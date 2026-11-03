แอลลี่ อชิรญา ยืนยันงานแน่นปี 2027 เผยโปรเจกต์ใหม่ระดับเซอร์ไพรส์
แอลลี่-อชิรญา เปิดใจหลังร่วมงาน FEARFOLKS 2027 ยืนยันไม่ได้หายไปไหนแต่กำลังคัดสรรงานคุณภาพ เผยมีผลงานใหม่อายุปาเข้า 22 ปีเตรียมเซอร์ไพรส์แฟน ๆ ในอีกไม่นานนี้
นักร้องและนักแสดงสาวผู้ได้รับกระแสความนิยมอย่างสูงอย่าง แอลลี่-อชิรญา นิติพน ได้ปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนและแฟน ๆ อย่างชัดเจนอีกครั้งในงานแถลงข่าว "365 Days of Fear: FEARFOLKS 2027 Line-Up Press Con" ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานที่ Paragon Cineplex โดยเป็นการเปิดโอกาสให้เธอได้เล่าเรื่องราวล่าสุดในชีวิตการทำงานและเตรียมเผยโฉมผลงานใหม่ล่าสุดที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆ นี้
แอลลี่แจงสาเหตุการเงียบหายไปจากหน้าจอ
สำหรับสาเหตุที่แฟน ๆ หลายคนรู้สึกว่าเธอห่างหายจากวงการไปชั่วคราวนั้น แอลลี่-อชิรญา ได้อธิบายว่าแท้จริงแล้วเธอยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลามิได้หายไปไหน แต่อาจเป็นเพราะกำลังอยู่ในกระบวนการถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่และต้องใช้เวลาในการคัดสรรโปรเจกต์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด โดยเธอบอกว่ามีการเตรียมการโปรเจกต์เล็กๆ น้อยๆ เพื่อไม่ให้แฟน ๆ คิดถึงจนเกินไป และล่าสุดเธอก็เคยร่วมแจมในมิวสิกวิดีโอของเจฟซาเตอรในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งหลายคนอาจยังไม่ทราบAlso readสุวรรณภูมิ ซ่อมทางขับ E21 หลัง A380 Emirates ติดขัด เหตุดินอุ้มน้ำ
แอลลี่เผยมีโปรเจกต์ใหม่อลังการรอแฟน ๆ อยู่
เมื่อมีการถามถึงผลงานที่กำลังเตรียมปล่อยออกมาในปีหน้า แอลลี่-อชิรญา ได้ยิ้มและยืนยันว่ามีหลายโปรเจกต์ที่ปิดบังไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่เธอเชื่อว่าจะสร้างความตกตะลึงให้กับแฟน ๆ ได้ไม่น้อย โดยเธอประเมินเบื้องต้นว่ามีประมาณ 10 โปรเจกต์ที่เธอคิดว่าน่าตื่นตาตื่นใจและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง ซึ่งหากผลงานเหล่านี้มีกำลังแรงจริง คาดว่าจะทำให้ทุกคนต้องทึ่งกับคุณภาพของงานที่เธอคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน
แนวทางคัดเลือกงานเน้นความเป็นตัวตนสูงสุด
หนึ่งในหัวใจสำคัญของความสำเร็จในก้าวต่อไปของ แอลลี่-อชิรญา คือปรัชญาการคัดเลือกงานที่เน้นความเป็นตัวเองเป็นสำคัญ โดยเธอบอกว่าตนเองค่อนข้างเลือกงานมากและจะทำงานในโปรเจกต์ที่รู้สึกว่าตัวเองสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างเต็มที่และตรงจริตที่สุด หากพบโปรเจกต์ที่ไม่ใช่ตัวตนหรือไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ เธอจะไม่ตัดสินใจเข้าร่วมงานเหล่านั้นแม้เวลาจะจำกัดก็ตาม เพื่อรักษาคุณภาพของผลงานให้ดีที่สุด
ความพร้อมรับวัย 22 ปีด้วยซีรีส์ Perfect Girl
การก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 ของ แอลลี่-อชิรญา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในทางการแสดงที่เธอเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยผลงานชิ้นเอกที่แฟน ๆ คาดหมายกันอย่างสูงคือซีรีส์เรื่อง "Perfect Girl" ซึ่งจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความโตขึ้นของเธอทั้งในแง่ของทักษะการแสดงและเสน่ห์ส่วนบุคคล นอกจากนี้เธอยังฝากติดตามเพลง "One for Three" ที่เพิ่งปล่อยออกไปในปีนี้ เพื่อให้แฟน ๆ ได้ติดตามผลงานที่หลากหลายของเธออย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment