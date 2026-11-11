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แฮกเกอร์เกาหลีเหนือแกล้ง 3,000 คนโจมตีไทยและประเทศอื่น

siamblockchain#37 in ประเทศไทย
แฮกเกอร์เกาหลีเหนือแกล้ง 3,000 คนโจมตีไทยและประเทศอื่น
เกาหลีเหนือ · ไทย · Nippon TV
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กลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือจำนวนกว่า 3,000 คนมีเจตนาจริงจังโจมตีไซเบอร์ไทยและประเทศอื่น จบชีวิตจุดเสียเปรียบวงการคริปโตและข้อมูลสำคัญ

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2026 สื่อ Nippon TV ของญี่ปุ่นเผยข้อความแชทที่เชื่อว่าเป็นของ แฮกเกอร์ เกาหลีเหนือ ซึ่งระบุว่ามีแผนโจมตีทางไซเบอร์ไปยัง 5 ประเทศ รวมถึง ไทย โดยประกาศว่าเครื่องมือโจมตีชุดแรกพร้อมใช้งานแล้ว

จำนวนช่างฮากเกอร์เกาหลีเหนือที่ทำงานต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงไซเบอร์ประเมินว่าตอนนี้มีช่างฮากเกอร์เกาหลีเหนือกว่า 3,000 คนดำเนินงานในต่างประเทศ กลุ่มเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในการโจมตีหลายครั้งรวมถึงการขโมยคริปโตมูลค่ามากมาย

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สถิติจากหน่วยงาน FBI ของสหรัฐฯ ผู้เผยแพร่รายงานว่า "การโจรกรรมคริปโตมูลค่าครบ 1 ล้านล้านเยน" นั้นอาจรวมถึงเหตุการณ์หลายครั้งที่ผ่านมา ทั้งในอุตสาหกรรมการเงินและสถาบันธนาคารออนไลน์

กลุ่มเป้าหมายและความเสี่ยงต่อไทย

ขณะนี้ไทยถูกระบุว่าเป็นหนึ่งใน 5 ประเทศเป้าหมายของแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ ที่รวมถึงญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ สอดคล้องกับข้อความแชทที่ถูกค้นพบโดย Nippon TV

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ถึงแม้ว่าจะมีการระบุว่าไทยเป็นเป้าหมาย แต่ยังไม่มีรายงานยืนยันว่ามีการเจาะระบบหรือขโมยเงินและข้อมูลสำเร็จจากองค์กรไทยใด ๆ

ความเสียหายต่อวงการคริปโตและการคาดการณ์ในอนาคต

ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ธุรกรรมคริปโตของสหรัฐฯ ระบุว่า "กระทบ 85% ของการโจรกรรมคริปโตในปีนี้เป็นเชิงอาทิตย์กับแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ" ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเครือข่ายนี้ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว

กลุ่มแฮกเกอร์นี้ยังคาดว่าตระกูลมีแผนใช้เงินจากการขโมยเพื่อสนับสนุนโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ทำให้การประสานงานระหว่างรัฐบาลหลายประเทศเข้มงวดขึ้น

การตอบสนองขององค์กรไซเบอร์ไทย

แม้ไม่มีรายงานการสูญเสียเงินหรือข้อมูลจากไทย แต่หน่วยงานไซเบอร์กรุงเทพฯ ได้เริ่มทำการสบนเสริมมาตรการป้องกันการโจมตีจากแฮกเกอร์เกาหลีเหนือโดยการอัปเดตระบบรักษาความปลอดภัยและจัดอบรมให้กับพนักงาน

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รัฐบาลไทยยังมุ่งมั่นจะร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติและสหภาพยุโรป เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงไซเบอร์และติดตามการสอดส่องกิจกรรมอาชญากรรมไซเบอร์ที่อาจเป้าหมายประเทศไทย

ต่อไป วิธีการที่รัฐบาลไทยและองค์กรส่วนเอกชนมุ่งเน้นคือการใช้เครื่องมือป้องกันเชิงลึก การสร้างมาตรฐานความมั่นคงไซเบอร์อย่างเข้มงวด และการแชร์ข้อมูลภัยคุกคามกับพันธมิตรในระดับโลก เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีในอนาคตที่อาจร้ายแรงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

siamblockchain#37 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

เกาหลีเหนือ ไทย Nippon TV คริปโต แฮกเกอร์

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