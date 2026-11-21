แอนนา เสืองามเอี่ยม เปิดโองการสวรรค์รับพลังยุค 9 ในฮ่องกง ตั้งเป้าหมายโปรเจกต์ซีรีส์ GL และธุรกิจ 20 ปี
แอนนา เสืองามเอี่ยม เดินทางถึงฮ่องกงเพื่อเข้าพิธีรับพลังยุค 9 จากซินแสผู้เชี่ยวชาญ หวังเสริมดวงซีรีส์ GL และธุรกิจครีมบำรุงผิวให้รุ่งเรืองต่อเนื่องยาวนาน 20 ปี
แอนนา เสืองามเอี่ยม นักแสดงและบุคคลสาธารณะชื่อดัง เดินทางไปปฏิบัติพิธีกรรมพิเศษที่เมือง ฮ่องกง ประเทศจีน เพื่อเสริมพลังดวงชะตาในห้วงเวลาปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนอาชีพในวงการบันเทิงและการขยายผลทางธุรกิจส่วนตัวให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน
พิธีรับพลังยุค 9 ในห้องลับฮ่องกง
แอนนา เสืองามเอี่ยม เข้าพิธีเปิดโองการสวรรค์ภายในห้องลับเพื่อรับพลังยุค 9 โดยมีซินแสผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด จุดประสงค์หลักของการเดินทางครั้งนี้คือการเสริมความมั่นใจให้กับตนเองก่อนเข้าสู่สนามการแข่งขันที่สูงขึ้น และหวังให้การงานบันเทิงรวมถึงธุรกิจส่วนตัวรุ่งเรืองต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ปีAlso readทัพฟลอร์บอลหญิงไทยเสมอญี่ปุ่น 1-1 ลุ้นตั๋วเวิลด์คัพรอบเพลย์ออฟ
ขอพรเจ้าแม่จิ๋วเทียนเพื่อความสำเร็จ
ไฮไลต์สำคัญของพิธีกรรมคือการเข้าไปขอพรจากเจ้าแม่จิ๋วเทียน ซึ่งถือเป็นประธานแห่งยุค 9 ภายในห้องที่ชื่อว่า ห้องเก้าสวรรค์ ของสถานประกอบการชื่อ โอเรียนทอลเฮอริเทจ ห้องดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อวางฮวงจุ้ยรับพลังดวงดาวและโชคลาภโดยเฉพาะ แอนนา เสืองามเอี่ยม ได้ยืนปรับสมดุลพลังงานชีวิตบนจุดหยินหยางเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ก่อนจะได้รับวัตถุมงคล ได้แก่ กังหันและน้ำเต้า กลับไปเสริมเฮง
มุมมองเรื่องการเงินและความสามารถ
นางงามสาวเปิดเผยว่า แม้จะเติบโตมากับการปฏิบัติตัวในวัดและเชื่อเรื่องการลงมือทำเป็นหลัก แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป การเสริมความมั่นใจผ่านพิธีกรรมจึงกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญ แมนาเน้นย้ำว่าการขอพรในครั้งนี้โฟกัสที่งานและเงินเป็นหลัก โดยระบุชัดเจนว่าไม่ได้ขอพรให้ผู้ชายร่ำรวย แต่ต้องการพึ่งพาความสามารถของตนเองในการสร้างความสำเร็จ
สองโปรเจกต์ใหญ่เตรียมบุกตลาดอินเตอร์
ความสำเร็จในระยะเวลา 20 ปีนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับ 2 โปรเจกต์ใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ได้แก่ ผลงานซีรีส์ GL เรื่องใหม่ ซึ่งร่วมแสดงกับ ฐิสา และ พลอย โดยหลังจากปล่อยตัวอย่างงานออกไปมียอดวิวทะลุหลักล้านอย่างน่าทึ่ง ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของความสำเร็จในระดับสากล
ขยายอาณาจักรธุรกิจครีมบำรุงผิว
ในส่วนของภาคธุรกิจ แอนนา เสืองามเอี่ยม เตรียมเปิดตัวครีมบำรุงผิวแบรนด์ของตัวเองในเร็วๆ นี้ โดยเป้าหมายคือการปูทางสู่ความสำเร็จในระดับอินเตอร์ ทั้งสองกิจกรรมนี้ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนแบรนด์ส่วนบุคคลของนักแสดงสาวให้เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
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