แอสเซทไวส์ เปิดตัวโครงการแนวราบ Wise Park Rangsit ใกล้ MRT สีแดง
แอสเซทไวส์ เปิดตัวโครงการ Wise Park Rangsit ในย่านรังสิต ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเพียง 600 เมตร พร้อมโครงการบ้านและโฮมออฟฟิศใหม่เพื่อรองรับชีวิตสมัยใหม่
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW เตรียมเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบในย่าน รังสิต ภายใต้โครงการมิกซ์ยูนิต " Wise Park Rangsit" บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ โดยเน้นจุดขายสำคัญคือความใกล้ชิดต่อระบบขนส่งมวลชนเมื่อห่างจากสถานี รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานี รังสิต เพียง 600 เมตร เพื่อรองรับการเดินทางที่สะดวกและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
ทำเลยุทธศาสตร์เชื่อมกรุงเทพฯตอนเหนือ
ตำแหน่งของ Wise Park Rangsit อยู่ในพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับย่านธุรกิจและแหล่งงานสำคัญในกรุงเทพมหานครตอนเหนือได้อย่างรวดเร็ว ผู้พักอาศัยสามารถเดินทางไปยังย่านบางซื่อ จตุจักร และวิภาวดีได้โดยสะดวก นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงสนามบินดอนเมืองได้เพียงหนึ่งสถานีเท่านั้น ทำเลนี้ยังรายล้อมด้วยศูนย์การค้าและแหล่งไลฟ์สไตล์ขนาดใหญ่ เช่น Future Park รังสิต และซีคอน รังสิต รวมถึง proximity กับสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เมืองเอก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (SBS) และมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาเป็นจำนวนมากในประเทศไทยAlso readสรรเพชญ จับมือศิริราช พัฒนา Medical Park ที่ดินรถไฟย่านสถานีธนบุรี
มาตรการรัฐหนุนตลาดอสังหาฯไตรมาสสุดท้าย
นายเกรียงศักดิ์ เยี่ยมท้อ กรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวและเดอะไทเทิล บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐหลายด้าน ได้แก่ การผ่อนคลายเงื่อนไข LTV ทำให้ผู้กู้สามารถกู้ได้เต็ม 100% และการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองเหลืออย่างละ 0.01% พร้อมกันนี้ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการเลือกที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบครบวงจรหรือ Living Ecosystem ทั้งฟังก์ชันของบ้าน ทำเล การเดินทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับไลฟ์สไตล์ของสมาชิกในทุกคนในครอบครัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาว
Wise House รังสิต โฮมออฟฟิศพรีเมียม
หนึ่งในโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบใหม่ภายใน Wise Park Rangsit คือ "Wise House Rangsit" ซึ่งเป็นโครงการโฮมออฟฟิศระดับพรีเมียมจำนวนเพียง 17 ยูนิต ออกแบบภายใต้แนวคิด "For Live For Life For Biz" เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการความสมดุลระหว่างการทำธุรกิจและการใช้ชีวิต อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยสไตล์โมเดิร์นสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ดินขนาด 31.2-45.7 ตารางวา พร้อมพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 318 ตารางเมตร โดยแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจน ชั้น 1-2 ออกแบบรองรับการทำธุรกิจ ร้านค้า และสำนักงาน ส่วนชั้น 3-4 เป็นพื้นที่พักอาศัยส่วนตัว เพื่อช่วยลดเวลาเดินทางและสร้างความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวในราคาเริ่มต้น 14.9 ล้านบาท โดยเตรียมเปิดให้สำรองสิทธิ์ (Presale) ในวันที่ 7-8 พ.ย. 2569
Blessini บ้านเดี่ยวสไตล์อังกฤษใหม่
อีกโครงการสำคัญคือ "Blessini" แบรนด์บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดสไตล์อังกฤษล่าสุดจากแอสเซทไวส์ ที่พัฒนาขึ้นโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่แห่งความสุขของสมาชิกในทุกครอบครัวผ่านแนวคิด "Blessini, Where Happiness Happens" นำความเชี่ยวชาญจากการพัฒนาคอนโดมิเนียมมาต่อยอด ออกแบบฟังก์ชันพื้นที่ส่วนกลางให้ตอบโจทย์สมาชิกทุกเจนเนอเรชัน พร้อมไฮไลท์ "สวนน้ำส่วนกลาง" ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่ โดยเตรียมเปิดให้ชมโครงการครั้งแรกในวันที่ 19-20 ธ.ค. 2569 นี้
ชุมชนขนาดใหญ่กว่า 2,000 ยูนิต
การพัฒนาโครงการแนวราบของแอสเซทไวส์ในปีนี้นั้นมุ่งเน้นการสร้าง Ecosystem การใช้ชีวิตที่ครบวงจรและยั่งยืน โดยนำความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบฟังก์ชันและส่วนกลางสไตล์แอสเซทไวส์ มาสร้างสรรค์โครงการ Blessini ให้เป็นพื้นที่ความสุขของทุกเจนเนอเรชัน และโครงการ Wise House Rangsit ที่ช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจบนทำเลศักยภาพ ทั้งสองโครงการนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่เชื่อมโยงการใช้ชีวิต การพักผ่อน และการทำงานไว้ในที่เดียว เมื่อรวมกับโครงการคอนโดมิเนียมของแอสเซทไวส์อีก 2 โครงการที่ตั้งอยู่บนที่ดินผืนเดียวกัน จึงเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่กว่า 2,000 ยูนิต ที่มาช่วยเติมเต็มการใช้ชีวิตของผู้พักอาศัยได้อย่างลงตัว พร้อมเสริมศักยภาพให้โครงการมิกซ์ยูนิต Wise Park Rangsit เป็นสังคมที่อยู่อาศัยที่ครบวงจรและเติบโตอย่างยั่งยืน
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