่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้Also readเปิดตัว Motorola Edge 50 Fusion รุ่นกลางกล้องหลัง 50MP พร้อมแบตเตอรี่ 5,000mAh
ในสวีเดน เครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่อย่าง ICA และ Coop เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากกรณีที่มีอุณหภูมิภายในตู้แช่แข็งพุ่งสูงผิดปกติ ซึ่ง Engla Ingwall ผู้จัดการฝ่ายขายของร้านค้า ICA ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสำนักข่าว Reuters ว่าเหตุการณ์โจมตีนี้เกิดขึ้นประมาณเวลา 02.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น แต่เจ้าหน้าที่เพิ่งตรวจพบความผิดปกติของระบบในอีกหลายชั่วโมงต่อมา
สถานการณ์ในไอร์แลนด์ก็มีความคล้ายคลึงกัน เมื่อ Musgrave ผู้ประกอบการค้าส่งรายใหญ่ระบุว่า ระบบทำความเย็นของซูเปอร์มาร์เก็ต SuperValu จำนวน 13 สาขาได้รับผลกระทบจนบริษัทต้องตัดสินใจนำอาหารแช่แข็งบางส่วนออกจากการจำหน่าย ขณะที่ในฟินแลนด์และเอสโตเนียก็มีรายงานความผิดปกติของระบบทำความเย็นในลักษณะเดียวกันซึ่งสะท้อนว่าเป็นการโจมตีที่ประสานงานกันในหลายพื้นที่
มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเสียหาย
ในเบลเยียม Carrefour ยืนยันว่ามีร้านค้า 15 สาขา จากทั้งหมด 700 สาขาที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้ ส่วน Colruyt Group รายงานว่ามีร้านค้า 5 สาขาที่ถูกโจมตีโดยตรง นอกจากนี้ Luc De Laet เจ้าของเครือข่ายร้านขายเนื้อ De Laet & Van Haver ในเบลเยียม ได้เปิดเผยประสบการณ์ส่วนตัวว่าพนักงานได้โทรศัพท์ปลุกเขาในเวลาประมาณ 03.30 น. เพื่อแจ้งว่าระบบทำความเย็นภายในร้านมีปัญหา
เมื่อ Luc De Laet เดินทางไปถึงร้าน พบว่าอุณหภูมิของตู้แช่เย็นได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 18 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เนื้อสัตว์เสียหายและมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 15,000 ยูโร หรือคิดเป็นเงินประมาณ 5.6 แสนบาท Luc De Laet ได้แสดงความคิดเห็นกับ Reuters โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องน่ากลัวมาก เพราะแฮ็กเกอร์สามารถแฮ็บบันทึกอุณหภูมิและตั้งค่าระบบต่างๆ ได้จากระยะไกล ซึ่งทำให้เขาต้องสูญเสียอาหารจำนวนมากที่น่าเสียดาย
ผลกระทบและความเสี่ยงที่ตามมา
เหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ฝรั่งเศสเผชิญกับการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าแฮ็กเกอร์สามารถเข้าไปควบคุมระบบทำความเย็นของซูเปอร์มาร์เก็ตได้มากถึง 700 แห่ง ครอบคลุมเครือข่ายร้านค้าอย่าง Intermarché, Coopérative U, Carrefour, Leclerc และ Monoprix ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของความเสียหายที่เกิดขึ้น
เบื้องต้นมีการประเมินมูลค่าความเสียหายตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนยูโร โดยในกรณีของร้านค้า 2 แห่งในแคว้นอาลซัส รายงานความเสียหายรวมกันสูงถึง 270,000 ยูโร ซึ่งยังไม่รวมรายงานเหตุการณ์ไฟไหม้ในร้านค้าบางแห่งที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด การโจมตีครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องความเสียหายทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของข้อมูลในระบบค้าปลีกสมัยใหม่ของยุโรป
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