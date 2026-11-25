แฮกเกอร์ใช้ BGP Hijacking โจมตี Braiins Pool ขโมยรายได้ Bitcoin
การโจมตี BGP Route Hijacking โดยแฮกเกอร์ผ่าน Braiins Pool ทำให้ผู้ขุด Bitcoin ในยุโรปเสียรายได้ ข้อมูลยืนยันเกิดขึ้น 20-22 พ.ย. กระทบกว่า 1,600 แห่ง
เครือข่ายการขุด Bitcoin ทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่รุนแรงเมื่อมีรายงานการโจมตีแบบ BGP Route Hijacking ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ Braiins Pool โดยผู้โจมตีได้ใช้เทคนิคการหลอกลวงเส้นทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเปลี่ยนทิศทางข้อมูลการขุดจากเหมืองจริงไปยังเซิร์ฟเวอร์ของตน การกระทำนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของผู้ขุดที่ใช้บริการดังกล่าว และเปิดเผยจุดอ่อนสำคัญในโปรโตคอลการสื่อสารมาตรฐานเดิมที่ใช้กันมานานหลายทศวรรษในอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซี
กลไกการโจมตีผ่าน BGP Hijacking
Braiins เปิดเผยว่าผู้โจมตีใช้เทคนิค BGP Route Hijacking ซึ่งเป็นการประกาศเส้นทางอินเทอร์เน็ตปลอมที่เจาะจงกว่าเส้นทางปกติ เพื่อหลอกให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ส่งทราฟฟิกข้อมูลแทนที่ควรไปยัง Mining Pool ตัวจริง ให้ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลอมแทน เนื่องจากโปรโตคอล Stratum V1 ซึ่งเป็นมาตรฐานการสื่อสารที่ใช้อยู่ตั้งแต่ปี 2012 ส่งข้อมูลแบบข้อความเปล่าและไม่มีการยืนยันตัวตนเครื่องขุดจึงไม่มีทางรู้เลยว่ากำลังพูดคุยกับ Pool ปลอมAlso readเจ็บหนักกว่ายุค FTX ยอดถือ Bitcoin ขาดทุนพุ่ง 11.6 ล้าน BTC แต่เจ้ามือทยอยสะสม
ผลลัพธ์ที่ตามมาคือเครื่องขุดยังคงทำงานเต็มกำลังและแสดงค่า Hashrate ปกติบนหน้าจอควบคุม แต่ผลงานการคำนวณทั้งหมดถูกนับให้กับปลายทางของผู้โจมตีแทนบัญชีของเจ้าของเครื่องขุดแท้จริง ซึ่งทำให้ผู้ถูกโจมตีไม่ทราบตัวจนกว่าจะตรวจสอบยอดรายได้และพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบและต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุ
รายละเอียดเหตุการณ์และกลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูลที่ตรวจสอบได้ระบุว่า การโจมตีหลักเกิดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน โดยมีการดักเส้นทางทั้งหมด 4 ครั้ง และส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อเหมืองขุดในยุโรป แต่ละครั้งของการโจมตีสามารถกระทบเหมืองได้ระหว่าง 1,050 ถึง 1,600 แห่ง และกินเวลาต่อเนื่องระหว่าง 6 ถึง 49 นาทีต่อครั้ง
ในช่วงเวลาที่เกิดการโจมตี เหมืองกว่า 1,000 แห่งหลุดออกจาก Pool เดิมพร้อมกันในวินาทีเดียวกัน ซึ่งแสดงถึงความรุนแรงและประสิทธิภาพของการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของผู้ขุดจำนวนมาก แม้เส้นทางปลอมที่ใช้จะถูกบล็อกและแก้ไขได้ในเย็นวันเดียวกัน แต่การตรวจสอบพบว่าตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ช่วง IP ของ Pool รายใหญ่อีกหลายแห่งก็ได้รับการประกาศเส้นทางปลอมต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านี่ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะตัวของ Braiins เท่านั้น
สถานะความปลอดภัยและมุมมองของผู้ให้บริการ
Braiins ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเครื่องขุดและเซิร์ฟเวอร์ของ Braiins Pool ไม่ได้ถูกเจาะระบบความปลอดภัยจากภายนอก โดยบัญชีผู้ใช้ ยอดคงเหลือในกระเป๋าเงิน และตั้งค่าการจ่ายเงินของผู้ใช้ยังอยู่ครบถ้วนและปลอดภัยจากการโจรกรรมข้อมูลโดยตรง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงไม่ได้มาจากความล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย แต่มาจากกระบวนการเปลี่ยนเส้นทางทราฟฟิกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากไม่มีการเข้ารหัสยืนยันตัวตน
Braiins ตอกย้ำว่าประเด็นนี้เป็นช่องโหว่ด้านสถาปัตยกรรมเครือข่าย rather than การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือเงินเก็บรักษา ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นเบื้องต้นให้กับผู้ใช้งานว่าเงินของพวกเขาไม่ได้ถูกขโมยไปจากการแฮกบัญชี แต่ถูกเปลี่ยนเส้นทางผลผลิตจากการขุดไปให้ผู้โจมตีแทน
ผลกระทบและแนวทางการป้องกันในอนาคต
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมโดยภาพรวม เนื่องจากเปิดเผยว่าการเชื่อมต่อแบบ Stratum V1 ที่ไม่เข้ารหัสเป็นความเสี่ยงเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน Braiins จึงเรียกร้องให้ผู้ขุดทุกคนย้ายไปใช้งาน Stratum V2 ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่บริษัทร่วมพัฒนาขึ้น โดยมีการเข้ารหัสแบบ end-to-end และมีการยืนยันตัวตนทั้งสองฝ่ายเพื่อป้องกันการปลอมแปลงตัวตน
สำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมเปลี่ยนโปรโตคอลทันที Braiins แนะนำให้ใช้ TLS เพื่อเพิ่มชั้นความปลอดภัยในการยืนยันการเชื่อมต่อกับ Pool ซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราวที่จะช่วยลดโอกาสถูกดักเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจและความปลอดภัยของเครือข่ายการขุด Bitcoin ในระยะยาว
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