แอปปลอม Tomodachi Life หลอกดาวน์โหลดกว่าแสนครั้งบน Play Store

Nintendo เจอปัญหาแอปพลิเคชันปลอมอีกครั้ง คราวนี้เป็นเกม Tomodachi Life: Living the Dream ที่ถูกปล่อยบน Google Play Store แบบละเมิดลิขสิทธิ์ มียอดดาวน์โหลดรวมกว่า 150,000 ครั้ง ก่อนถูก Nintendo และ Google นำออก เตือนผู้ใช้อย่าหลงเชื่อ
ถึงคราวของ Nintendo ที่ต้องประสบพบเจอกับปัญหา 'แอปพลิเคชันปลอม' ซึ่งถูกปล่อยบนสโตร์แบบละเมิดลิขสิทธิ์ ล่าสุดเป็นเคราะห์ของเกมชื่อดังอย่าง Tomodachi Life: Living the Dream จากเครื่องเกม Nintendo Switch ที่ไปโผล่บน Google Play Store แบบงง ๆ จนทำยอดดาวน์โหลดไปได้กว่า 100,000 ครั้ง โดยเกมดังกล่าวเป็นเกมจำลองชีวิตบนเกาะสุดหรรษาแสนกาว ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากบนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch เป็นเหตุผลให้ตอนที่ตัวเกมไปปรากฏอยู่บน Play Store ก็ทำยอดดาวน์โหลดไปได้รวม ๆ 150,000 ครั้ง Tomodachi Life: Living the Dream ยังไม่เคยถูกพอร์ตเป็นเวอร์ชันสำหรับเล่นบนสมาร์ตโฟนโดยตรง มีให้เล่นเฉพาะบน Nintendo Switch เท่านั้น ดังนั้นแอปฯ ที่เห็นอยู่ก็คือแอปพลิเคชันปลอมที่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพเนียนปล่อยให้โหลดแบบหน้าตาเฉยนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นภาพ Thumbnail ชื่อเกม รายละเอียดต่าง ๆ ก็คือก๊อปต้นฉบับมาทั้งดุ้น และด้วยความที่ชื่อเสียงของเกมก็แมสเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงสามารถหลอกให้คนหลงกลไปได้ไม่น้อย ปัจจุบัน Nintendo กับ Google ได้นำแอปฯ ทั้งสองออกจากหน้าสโตร์ไปแล้ว ทีมงาน DroidSans ขอแนะนำให้เพื่อน ๆ ผู้อ่านอย่ากดดาวน์โหลดโดยเด็ดขาดนะครับ หากเห็นเกมเดียวกันโผล่มาให้กดติดตั้งในอนาคต เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการปลอมแปลงแอปพลิเคชันบนสโตร์ต่าง ๆ ที่ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อผู้ใช้สมาร์ตโฟนอย่างต่อเนื่อง แอปปลอมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้พัฒนาเกมเท่านั้น แต่ยังอาจแฝงไปด้วยมัลแวร์หรือโฆษณาที่เป็นอันตราย ซึ่งสามารถขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ ผู้ใช้ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใด ๆ โดยควรตรวจสอบชื่อผู้พัฒนา จำนวนดาวน์โหลด รีวิว และข้อมูลอื่น ๆ ว่าสอดคล้องกับแอปจริงหรือไม่ Nintendo ยังไม่มีแผนที่จะพอร์ต Tomodachi Life: Living the Dream ลงบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยเฉพาะ iOS กับ Android นอกจากจะไม่สร้างรายได้ให้กับทีมพัฒนาเกมแล้ว ยังเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ บนมือถือของผู้ใช้อีกต่างหาก ดังนั้นหากผู้ใช้พบเห็นเกมดังกล่าวบนสโตร์อีก ควรแจ้งให้ทาง Google หรือ Nintendo ทราบทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นตกเป็นเหยื่อ ในยุคที่การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป็นเรื่องง่าย การระมัดระวังเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริโภคควรดาวน์โหลดจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น เช่น Google Play Store หรือ Apple App Store อย่างเป็นทางการ และควรอ่านรายละเอียดและรีวิวอย่างละเอียดก่อนติดตั้ง นอกจากนี้ ควรเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองชั้นและใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย สำหรับแฟนเกม Tomodachi Life ที่รอคอยเวอร์ชันมือถือ ยังคงต้องอดใจรอต่อไป เพราะ Nintendo ยังคงยึดมั่นในการพัฒนาเกมสำหรับเครื่องของตนเองเป็นหลัก หวังว่าผู้เล่นจะเข้าใจและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่พยายามหลอกให้ดาวน์โหลดแอปปลอม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อทั้งตัวผู้เล่นและอุตสาหกรรมเกมโดยรว
