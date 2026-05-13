แอ้ม สโรชา พรอุดมศักดิ์ ขอบคุณผู้ดูแลและขออโหสิกรรมทุกๆ ท่าน

แอ้ม สโรชา พรอุดมศักดิ์ พิธีกรชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ขอบคุณผู้ดูแลและขออโหสิกรรมทุกๆ ท่าน หลังจากที่รู้ว่ามีเวลาอีกไม่มากนัก และกำลังใกล้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะ
ข่าวจากเฟซบุ๊ก สโรชา พรอุดมศักดิ์ พิธีกรชื่อดังระบุว่า แอ้มมีเวลาอีกไม่มากนัก และกำลังใกล้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะ คุณหมออิศรางค์ และทีมงานได้ดูแลแอ้มอย่างใกล้ชิด ทั้งอาการทางร่างกาย บรรเทาอาการเจ็บปวด และสุขภาพจิตใจของแอ้มและคนในครอบครัวค่ะ แอ้มขอบคุณอาจารย์หมออิศรางค์ นุชประยูร พยาบาลเมย์ และอีกหลายท่านที่ช่วยแอ้มผ่านจุดนี้ไปได้อย่างสงบและทุกข์ทรมานน้อยที่สุดค่ะ แอ้มขออโหสิกรรมทุกๆ ท่านที่แอ้มอาจจะเคยล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ จะเจตนาหรือไม่ก็ตาม ในภพนี้หรือภพใดๆ ก็ตาม ขอให้ทุกๆ ท่านโปรดอโหสิกรรมให้แอ้มด้วยนะค
