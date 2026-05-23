แอปพลิเคชันรัฐ เวอร์ชันใหม่สู้มาตรฐาน ISO 27001 ยืนยันตัวตนเข้มข้นแบบแอปธนาคาร พร้อมดึง AI ‘ดีเด่น’ ตอบทุกข้อสงสัย 24 ชม.

แอปพลิเคชันรัฐ เวอร์ชันใหม่ได้รับการอัปเกรดเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้บริการทางการเมืองอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 27001:2022 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และระบบยืนยันตัวตนขั้นสูง นำเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์และยืนยันตัวตน (KYC) ในระดับเดียวกับแอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์มาใช้ ทั้งการสแกนบัตรประชาชน และการสแกนใบหน้า (Face Recognition) เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ รั่วไหลของข้อมูล และตัดโอกาสไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้
ส่องแอป ทางรัฐ เวอร์ชันอัปเกรดสู้มาตรฐาน ISO 27001 ยืนยันตัวตนเข้มข้นแบบแอปธนาคาร พร้อมดึง AI ‘ดีเด่น’ ตอบทุกข้อสงสัย 24 ชม.
เปิดอารยสถาปัตย์ดิจิทัลเพื่อคนไทยทุกคนยกระดับความปลอดภัยด้วยมาตรฐานสากล ISO 27001:2022 และระบบยืนยันตัวตน (KYC) สแกนใบหน้าเทียบเท่าแอปพลิเคชันธนาคาร เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ‘เตือนดี’ สำหรับแจ้งเตือนข้อมูลจากรัฐโดยตรง และ ‘กระเป๋าเอกสารดิจิทัล’ เพื่อรวมเอกสารสำคัญไว้ในที่เดียว เปิดตัวผู้ช่วย AI ‘ดีเด่น’ คอยตอบคำถามตลอด 24 ชั่วโมง และออกแบบแอปใหม่ให้ใช้งานง่ายสำหรับทุกคน รวมถึงผู้พิการทางสายตา’ เวอร์ชันใหม่ ภายใต้การดูแลของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือล่าสุดได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น เนื่องจากเป็นการลบภาพจำเดิม ๆ ของการติดต่อราชการที่ต้องยอมลางาน เสียเวลาเดินทาง และไปนั่งต่อคิวรอเป็นวัน ๆ ให้หมดไ
แอปพลิเคชันรัฐ ISO 27001 ระบบยืนยันตัวตน (KYC) สแกนใบหน้าเทียบเท่าแอปพลิเคชันธนาคาร บริการเตือนดี กระเป๋าเอกสารดิจิทัล
