แฮกเกอร์หมวกขาวกู้คืน 1,003 ETH จาก ICO ปี 2559 หลังช่องโหว่ Integer Overflow

นักวิจัยด้านความปลอดภัยบล็อกเชน 0xflorent ประสบความสำเร็จในการกู้คืนเงินประมาณ 1,003 ETH ที่ติดอยู่ใน Smart Contract ของโปรเจกต์ Hong Coin ตั้งแต่ ICO ปี 2559 เนื่องจากบัค Integer Overflow โดยใช้วิธีการติดต่อทีมพัฒนาโดยตรงและแนะนำวิธีแก้ไข ส่งผลให้นักลงทุน 48 รายมีโอกาสรับเงินคืน
ในวงการ คริปโต เคอร์เรนซีและ บล็อกเชน มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.
ศ. 2569 เมื่อแฮกเกอร์หมวกขาวที่ใช้ชื่อว่า 0xflorent สามารถกู้คืนเงินประมาณ 1,003 ETH ซึ่งมีมูลค่าราว 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ติดอยู่ใน Smart Contract ของโปรเจกต์ Hong Coin (HONG) ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ระดมทุนผ่าน ICO (Initial Coin Offering) เมื่อปี 2559 หรือเกือบ 10 ปีที่แล้ว โดย 0xflorent ได้ประกาศความสำเร็จดังกล่าวทางแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 ก่อนที่สื่อต่างๆ จะรายงานข่าวนี้ในวันถัดมา กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มติดต่อทีม Hong Coin ทางอีเมลจนถึงการเซ็นธุรกรรมปลดล็อกใช้เวลาเพียงประมาณหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างมาก Hong Coin เป็นโปรเจกต์ที่มีแนวคิดในการสร้างกองทุนร่วมลงทุนแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Venture Capital Fund) โดยเปิด ICO ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 28 ตุลาคม พ.
ศ. 2559 แต่เนื่องจากไม่สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ Smart Contract จึงควรจะคืนเงินให้กับนักลงทุนโดยอัตโนมัติตามข้อกำหนด อย่างไรก็ตาม กลับเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคที่ทำให้เงินทั้งหมดถูกล็อกอยู่ในสัญญาอย่างไม่มีกำหนดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สาเหตุของปัญหานี้มาจากช่องโหว่ประเภท Integer Overflow ในฟังก์ชันผู้ดูแลระบบ (Admin Function) ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่พบได้บ่อยมากใน Smart Contract ยุคแรกที่เขียนด้วยภาษา Solidity ก่อนที่จะมีไลบรารีป้องกันอย่าง SafeMath หรือ OpenZeppelin's SafeMath มาใช้งาน โดยช่องโหว่นี้ส่งผลให้ฟังก์ชันคืนเงิน (Refund Function) ปฏิเสธการคืนเงินให้กับนักลงทุนที่มีจำนวนโทเคนมากกว่าตัวนับส่วนกลาง (Global Counter) ที่ลดลงเหลือเพียง 356 ETH จากการคืนเงินบางส่วนที่เกิดขึ้นประปรายตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้แต่ละครั้งสามารถคืนเงินได้สูงสุดเพียงประมาณ 3.56 ETH เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่ลงทุนไปหลายร้อย ETH 0xflorent ไม่ได้ใช้วิธีการแฮกสัญญาหรือขโมยเงินแต่อย่างใด แต่เลือกที่จะติดต่อทีม Hong Coin โดยตรงและสาธิตวิธีการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ Integer Overflow ในฟังก์ชันผู้ดูแลระบบเพื่อรีเซตยอดคงเหลือโทเคนและเปิดใช้งานกลไกคืนเงินอีกครั้ง ทีม Hong Coin ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยตอบรับและเซ็นธุรกรรมปลดล็อกตามคำแนะนำของ 0xflorent ส่งผลให้นักลงทุนทั้งหมด 48 รายที่ร่วม ICO ในครั้งนั้นมีโอกาสรับเงินคืนในครั้งนี้ ข้อมูล On-chain จาก Etherscan แสดงให้เห็นว่ามีนักลงทุนอย่างน้อย 2 รายที่ได้รับเงินคืนแล้ว โดยรายหนึ่งได้รับ 96 ETH ซึ่งมีมูลค่าราว 192,500 ดอลลาร์สหรัฐ และอีกรายได้รับ 0.5 ETH เหตุการณ์นี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อราคาตลาดคริปโตโดยรวม เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะของ Smart Contract ของโปรเจกต์เล็กที่ปิดตัวไปนานแล้ว แต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยในสัญญาบล็อกเชนอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัญญาที่เขียนขึ้นในช่วงแรกๆ ที่ยังไม่มีเครื่องมือป้องกันข้อผิดพลาดทั่วไป นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ 0xflorent ทำภารกิจลักษณะนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.
ศ. 2567 แฮกเกอร์รายนี้ยังได้รายงานการกู้คืนเงิน 19.33 ETH ซึ่งมีมูลค่าราว 40,600 ดอลลาร์สหรัฐ จาก ICO ที่ล้มเหลวในปี 2561 รวมถึงการกู้คืนเงินที่ติดอยู่จากการโอนข้ามเชนของผู้ใช้ Liquality ด้วย การกระทำของ 0xflorent ในครั้งนี้จึงเป็นการย้ำเตือนถึงความสำคัญของความปลอดภัยในระบบนิเวศบล็อกเชน และเป็นตัวอย่างที่ดีของแฮกเกอร์หมวกขาวที่ใช้ทักษะของตนเองเพื่อช่วยเหลือชุมชนและรักษาความสมบูรณ์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนให้เป็นไปตามเจตนารมย์ที่แท้จริงของการกระจายศูนย
