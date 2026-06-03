แอบหวั่นใจที่ผู้จัดการทีมชาวบาสก์คนนี้มีฝีมือ

ลิเวอร์พูล เตรียมรับมือกับกุนซือชาวบาสก์คนใหม่ แต่เข้าใจว่า 'คุณชาย' คงไม่ใช่เป้าหมายของ FSG ตั้งแต่แรก
แอบหวั่นใจที่ ผู้จัดการทีม ชาวบาสก์ คนนี้มีฝีมือ และสไตล์การทำทีมที่เหมาะกับความเป็น 'เรด แมชชีน' แต่เข้าใจว่า 'คุณชาย' คงไม่ใช่เป้าหมายของ FSG ตั้งแต่แรก หลังจากวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วว่ายังไม่เหมาะกับ ลิเวอร์พูล คือถ้าจะ 'เอานะ' จริงๆ น่ะ พวกพรี่ๆ เขาคงตะเพิด อาร์เน่อ สล็อต ออกไปตั้งแต่แรกแล้ว ไม่รอให้นักเตะเก่าของตัวเองไปคุม เชลซี หรอก นอกจากนี้ ชาบี อลอนโซ่ คงต้องการเป็น ' ผู้จัดการทีม ' ที่มีอำนาจในการเสริมทัพ แต่เบื้องบนคงให้ได้แค่ตำแหน่ง 'เฮดโค้ช' ซะมากกว่า 3.
อันโดนี่ อิราโอล่า คือลูกศิษย์ของ มาร์เซโล่ บิเอลซ่า สไตล์การเล่นคือ 'เกเก้น เพรสซิ่ง' ขึ้นไปบีบแดนบนแล้วบดบี้ขยี้ยับ ต่อเมื่อแย่งบอลได้ก็จะบุกแบบสายฟ้าฟาดทันที สถิติบอกว่าตลอด 3 ฤดูกาลที่ผ่านมา บอร์นมัธ คือทีมที่เปลี่ยนจังหวะแย่งบอลในแดนคู่แข่งเป็นโอกาสยิงได้มากที่สุดของพรีเมียร์ลีก !!!
มิเท่านั้น กุนซือสายพันธุ์กระทิงทองผู้นี้ยังพิสูจน์ตัวเองบนสมรภูมิแข้งพรีเมียร์ลีกให้เห็นแล้วว่าสามารถพัฒนาทั้งผู้เล่นและองค์กรให้สูงขึ้นได้อย่างคมชัดดังนั้นสิ่งที่จะถาโถมเข้าใส่คือความกดดันขนาดมหึมาแต่ถ้าคุมหงส์แดงแล้วไม่ได้ลุ้นแชมป์ หรือไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ ลีก บอกได้เลยว่า... เดธห่า !!!
ก่อนหน้านี้ ลิเวอร์พูล เคยสถาปนากุนซือที่มาแรงจากทีมขนาดเล็กในพรีเมียร์ลีกมาแล้วคือ เบรนแดน ร็อดเจอร์ส จาก สวอนซี เมื่อ 2012 5. ย้อนกลับไปในปี 2004 ลิเวอร์พูล เคยแต่งตั้ง ราฟา เบนิเตซ มารับตำแหน่งนายใหญ่แห่ง แอนฟิลด์ฤดูกาล 2004/05 ลิเวอร์พูล จากการทำงานของกุนซือชาวสเปนสถาปนาตัวเองเป็นเจ้ายุโรปอืมมมมมมมม... นะ แบล็บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ลิเวอร์พูล ผู้จัดการทีม ชาวบาสก์ กุนซือ กีฬา
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