แอนโทเนีย โพซิ้ว ยก "ลูกเกด" เป็นตำนาน เคลียร์ชัดปมจดหมายเชิญงานวิคตอเรียซีเคร็ท เจอดราม่ามานับไม่ถ้วนแต่ก็ฝ่ามาได้
แอนโทเนีย โพซิ้ว ยก " ลูกเกด " เป็นตำนาน เคลียร์ชัดปมจดหมายเชิญงาน วิคตอเรียซีเคร็ท เจอดราม่ามานับไม่ถ้วนแต่ก็ฝ่ามาได้ "แอนโทเนีย" ตอบปม เดอะเฟซ พร้อมชี้แจงเรื่องการสมัครวิกตอเรียส์ซีเคร็ต ลั่นยังโสดเหมือนเดิม "ไม่มีใครทำได้เหมือนพี่ ลูกเกด อยู่แล้ว เพราะแต่ละ เมนเทอร์ มีแบบ มีสไตล์เป็นของตัวเองที่ไม่เหมือนกัน การที่เรามาเป็น เมนเทอร์ ของเด็กๆ เรามีสกิลและวิธีการสอนที่แตกต่างกัน เพราะพี่ ลูกเกด เป็นตำนาน ให้มันเป็นซีซั่นใหม่ๆ เป็นการกลับมาของ the face thailand อยากให้ทุกคนมีความคิดแบบใหม่ว่าเราจะไปยังไงกับเทรนด์ใหม่ๆ ที่ จะเกิดขึ้น คนดูคิดไปเองรึเปล่าว่าพี่ ลูกเกด พูดแรงเกินไป แอนคิดว่าพลังของผู้หญิงอยู่ในการที่เรารู้ว่าคุณค่าเราอยู่ตรงไหน พี่ ลูกเกด เขารู้ว่าจุดสตรองของฉันอยู่ตรงนี้ ก็ถูกในแบบของเขา สำหรับแอนเราอยู่ในวงการเดียวกันไม่ต้องฟาดฟันกันะ ติดตามผลงานและสไตล์ของแต่ละ เมนเทอร์ เพื่อให้น้องๆ ได้ตามความฝันของเขา รูปองุ่นคิดไปเอง เราก็รอลุ้นว่าคือใคร ต้องสู้ให้ได้ สู้เพื่อตัวเอง สู้เพื่อน้องๆ ถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัว มันคือบทเรียนอีกรูปแบบนึงที่เราต้องมาทดสอบตัวเองในตรงนั้นเลย ตื่นเต้นมากกว่า ต้องมีเทคนิคแตกต่างจากซีซั่น ก่อนๆ เพราะครั้งแรกเราก็มีความเกร็ง แต่ตอนนี้ แอนเข้าใจเกมแล้ว อยากมาแก้มือ ครั้งแรกเรามีความเกรงใจ เพราะเราเด็กที่สุด เรายังกลัวๆ อยากให้เคารพซึ่งกันและกันแต่แอนเห็นแล้วว่ามันเป็นรายการ ก็เลยอยากจะมาแก้มือ เรารู้แล้วว่าจุดอ่อนจุดด้อยของเราคือตรงไหน อยากมาดูว่าถ้าเรามีโอกาสอีกครั้งเราจะทำให้มันไม่เหมือนเดิมยังไง กระแสของแอนโทเนียคือโดนด่าทุกวันตั้งแต่ปีที่แอนประกวดจนถึงปีที่แอนมาเป็น เมนเทอร์ ก็ยังโดนด่า แอนไม่อยากบอกว่ามันเป็นเคล็ดลับเพราะมันเป็นอะไรที่เราไม่ควรชินกับการบูลลี่ แอนเลือกที่จะไม่ใส่ใจในตรงนั้น แอนรู้ว่าแอนไม่ได้เก่งที่สุด ไม่ได้ดีที่สุดแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของแอนที่ต้องมาทำให้คนอื่นแฮปปี้และภูมิใจในตัวแอนตลอดเวลา เพราะมันก็คือเกม มันคือรายการ มันคือโชว์ ทุกๆ อย่างที่เราเห็นมันอาจจะไม่เป็นความจริงด้วยซ้ำ อย่าไปอินเกิน ในโมเมนต์นั้นเราก็อินแหละ แต่พอจบมันก็จบเลย ดราม่าจะพูดอะไรก็พูดไป ที่แอนได้ร่วมงานกับ วิคตอเรียซีเคร็ท มันคือส่วนนึง ไม่เคยเห็นจดหมายและไม่มีเอกสารใดๆ ส่งมาถึงตัวเธอเลยแอนได้ยินมาว่ามีคนบอกว่าแอนโทเนียจะเป็นคนแรก ซึ่งแอนไม่เคยพูดว่าแอนจะเป็นคนแรก แอนพูดว่าอยากเป็นคนแรก ซึ่งถ้าโอกาสมาแอนก็จะไปหาโอกาสตรงนั้น แต่ในเรื่องของการสมัคร วิคตอเรียซีเคร็ท เขารับสมัครในอเมริกา คนที่มีกรีนการ์ด หรือคนที่อยู่ที่นั้นถึงจะสามารถสมัครได้ ซึ่งแอนไม่มี แอนเลยไม่มีโอกาส ถ้าเขาเปิดโอกาสให้แอนไปสมัครอยู่แล้ว แอนอยากมีปีก อยากเป็นนางฟ้.
แอนโทเนีย โพซิ้ว ยก "ลูกเกด" เป็นตำนาน เคลียร์ชัดปมจดหมายเชิญงานวิคตอเรียซีเคร็ท เจอดราม่ามานับไม่ถ้วนแต่ก็ฝ่ามาได้ "แอนโทเนีย" ตอบปมเดอะเฟซ พร้อมชี้แจงเรื่องการสมัครวิกตอเรียส์ซีเคร็ต ลั่นยังโสดเหมือนเดิม "ไม่มีใครทำได้เหมือนพี่ลูกเกดอยู่แล้ว เพราะแต่ละเมนเทอร์มีแบบ มีสไตล์เป็นของตัวเองที่ไม่เหมือนกัน การที่เรามาเป็นเมนเทอร์ของเด็กๆ เรามีสกิลและวิธีการสอนที่แตกต่างกัน เพราะพี่ลูกเกดเป็นตำนาน ให้มันเป็นซีซั่นใหม่ๆ เป็นการกลับมาของ the face thailand อยากให้ทุกคนมีความคิดแบบใหม่ว่าเราจะไปยังไงกับเทรนด์ใหม่ๆ ที่ จะเกิดขึ้น คนดูคิดไปเองรึเปล่าว่าพี่ลูกเกดพูดแรงเกินไป แอนคิดว่าพลังของผู้หญิงอยู่ในการที่เรารู้ว่าคุณค่าเราอยู่ตรงไหน พี่ลูกเกดเขารู้ว่าจุดสตรองของฉันอยู่ตรงนี้ ก็ถูกในแบบของเขา สำหรับแอนเราอยู่ในวงการเดียวกันไม่ต้องฟาดฟันกันะ ติดตามผลงานและสไตล์ของแต่ละเมนเทอร์เพื่อให้น้องๆ ได้ตามความฝันของเขา รูปองุ่นคิดไปเอง เราก็รอลุ้นว่าคือใคร ต้องสู้ให้ได้ สู้เพื่อตัวเอง สู้เพื่อน้องๆ ถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัว มันคือบทเรียนอีกรูปแบบนึงที่เราต้องมาทดสอบตัวเองในตรงนั้นเลย ตื่นเต้นมากกว่า ต้องมีเทคนิคแตกต่างจากซีซั่น ก่อนๆ เพราะครั้งแรกเราก็มีความเกร็ง แต่ตอนนี้ แอนเข้าใจเกมแล้ว อยากมาแก้มือ ครั้งแรกเรามีความเกรงใจ เพราะเราเด็กที่สุด เรายังกลัวๆ อยากให้เคารพซึ่งกันและกันแต่แอนเห็นแล้วว่ามันเป็นรายการ ก็เลยอยากจะมาแก้มือ เรารู้แล้วว่าจุดอ่อนจุดด้อยของเราคือตรงไหน อยากมาดูว่าถ้าเรามีโอกาสอีกครั้งเราจะทำให้มันไม่เหมือนเดิมยังไง กระแสของแอนโทเนียคือโดนด่าทุกวันตั้งแต่ปีที่แอนประกวดจนถึงปีที่แอนมาเป็นเมนเทอร์ก็ยังโดนด่า แอนไม่อยากบอกว่ามันเป็นเคล็ดลับเพราะมันเป็นอะไรที่เราไม่ควรชินกับการบูลลี่ แอนเลือกที่จะไม่ใส่ใจในตรงนั้น แอนรู้ว่าแอนไม่ได้เก่งที่สุด ไม่ได้ดีที่สุดแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของแอนที่ต้องมาทำให้คนอื่นแฮปปี้และภูมิใจในตัวแอนตลอดเวลา เพราะมันก็คือเกม มันคือรายการ มันคือโชว์ ทุกๆ อย่างที่เราเห็นมันอาจจะไม่เป็นความจริงด้วยซ้ำ อย่าไปอินเกิน ในโมเมนต์นั้นเราก็อินแหละ แต่พอจบมันก็จบเลย ดราม่าจะพูดอะไรก็พูดไป ที่แอนได้ร่วมงานกับวิคตอเรียซีเคร็ทมันคือส่วนนึง ไม่เคยเห็นจดหมายและไม่มีเอกสารใดๆ ส่งมาถึงตัวเธอเลยแอนได้ยินมาว่ามีคนบอกว่าแอนโทเนียจะเป็นคนแรก ซึ่งแอนไม่เคยพูดว่าแอนจะเป็นคนแรก แอนพูดว่าอยากเป็นคนแรก ซึ่งถ้าโอกาสมาแอนก็จะไปหาโอกาสตรงนั้น แต่ในเรื่องของการสมัครวิคตอเรียซีเคร็ทเขารับสมัครในอเมริกา คนที่มีกรีนการ์ด หรือคนที่อยู่ที่นั้นถึงจะสามารถสมัครได้ ซึ่งแอนไม่มี แอนเลยไม่มีโอกาส ถ้าเขาเปิดโอกาสให้แอนไปสมัครอยู่แล้ว แอนอยากมีปีก อยากเป็นนางฟ้
แอนโทเนีย โพซิ้ว ลูกเกด วิคตอเรียซีเคร็ท เดอะเฟซ เมนเทอร์