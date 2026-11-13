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Economy

แอร์เอเชีย ขาดทุนสุทธิ 2,368 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2569 จากต้นทุนน้ำมันพุ่ง

Thansettakij#23 in ประเทศไทย
แอร์เอเชีย ขาดทุนสุทธิ 2,368 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2569 จากต้นทุนน้ำมันพุ่ง
เอเชีย เอวิเอชั่น · ไทยแอร์เอเชีย · ผลประกอบการไตรมาส 3
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เอเชีย เอวิเอชั่น หรือ AAV รายงานขาดทุนสุทธิไตรมาส 3 ปี 2569 จำนวน 2,368 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการลดปริมาณที่นั่งกดดันผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจสายการบินแอร์เอเชีย

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA) เปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2569 โดยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 8,073 ล้านบาท ลดลง 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลประกอบการดังกล่าวสะท้อนว่า ไทยแอร์เอเชีย ต้องเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนและปริมาณผู้โดยสารที่ลดลงพร้อมกัน

สาเหตุหลักมาจากจำนวนผู้โดยสารที่ปรับตัวลดลง 29% ตามกลยุทธ์การปรับลดปริมาณที่นั่งให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ในไตรมาสที่ 3 ปี 2569 บริษัทรายงานผลขาดทุนก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA ที่ 410 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการดำเนินงานหลักที่ 2,255 ล้านบาท

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ต้นทุนน้ำมันและปริมาณที่นั่งกดดันผลประกอบการไตรมาส 3

ผลขาดทุนสุทธิของ AAV ในไตรมาสที่ 3 ปี 2569 อยู่ที่ 2,368 ล้านบาท หลังจากรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 141 ล้านบาทเข้าไปในผลขาดทุนจากการดำเนินงานหลักแล้ว ตัวเลขนี้เป็นผลจากการที่ต้นทุนการบินเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้จากผู้โดยสารลดลง

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเฉลี่ยพุ่งสูงขึ้นไปอยู่ที่ 137 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ดันต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร หรือ CASK ให้เพิ่มขึ้น 40% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 2.50 บาท ขณะที่ CASK ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ CASK ex-fuel เพิ่มขึ้น 36% มาอยู่ที่ 1.68 บาท

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แม้ไทยแอร์เอเชียให้บริการที่นั่งรวม 4.41 ล้านที่นั่ง ลดลง 26% จนทำให้ต้นทุนการขายและให้บริการปรับตัวลดลง 2% แต่ค่าซ่อมบำรุงอากาศยานและค่าเสื่อมราคาเป็นต้นทุนคงที่ ซึ่งไม่ได้ลดลงตามจำนวนที่นั่งที่ถูกปรับลด จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยโดยรวมสูงขึ้น

ค่าโดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแต่ไม่พอชดเชยต้นทุนการบิน

ไทยแอร์เอเชียสามารถปรับราคาค่าโดยสารเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3 ปี 2569 ให้เพิ่มขึ้น 24% มาอยู่ที่ 2,023 บาทต่อคน และรายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร หรือ RASK เพิ่มขึ้น 29% มาอยู่ที่ 1.96 บาท อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นราคาดังกล่าวยังไม่สามารถชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ทั้งหมด

ในด้านการควบคุมค่าใช้จ่าย บริษัทยังคงรักษาค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการไว้ที่ระดับ 8% ของรายได้จากการขายและให้บริการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารค่าใช้จ่ายส่วนขายยังทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แรงกดดันจากต้นทุนการบินจะรุนแรงกว่า

ตลาดในประเทศและระหว่างประเทศปรับตัวต่างกัน

ตลาดภายในประเทศของไทยแอร์เอเชียให้บริการผู้โดยสาน 2.38 ล้านคน ลดลง 25% โดยปรับลดปริมาณที่นั่งลง 22% มาอยู่ที่ 3.04 ล้านที่นั่ง เนื่องจากหยุดทำการบินชั่วคราวที่ฐานปฏิบัติการบินสุวรรณภูมิ แม้จำนวนผู้โดยสารจะลดลง บริษัทยังสามารถรักษาอัตราขนส่งผู้โดยสารเส้นทางภายในประเทศไว้ที่ 78%

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ส่วนตลาดระหว่างประเทศให้บริการผู้โดยสาร 9.87 แสนคน ลดลง 37% โดยปรับลดปริมาณที่นั่งลง 33% มาอยู่ที่ 1.37 ล้านที่นั่ง และมีอัตราขนส่งผู้โดยสาร 72% ในไตรมาสนี้ บริษัทได้กลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางสิงคโปร์และอินโดนีเซียอีกครั้ง หลังจากหยุดบินบางส่วนในไตรมาสก่อนหน้า

ผลประกอบการ 9 เดือนแรกและแนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2569

ผลประกอบการรวม 9 เดือนแรกของปี 2569 AAV มีผลขาดทุนสุทธิ 3,853 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิ 727 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายและให้บริการ 31,648 ล้านบาท ลดลง 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในช่วง 9 เดือนแรก บริษัทให้บริการที่นั่ง 16.57 ล้านที่นั่ง ลดลง 9% และมีอัตราขนส่งผู้โดยสาร 82% ลดลงจาก 83% ในช่วง 9 เดือนของปี 2568 ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรวมเพิ่มขึ้น 14% มาอยู่ที่ 12,416 ล้านบาท ส่งผลให้ EBITDA อยู่ที่ 3,349 ล้านบาท ลดลงจาก 4,349 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัทคาดว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2569 จะดีขึ้นจากการเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่วงที่ความต้องการเดินทางมักเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามต่อไปสำหรับผลประกอบการของไทยแอร์เอเชียและ AAV

Thansettakij#23 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

เอเชีย เอวิเอชั่น ไทยแอร์เอเชีย ผลประกอบการไตรมาส 3 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ขาดทุนสุทธิ ค่าโดยสารเฉลี่ย ตลาดระหว่างประเทศ

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