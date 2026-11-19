แอมเวย์สนับสนุน GWS 2026 มุ่งไทยเป็นศูนย์กลางเวลเนสโลก
แอมเวย์ ผู้สนับสนุนหลัก Global Wellness Summit 2026 ที่ภูเก็ต เน้นแนวคิด Healthspan ยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญา มุ่งส่งเสริมไทยเป็น Hub เวลเนสระดับโลก
บริษัท แอมเวย์ โกลบอล ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าการสนับสนุนการประชุมสุดยอดเวลเนสโลกประจำปี 2026 ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ซึ่งเป็นการตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในระดับนานาชาติ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และจิตวิญญาณแห่งสุขภาพที่ดี" ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปีของการจัดเวทีระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดเรื่องสุขภาวะ
แอมเวย์ชูแนวคิด Healthspan ยกระดับคุณภาพชีวิต
แอมเวย์ โกลบอล ยืนยันความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการจัดประชุม Global Wellness Summit (GWS) 2026 ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเวลเนสระดับโลก (Global Wellness Hub) ของโลกอย่างเป็นทางการAlso readจีนเลือกเซินเจิ้นเป็นเจ้าภาพ APEC 2026 ย้ำนวัตกรรมและความเปิดกว้าง
แนวคิดหลักที่แอมเวย์นำเสนอคือการเปลี่ยนผ่านจากกรอบความคิดเรื่องการมุ่งยืดอายุขัย (Lifespan) ไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตตลอดช่วงอายุ (Healthspan) หรือที่เรียกว่าแนวคิด "Living better, for longer" ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพของการมีชีวิตอยู่มากกว่าจำนวนปีที่ได้รับ
เมโลดี ผู้แทนจากแอมเวย์ โกลบอล ได้阐述ว่า การมีสุขภาวะที่ดีและการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความเข้าใจในหลายมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนและรอบด้าน
เพื่อให้การดูแลสุขภาพมีประสิทธิภาพและยั่งยืน แอมเวย์ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำคัญ 5 มิติ ประกอบด้วย ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ (Science) ภูมิปัญญาและการค้นพบ (Wisdom & Discovery) ศิลปะแห่งการเข้าใจชีวิต (Art) จิตใจและความหมายของชีวิต (Soul) และความท้าทายของอุตสาหกรรม (A Challenge to Our Industry)
มิติแรกด้านวิทยาศาสตร์ เน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงกันระหว่างร่างกายมนุษย์และกลไกต่าง ๆ รวมทั้งคุณค่าด้านโภชนาการ ไมโครไบโอม เมแทบอลิซึม กระบวนการระดับเซลล์ การนอน และการเคลื่อนไหว เพื่อพื้นฐานสุขภาพที่แข็งแรง
มิติที่สองด้านภูมิปัญญาและการค้นพบ มุ่งการเรียนรู้จากธรรมชาติและภูมิปัญญาดั้งเดิม เพื่อนำมาต่อยอดด้วยการศึกษาวิจัยและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์สุขภาพของคนทั่วโลกอย่างตรงจุดและทันสมัย
มิติที่สามด้านศิลปะแห่งการเข้าใจชีวิต เน้นการทำความเข้าใจ และรับฟังความต้องการ ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ทั้งวัฒนธรรม และช่วงวัย เพื่อให้ความรู้และนวัตกรรมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละบุคคล
มิติที่สี่ด้านจิตใจและความหมายของชีวิต เน้นการให้ความสำคัญกับความรู้สึก ความสัมพันธ์ และแรงสนับสนุนจากคนรอบข้าง ซึ่งช่วยสร้างแรงจูงใจในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะยาว
มิติที่ห้าด้านความท้าทายของอุตสาหกรรม เน้นการก้าวข้ามการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันใหม่ๆ ไปสู่การทำให้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เกิดคุณค่าและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตของผู้คน เพราะเป้าหมายของแอมเวย์ไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนปีให้กับชีวิต แต่คือการเติมเต็มคุณภาพชีวิตในทุกๆ ปีที่มีชีวิตอยู่
ความท้าทายและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม
เมโลดี ชี้ให้เห็นว่า ความท้าทายดังกล่าวยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งแวดวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีภาคธุรกิจ และชุมชน เพื่อทำให้ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาวะเป็นเรื่องที่ผู้คนเข้าใจ เข้าถึง และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
แอมเวย์ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้และแนวทางที่ตอบโจทย์ผู้คนอย่างรอบด้าน พร้อมทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนความเข้าใจเรื่อง Healthspan ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การเข้าร่วม Global Wellness Summit ในครั้งนี้จึงเป็นอีกโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันผลักดันอนาคตของการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพอย่างแท้จริง
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะตัวแทนระดับประเทศ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประเทศไทย เราเห็นว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะการมองหาวิธีดูแลตัวเองที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
แอมเวย์ประเทศไทย จึงมุ่งส่งเสริมให้การดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ผ่านการให้ความรู้ด้านโภชนาการ การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การออกกำลังกาย และการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ควบคู่กับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย
เรามองว่าบทบาทของแอมเวย์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ แต่ยังรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้และสร้างพื้นฐานของการมีสุขภาวะที่ดีในระยะยาว
รายละเอียดงาน GWS 2026 โอกาสทางเศรษฐกิจเวลเนส
งานประชุมวิชาการ Global Wellness Summit (GWS) 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2569 ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต ประเทศไทย โดยมีการร่วมมือจาก Global Wellness Institute (GWI) และภาคีเครือข่าย 8 องค์กรชั้นนำ
เวทีดังกล่าวเป็นการรวมตัวผู้นำจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และแวดวงวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และมุมมองต่อทิศทางของอุตสาหกรรมเวลเนส
งานนี้ครอบคลุม 11 ภาคส่วนของเศรษฐกิจเวลเนสระดับโลก พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือ การลงทุน และการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจภายในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก
การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารจากบริษัทเวลเนสชั้นนำระดับโลก แพทย์ นักวิชาการ นักลงทุน ผู้นำด้านเทคโนโลยี และผู้กำหนดนโยบายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมสุขภาพอย่างคับคั่ง
แอมเวย์ ยังคงเดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นในการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คน ผ่านการผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เพื่อพัฒนาโซลูชันด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แอมเวย์ ได้จากนักธุรกิจแอมเวย์ทั่วประเทศ หรือแอมเวย์ ช็อปทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ Official ของแอมเวย์ อีกทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและโปรโมชันต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
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