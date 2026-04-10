แอร์เอเชียพร้อมรับสงกรานต์ 2569: ยันราคาตั๋วเหมาะสม คาดผู้โดยสารล้นหลาม

แอร์เอเชีย ประกาศความพร้อมเต็มที่สำหรับเทศกาล สงกรานต์ ปี 2569 โดยเน้นย้ำถึง ราคา ตั๋วโดยสารที่เหมาะสม แม้เผชิญกับต้นทุน ราคา น้ำมันที่สูงขึ้น พร้อมคาดการณ์อัตราการขนส่งผู้โดยสารที่สูงกว่า 85% ตลอดช่วงเทศกาลระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2569 สายการบิน ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อรองรับ การเดินทาง ของประชาชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยว ด้วยเครือข่ายเส้นทางบินที่ครอบคลุมมากที่สุดจากฐานปฏิบัติการบินทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง (DMK), สุวรรณภูมิ (BKK), เชียงใหม่ (CNX) และ ภูเก็ต (HKT) สู่ 25 ปลายทาง 41
เส้นทางบิน แอร์เอเชียให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าและการรักษามาตรฐานความตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของสายการบิน พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้โดยสารเตรียมตัวล่วงหน้า โดยเผื่อเวลาในการเดินทางและทำการเช็กอินออนไลน์ เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบายที่สุด\นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า แม้ว่าสายการบินจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่แอร์เอเชียยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้โดยสารด้วยราคาค่าโดยสารที่เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งมีเที่ยวบินที่เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 “ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ บรรยากาศการเดินทางทั่วประเทศยังคงคึกคัก เนื่องจากมีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ผู้โดยสารส่วนใหญ่ได้ทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้แล้ว สายการบินได้มีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและระบบการให้บริการทั้งหมดของเรามีความพร้อมเต็มที่ในการให้บริการผู้โดยสารทุกคนอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย และราบรื่นในทุกเที่ยวบิน” นายไพรัชล์กล่าวเสริม สายการบินยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการเดินทาง โดยเฉพาะการเผื่อเวลาในการเดินทางไปยังสนามบินและทำการเช็กอินออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดและความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น\เส้นทางบินยอดนิยมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ยังคงเป็นเส้นทางเข้า-ออกสู่จังหวัดเชียงใหม่, ขอนแก่น, หาดใหญ่ และภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาล แอร์เอเชียได้วางแผนการให้บริการอย่างรอบคอบ เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินในบางเส้นทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สายการบินยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารและให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เพื่อให้ผู้โดยสารมีความมั่นใจและพร้อมสำหรับการเดินทางในทุกเที่ยวบิน แอร์เอเชียยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดให้กับผู้โดยสารทุกค
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
“ทส.-มท. บูรณาการเข้มทุกภาคส่วน ส่งผล Hotspot เชียงใหม่ลดฮวบ เหลือหลักสิบ”วันนี้ (7 เมษายน 2569) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย...
Read more »
พิกัดจุดจอดรถใกล้สถานที่ เล่นน้ำวันสงกรานต์ กทม. 2569มัดรวมพิกัด จุดจอดรถใกล้สถานที่จัดงานเล่นน้ำเทศกาลสงกรานต์ 2569 ในพื้นที่ กทม. อยู่ตรงไหน มีที่ใดบ้าง ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่
Read more »
กลับมาแล้ว 'คนละครึ่ง' เปิดใช้ พ.ค.69 ได้สิทธิ 20 ล้านคน ลงทะเบียนกลับมาแล้ว โครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เตรียมเปิดใช้ พฤษภาคม 2569 แจกเงินช่วยเหลือล่าสุด ได้สิทธิ 20 ล้านคนทั่วประเทศ เตรียมมือถือลงทะเบียนให้พร้อม รับเยียวยารอบใหม่
Read more »
ข่าวดี! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนเมษายน 2569 โอน 10 เมษายน พร้อมเงื่อนไขประกาศ! เงินอุดหนุนบุตรเดือนเมษายน 2569 จำนวน 600 บาท จะโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 พร้อมแจ้งเงื่อนไขสำหรับเด็กที่เกิดในเดือนต่างๆ
Read more »
BCP ย้ำธรรมาภิบาลก่อน AGM 10 เม.ย. เปิดข้อมูลโปร่งใส ชูสิทธิผู้ถือหุ้นกำหนดอนาคตก่อนศึกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 10 เมษายน 2569 'บางจาก (BCP)' เดินหน้าธรรมาภิบาลเต็มรูปแบบ เปิดข้อมูลครบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมเปิดเวทีให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงบนพื้นฐานข้อเท็จจริง...
Read more »
ปภ. รณรงค์สงกรานต์ 2569 ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมคุมเข้มความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงสงกรานต์ 2569 ภายใต้ชื่อรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2569 ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บลงอย่างน้อย 5% เมื่อเทียบกับสถิติย้อนหลัง
Read more »