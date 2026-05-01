แอชลี่ย์ ยัง ประกาศยุติอาชีพนักฟุตบอลหลังจบซีซั่น 2025/26

แอชลี่ย์ ยัง ดาวเตะมากประสบการณ์ยืนยันเตรียมเลิกเล่นหลังจบฤดูกาล 2025/26 ปิดฉากอาชีพ 23 ปีที่ประสบความสำเร็จทั้งในอังกฤษและอิตาลี พร้อมทำภารกิจสุดท้ายกับอิปสวิช ทาวน์
แอชลี่ย์ ยัง นักฟุตบอล มากประสบการณ์ชาวอังกฤษ สังกัดทีม อิปสวิช ทาวน์ ได้ออกมาประกาศถึงการตัดสินใจ ยุติอาชีพ นักฟุตบอล อาชีพของเขา หลังจบฤดูกาล 2025/26 ซึ่งนับเป็นการปิดฉากเส้นทางนักเตะที่ยาวนานถึง 23 ปี การประกาศครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนบอลทั่วโลกที่ได้ติดตามและชื่นชมฝีเท้าของเขามาอย่างต่อเนื่อง แอชลี่ย์ ยัง เริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับทีมวัตฟอร์ด ก่อนจะก้าวไปเป็นกำลังสำคัญของสโมสรชั้นนำมากมายทั้งในอังกฤษและอิตาลี รวมถึงการติดทีมชาติอังกฤษ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เขาได้สร้างชื่อเสียงและคว้าแชมป์มากมายทั้งในระดับสโมสรและระดับชาติ การเดินทางของ แอชลี่ย์ ยัง ในโลกฟุตบอลเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าประทับใจ เขาเริ่มต้นจากการเป็นผู้เล่นปีกที่เต็มไปด้วยความเร็วและทักษะ ก่อนจะพัฒนาตัวเองจนสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวมาเล่นในตำแหน่งฟูลแบ็ก ซึ่งเขาก็สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมและกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมต่างๆ ที่เขาเคยร่วมงานด้วย ความสามารถในการปรับตัวและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ทำให้ แอชลี่ย์ ยัง เป็นที่ชื่นชมของเพื่อนร่วมทีมและโค้ชเสมอ เขาเคยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ภายใต้การนำทีมของเซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน โดยคว้าแชมป์ พรีเมียร์ลีก , เอฟเอ คัพ, คาราบาว คัพ และยูฟ่า ยูโรปาลีก นอกจากนี้เขายังเคยประสบความสำเร็จในอิตาลีด้วยการคว้าแชมป์กัลโช่ เซเรีย อา กับอินเตอร์ มิลาน ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการเล่นฟุตบอลในระดับสูงสุดของเขา ปัจจุบัน แอชลี่ย์ ยัง กำลังทำภารกิจสุดท้ายในอาชีพ นักฟุตบอล ของเขาด้วยการพยายามพาทีม อิปสวิช ทาวน์ เลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดของอังกฤษ หรือ พรีเมียร์ลีก ซึ่งเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่และเป็นเป้าหมายที่เขาต้องการทำให้สำเร็จก่อนที่จะแขวนสตั๊ด การประกาศถึงการ ยุติอาชีพ นักฟุตบอล ของเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับ นักฟุตบอล รุ่นใหม่มากมาย และเป็นเครื่องเตือนใจว่าความสำเร็จในวงการฟุตบอลไม่ได้มาง่ายๆ ต้องอาศัยความพยายาม ความมุ่งมั่น และการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง แอชลี่ย์ ยัง ได้กล่าวขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ให้การสนับสนุนเขาตลอด 23 ปีที่ผ่านมา และหวังว่าเขาจะได้รับการจดจำในฐานะ นักฟุตบอล ที่ทุ่มเทและสร้างความสุขให้กับผู้คนมากมาย เขาได้กล่าวถึงเส้นทางอาชีพของเขาว่า 'จากเซลตัน โรด ไป วิคาเรจ โรด ไป วิลล่า พาร์ค ไป เวมบลีย์ สู่ โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด แล้วไป ซาน ซีโร่ กลับมายังวิลล่า พาร์ค ไป กูดิสัน พาร์ค และสุดท้ายก็ไปพอร์ทเมน โรด การเดินทางบางช่วงผมเคยได้แค่ฝันในตอนเด็กๆ เท่านั้น!
แต่ความฝันนี้มันถึงวันสิ้นสุดลง และวันเสาร์นี้อาจเป็นเกมฟุตบอลอาชีพนัดสุดท้ายของผม ถึงเวลาปิดฉาก 23 ปีแล้ว' ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกขอบคุณและความภาคภูมิใจในอาชีพนักฟุตบอลของเข
