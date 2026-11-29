แอลลี่ รากพลุ โชว์ฟอร์มที่ CHANEL Métiers d'art 2027 โรม
แอลลี่ รากพลุ รับเชิญชมแฟชั่นโชว์ CHANEL Métiers d'art 2027 ที่กรุงโรม ในวันที่ 2 ธันวาคม โดยเป็นคอลเลกชันที่สองของเธอในอิตาลี
แอลลี่ รากพลุ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ CHANEL จะเข้าร่วมชมผลงานคอลเลกชันใหม่ล่าสุดในเหตุการณ์ระดับสูงของวงการแฟชั่น นั่นคือ Fashion Show ของ CHANEL Métiers d'art 2027 ที่จะจัดขึ้นในคืนวันที่ 2 ธันวาคมนี้ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี การมีส่วนร่วมของเธอครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อประสบการณ์การชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ในอิตาลี ซึ่งก่อนหน้านี้เธอเคยเดินทางไปยังพื้นที่รอบๆ ทะเลสาบโคโม (Lake Como) เพื่อรับชมคอลเลกชัน Cruise 2025/26 มาก่อนแล้ว
รายละเอียดคอลเลกชันและทิศทางงานดีไซน์
คอลเลกชัน CHANEL Métiers d'art 2027 ครั้งนี้ถูกออกแบบโดย Matthieu Blazy ซึ่งถือเป็นครั้งที่สองที่แอลลี่ได้รับโอกาสพิเศษในการเดินทางไปยังประเทศอิตาลีเพื่อดูผลงานของแบรนด์ภายใต้การดูแลของเขา งานแสดงแฟชั่นในซีรีส์นี้มักจะมีหัวใจสำคัญคือการยกย่องและเชิดชูฝีมือของช่างฝีมือ (Artisans) ในสตูดิโอต่างๆ ของแบรนด์ ซึ่งรวมถึง Gossens, Lesage, Lemarié และ Maison Michel ที่ทางแบรนด์ดูแลกิจการอยู่ โดยนำความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับงานหัตถกรรมดั้งเดิมให้ดูร่วมสมัยและสอดคล้องกับบริบทของสถานที่จัดแสดงAlso readบทเรียนการลงทุนปี 2026 จากกรณีเจนเซน หวงสู่แนวทางรับมือปี 2027
ความเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ CHANEL และอิตาลี
กรุงโรมและประเทศอิตาลีมีความสำคัญอย่างมหาศาลต่อประวัติศาสตร์ของ CHANEL เนื่องจาก Gabrielle Chanel ผู้ก่อตั้งแบรนด์ เคยเดินทางมาพักผ่อนและใช้เวลาอยู่ในอิตาลีตั้งแต่ปี 1920 นอกจากนี้ เธอยังเคยมีบทบาทในการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Boccaccio '70 ที่กำกับโดย Luchino Visconti ผู้กำกับภาพยนตร์ระดับตำนานของอิตาลีเมื่อปี 1962 ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นโมเมนต์สำคัญที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างแบรนด์กับวงการภาพยนตร์อิตาลีที่ยังคงแข็งแกร่งมาจนถึงปัจจุบัน
ความเคลื่อนไหวและช่องทางติดตามข้อมูล
สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุด seputar Fashion Show ของ CHANEL Métiers d'art 2027 พร้อมชมภาพและเรื่องราวต่างๆ ของแอลลี่ ตลอดการดำเนินทริปในกรุงโรม สามารถรับชมรายงานพิเศษส่งตรงจากทีมงาน THE STANDARD POP ซึ่งจะช่วยอัปเดตสถานการณ์และความสวยงามของคอลเลกชันใหม่ได้อย่างทันท่วงทีและใกล้ชิดที่สุด
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