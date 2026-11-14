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แอนโธนี ฮัดสัน ลุยรอบชิงคิงส์คัพ ดวลทาจิกิสถาน 17 พ.ย.

siamsport_news#26 in ประเทศไทย
แอนโธนี ฮัดสัน ลุยรอบชิงคิงส์คัพ ดวลทาจิกิสถาน 17 พ.ย.
แอนโธนี ฮัดสัน · ทีมชาติไทย · คิงส์คัพ
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แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทย ชุดใหญ่ เผยต้องรีบฟิตร่างกายเพื่อสู้ศึกคิงส์คัพ รอบชิงชนะเลิศ พบ ทาจิกิสถาน 17 พ.ย. นี้ หลังชนะ บรูไน 6-0

แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือใหญ่ของ ทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ได้ออกมาเปิดเผยแผนการเตรียมความพร้อมหลังจบเกมในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งที่ 52 โดยยืนยันว่าทีมจะเร่งฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายทันทีเพื่อเตรียมสู้ศึกในรอบชิงชนะเลิศกับ ทีมชาติ ทาจิกิสถาน

การเปิดเผยดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ทัพช้างศึกสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการบุกไปเอาชนะ ทีมชาติบรูไน ด้วยสกอร์ขาดลอย 6-0 ในเกมรอบรองชนะเลิศที่จัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ (เกาะกลางน้ำ) เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานับเป็นการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างน่าประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนฟุตบอลไทยทั่วประเทศ

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กลยุทธ์ครึ่งแรกและความหวังสกอร์

แอนโธนี ฮัดสัน ยอมรับว่ามีคำถามเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับผลงานในครึ่งแรกของเกมรอบรองชนะเลิศ แต่ชี้ให้เห็นว่าตามรูปแบบการเล่นของทีม ทีมควรจะได้ขึ้นนำด้วยจำนวน 4 หรือ 5 ประตูซ้ำแล้วซ้ำเล่า อย่างไรก็ตาม ในโลกของกีฬาฟุตบอล นักเตะไม่มีสิทธิ์เดินลงสนามไปแล้วจะยิงประตูได้ตามใจชอบเสมอไป

สิ่งสำคัญที่สุดที่โค้ชชาวอังกฤษเน้นย้ำคือความมุ่งมั่นตั้งใจของ ทีมชาติไทย และนักเตะทุกคนที่ต้องพยายามเดินหน้าเล่นเกมรุกและสร้างสรรค์โอกาสทำประตูได้อย่างมากมาย ซึ่งเขาพอใจที่ลูกทีมสามารถทำตรงจุดนี้ได้ดีมาก แม้สกอร์ในครึ่งแรกจะไม่โดดเด่นเท่าที่ควรก็ตาม

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ความเฉียบคมครึ่งหลังและแผนเผชิญหน้า

กุนซือทีมชาติไทย ได้อธิบายแนวทางการเล่นของทีมว่าสิ่งสำคัญคือวิธีการรับมือกับคู่แข่งขันและการสร้างโอกาสให้กับตัวเอง โดยพอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลัง ทุกคนยังคงสร้างโอกาสได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกับครึ่งแรก แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความเฉียบคมในการจบสกอร์ที่มากขึ้นอย่างชัดเจน

เขาสรุปถึงธรรมชาติของเกมฟุตบอลว่าเป็นการแข่งขันที่ยาวนาน 90 นาที และสิ่งเดียวที่มีความหมายที่สุดคือสกอร์เมื่อจบการแข่งขัน ซึ่งการแสดงออกในครึ่งหลังถือเป็นบทพิสูจน์ความเก่งกาจและความพร้อมของทีมในการก้าวไปสู่เป้าหมายต่อไป

ฟิตเนสและความพร้อมในรอบชิงฯ

แอนโธนี ฮัดสัน ให้คำมั่นว่าหลังเกมในวินาทีนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการรีบฟิตร่างกายและพักผ่อนให้เต็มที่ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสำหรับเกมรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 17 พฤศจิกายน ซึ่งการแข่งขันจะยังคงจัดขึ้นที่ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ (เกาะกลางน้ำ) เช่นเดิม

การเตรียมความพร้อมทางร่างกายถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ผู้เล่นสามารถรักษามาตรฐานการเล่นไว้ได้นานตลอด 90 นาทีของการแข่งขันจริง ซึ่งโค้ชหวังให้นักเตะทุกคนฟื้นตัวเร็วและกลับมาซ้อมด้วยสมรรถภาพสูงสุดก่อนวันแข่งขันจริง

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โปรแกรมการแข่งขันคิงส์คัพครั้งที่ 52

สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 52 ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ (เกาะกลางน้ำ) จะมีโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมด 2 คู่หลักเพื่อหาผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศของรายการนี้

คู่แรกจะเป็นนัดชิงอันดับ 3 ระหว่าง ทีมชาติโอมาน พบกับ ทีมชาติบรูไน ในเวลา 16.00 น. ส่วนคู่ที่ 2 ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานคือรอบชิงชนะเลิศระหว่าง ทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติทาจิกิสถาน ในเวลา 19.30 น. ซึ่งทั้งสองคู่นี้ถือเป็นบททดสอบสุดท้ายของรายการ

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสดรายการคิงส์คัพ

ผู้ชมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 52 ได้ทาง ไทยรัฐทีวี และ TrueVisions Now รวมถึงช่องทางออนไลน์บนโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ YouTube ของ ไทยรัฐสปอร์ต เพื่อให้แฟนบอลทั่วประเทศและทั่วโลกได้ติดตามชมบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิด

นี่จะเป็นโอกาสทองของแฟนบอลชาวไทยที่ได้ร่วมเชียร์和支持 ทีมชาติไทย ในเกมตัดสินชนะเลิศเพื่อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ โดยบรรยากาศที่ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ (เกาะกลางน้ำ) คาดว่าจะคึกคักด้วยกองเชียร์จำนวนมากที่พร้อมส่งเสียงเชียร์ให้ทัพช้างศึกคว้าชัยเหนือ ทีมชาติทาจิกิสถาน

siamsport_news#26 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

แอนโธนี ฮัดสัน ทีมชาติไทย คิงส์คัพ ทาจิกิสถาน บรูไน ศรีสะเกษ

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