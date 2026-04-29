แอต.มาดริด เสมอ อาร์เซน่อล 1-1 ชิงดำ UCL ต้องตัดสินนัดสอง

เกมรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดแรกระหว่าง แอตเลติโก มาดริด และ อาร์เซน่อล จบลงด้วยผลเสมอ 1-1 ทำให้การตัดสินหาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องไปตัดสินกันในนัดที่สองที่สนามเอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
การแข่งขัน ฟุตบอล ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่าง แอตเลติโก มาดริด ทีมดังจากสเปน เปิดสนามซีวิทาส เมโทรโพลิตาโน่ ต้อนรับการมาเยือนของ อาร์เซน่อล ทีมนำจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เป็นเกมที่สูสีและเต็มไปด้วยจังหวะน่าสนใจตลอด 90 นาที โดยจบลงด้วยผลเสมอ 1-1 ทำให้การตัดสินหาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องไปตัดสินกันในนัดที่สองที่สนามเอมิเรตส์ สเตเดี้ยมของ อาร์เซน่อล เกมเริ่มต้นขึ้นด้วยความเข้มข้น แอตเลติโก มาดริด พยายามกดดัน อาร์เซน่อล ตั้งแต่ต้นเกม นาทีที่ 14 ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ ได้โอกาสยิงในกรอบเขตโทษ แต่ดาบิด ราย่า ผู้รักษาประตูของ อาร์เซน่อล ยังเซฟไว้ได้อย่างหวุดหวิด ถัดมาอีกนาที ปืนใหญ่สวนกลับเร็ว วิคตอร์ โยเคเรส พาบอลขึ้นมาเกือบถึงเส้นหลัง ก่อนหักกลับมาให้ มาร์ติน โอเดอการ์ด ยิง แต่ถูกแนวรับของ แอตเลติโก มาดริด สกัดไว้ได้ ในนาทีที่ 30 โนนี่ มาดูเอเก้ ได้ลองส่องไกล แต่บอลพุ่งหลุดเสาไปนิดเดียว ช่วงท้ายครึ่งแรกนาทีที่ 43 เกิดจังหวะสำคัญ เมื่อวิคตอร์ โยเคเรส ถูกเดวิด ฮันซ์โก้ ทำฟาวล์ล้มลงในกรอบเขตโทษ ผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษทันที และโยเคเรสก็ไม่พลาดซัดเข้าไปให้ อาร์เซน่อล ขึ้นนำ 1-0 ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ ครึ่งหลัง แอตเลติโก มาดริด พยายามเร่งเครื่องเพื่อทวงประตูคืน ในนาทีที่ 49 ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ ได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษ ลองปั่นโค้งเข้าข้างตาข่าย แต่ดาบิด ราย่ายังปัดออกไปได้อีกครั้ง นาทีที่ 52 อเดโมล่า ลุคแมน หลุดเข้าไปยิงเดี่ยวๆ แต่ดาบิด ราย่ายังเซฟไว้ได้ ก่อนที่ อองตวน กรีซมันน์ จะเก็บตกได้ในกรอบเขตโทษ แต่ยิงไปติดบล็อคของ กาเบรียล มากัลเญส ในนาทีที่ 55 เกิดประเด็น VAR เมื่อผู้ตัดสินไปดูภาพย้อนหลังจังหวะที่บอลไปโดนแขน เบน ไวท์ และตัดสินให้เป็นจุดโทษ แอตเลติโก มาดริด ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ รับหน้าที่สังหาร และยิงเข้าไปอย่างสวยงาม ไล่ตีเสมอเป็น 1-1 เกมหลังจากนั้นเป็นไปอย่างสูสี ทั้งสองทีมผลัดกันบุก แต่ก็ไม่สามารถเจาะประตูเพิ่มได้ ในนาทีที่ 63 กรีซมันน์ ยิงไปชนเสาอย่างน่าเสียดาย ก่อนที่จังหวะต่อมาจะยิงเหน่งๆ แต่ถูกแนวรับของ อาร์เซน่อล สกัดไว้ได้ ช่วงท้ายเกมนาทีที่ 80 ซาก้า ไหลบอลให้ เอเซ่ โดนแซะล้มลงในกรอบเขตโทษ ผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษ แต่หลังจากเช็ค VAR แล้วตัดสินกลับคำ ไม่ให้เป็นจุดโทษ จบเกม แอตเลติโก มาดริด เสมอกับ อาร์เซน่อล 1-1 ต้องไปตัดสินกันในนัดที่สอง รายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีม: แอตเลติโก มาดริด : ยาน โอบลัค, มาร์กอส โยเรนเต้, มาร์ค ปูบิลล์, เดวิด ฮันซ์โก้, มัตเตโอ รุจเจรี่, จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, จอห์นนี่ คาร์โดโซ่, อเดโมล่า ลุคแมน, อองตวน กรีซมันน์, ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ อาร์เซน่อล : ดาบิด ราย่า, เบน ไวท์, วิลเลี่ยม ซาลีบา, กาเบรียล มากัลเญส, ปิเอโร่ อินกาปิเอ้, มาร์ติน โอเดอการ์ด, มาร์ติน ซูบีเมนดี้, เดแคลน ไรซ์, โนนี่ มาดูเอเก้, วิคตอร์ โยเคเรส, กาเบรียล มาร์ติเนลลี.
