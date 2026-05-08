แอนนี่ บรู๊ค เปิดเผยประสบการณ์น่าตกใจกับปลากระป๋องไม่ได้คุณภาพ ผู้บริโภคกังวลถึงความปลอดภัย

นักแสดงสาว แอนนี่ บรู๊ค เปิดเผยประสบการณ์ที่น่าตกใจเกี่ยวกับปลากระป๋องที่ซื้อมาตุนไว้ โดยพบว่ามีเม็ดขาวๆ กระจายอยู่ทั่วเนื้อปลา แม้จะยังไม่หมดอายุ ทำให้เกิดความกังวลในหมู่ผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของปลากระป๋อง
ในช่วงเวลานี้มีประเด็นที่เป็นที่สนใจอย่างมากเกี่ยวกับคุณภาพของ ปลากระป๋อง ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้บริโภคหลายคนรู้สึกกังวลใจและตื่นตัวขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักแสดงสาว แอนนี่ บรู๊ค ได้เปิดเผยประสบการณ์ที่น่าตกใจของเธอเกี่ยวกับ ปลากระป๋อง ที่ซื้อมาตุนไว้ แอนนี่ได้โพสต์คลิปวิดีโอในเฟซบุ๊กของเธอ โดยแสดงภาพ ปลากระป๋อง ที่ยังไม่หมดอายุ แต่กลับพบว่าเนื้อปลามีเม็ดขาวๆ กระจายอยู่ทั่วไป เธอเขียนข้อความไว้ว่า “ซื้อมาแพ็ก 10 กระป๋อง เป็นแบบนี้หมดเลย กินได้ไหมคะ?
มันคืออะไรทำไมเป็นทั้งแพ็กเลย. 1 แพ็กมี 10 กระป๋อง เปิด 4 กระป๋องแรกเป็นแบบนี้ทิ้งเลย. เห็นข่าวปลากระป๋องก็เลยเอาอีก 6 กระป๋องมาเปิดดูเหมือน 4 กระป๋องแรกเลย ตอนนี้เทใส่ชามไว้แร็พปิดฝาไว้ อยากรู้ว่าทานได้ไหม? เพราะว่าซื้อมากักตุนไว้ มันคืออะไรน้อ.
” นอกจากนี้ แอนนี่ยังยืนยันว่าปลากระป๋องที่เธอเปิดยังไม่หมดอายุด้วย คอมเมนต์ในโพสต์ของเธอมีความคิดเห็นจากชาวเน็ตมากมาย โดยมีทั้งคนที่ให้ข้อมูลและแนะนำวิธีการจัดการกับปัญหา เช่น เกล็ดปลาที่ละเอียดมั้ยคะ เพราะบางยี่ห้อก็ใส่ทั้งเกล็ดค่ะ เจอมาแล้ว จริงๆ เพราะปลากระป๋องคือของดอง ขนาดกระดูกยังอ่อนนิ่ม คนเหนือเรียกแมงนูนไข่ขางครับ ภาษากลางคือ “ไข่แมลงวันครับ” ทิ้งครับ เดี๋ยวท้องเสีย เกล็ดขาวๆ เงาๆ มันไหมค่ะ มันร่อนออกจากชิ้นปลา ช่วงนี้ขยาดเมนูปลากระป๋อง มันคือเม็ดไขมันปลา ทานได้ ลองขูดหนังปลาออกเบาๆ จะเจออยู่ใต้ผิวหนังบางส่วนที่ไม่ลอยออกมา ให้ความร้อนแบบอุ่นๆ ก็จะละลายไป เกิดจากปลาที่ไขมันสูง ขึ้นกับสายพันธุ์ ขนาดปลา แหล่งที่จับปลา ฯลฯ สถานการณ์นี้ทำให้เกิดความกังวลในหมู่ผู้บริโภคอย่างมาก เนื่องจากปลากระป๋องเป็นอาหารสำคัญที่มักจะถูกกักตุนไว้ในครัวเรือนหลายแห่ง โดยเฉพาะในช่วงที่มีภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอนหรือในช่วงที่มีภาวะฉุกเฉิน ทำให้ผู้บริโภคต้องการความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่บริโภค นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของปลากระป๋องที่อาจไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดพอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยา
