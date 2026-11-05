แหม่ม วิชุดา แจ้งความ บุ๋ม ปนัดดา รับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมผิดวัตถุประสงค์
แหม่ม วิชุดา และทนายกุ้ง ลงชื่อแจ้งความ บช.ก. กรณีบริจาค 5 หมื่นบาทให้องค์กรทำดีบุ๋ม ปนัดดา ช่วยน้ำท่วม ชี้รอคำอธิบายโดยตรง ไม่ตัดสิทธิ์ตรวจสอบกรรมการ
แหม่ม วิชุดา พินดมภ์ พร้อม ทนายกุ้ง หรือ นางสาวอำนวยพร มณีวรรณ์ เดินทางเข้า แจ้งความ ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ( บช.ก.) ในฐานะผู้เสียหาย หลังมีกรณีเปิดเผยว่าเงินบริจาค 50,000 บาท ที่โอนเข้า มูลนิธิ องค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผุดี อาจถูกนำไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์
รายละเอียดเหตุการณ์แจ้งความ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลา 19.00 น. ของวันที่ 5 พ.ย. 2569 โดยทั้งสองท่านเดินทางเข้ามาเพื่อตรวจสอบเส้นทางทางการเงินว่าเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท ไปสิ้นสุดอยู่ที่ไหนอย่างชัดเจน แหม่ม วิชุดา เปิดเผยว่าตนเองจำรายละเอียดไม่ได้ชัดเจนว่าเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใด แต่ยืนยันว่าได้โอนเงินช่วยเหลือผ่านเลขบัญชีที่ บุ๋ม ปนัดดา ให้มาโดยตรงAlso readยุโรป-ญี่ปุ่น โดนแฮกเกอร์เจาะระบบตู้แช่-ธนาคาร-คลังเลือด ทำข้อมูลลูกค้ารั่วไหล
ก่อนหน้านี้ แหม่มได้ขอใบลดหย่อนภาษีจาก บุ๋ม ปนัดดา แต่ได้รับการแจ้งว่าไม่สามารถออกให้ได้เนื่องจากองค์กรทำดียังไม่ได้จัดตั้งครบ 2 ปี อย่างไรก็ตาม แหม่มระบุว่ายังไม่ตัดสินใครในตอนนี้และต้องการฟังคำอธิบายจากปากของ บุ๋ม โดยตรง
ข้อสงสัยเรื่ององค์กรทำดี
ทนายกุ้ง เปิดเผยว่า แหม่มได้รับทราบข้อมูลเรื่องที่น่าสงสัยตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ในช่วงงานวันอาจารย์เดช พบกับช่างเอ๋ จึงทราบว่าตนเองและดาราอีกหลายรายได้โอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวในไทม์ไลน์ใกล้เคียงกันช่วงปี 2567-2568
ทั้งนี้ มีเหตุการณ์น้ำท่วมและเหตุการณ์ในกัมพูชา จึงเกิดความกังวลว่าเงินบริจาคอาจถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ แหม่มยังตั้งข้อสงสัยแยกต่างหากจากตัว บุ๋ม ว่าอาจมีบุคคลแอบอ้างตัวในองค์กรทำดีเพื่อเรียกรับเงินจากประชาชน โดยยกตัวอย่างกรณีเรียกรับเงิน 500,000 บาท แล้วบริจาคเข้ามูลนิธิเพียง 100,000 บาท เก็บส่วนต่าง 400,000 บาทไว้เอง
คำเตือนเรื่องผู้ร่วมรับผิดชอบ
ทนายกุ้ง กล่าวเสริมว่า การที่ บุ๋ม บอกว่าจะรับผิดชอบเพียงคนเดียว ไม่ได้หมายความว่าคณะกรรมการคนอื่นจะพ้นผิด หากมีหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางเงินหรือเป็นกรรมการอนุมัติวงเงินแล้วปล่อยให้ละเลย ก็อาจเข้าข่ายมีความผิดหรือเป็นตัวการร่วมได้
การรับผิดหรือปฏิเสธผ่านสื่อบุคคลไม่มีผลในทางคดี เนื่องจากศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานบุคคลเท่านั้น แม้จะมีการโพสต์ถึงภาระครอบครัวว่าลูกเล็กแม่แก่ แต่หากพิจารณาจากบรรทัดฐานคดีในอดีต การขอประกันตัวอาจทำได้ยาก
แนวโน้มคดีในอนาคต
หากมีการออกหมายจับแล้ว ถือว่าเข้าสู่กระบวนการทางคดี โดยยื่นขอประกันตัวและวงเงินประกันจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล ต้องพิจารณาจากมูลค่าความเสียหายและปัจจัยอื่น ๆ คาดว่ามีเพื่อนในวงการบันเทิงจะเดินทางมาแจ้งความเพิ่มเติมไม่เกิน 10 คน
สำหรับการบริจาคในอนาคต แหม่มยอมรับว่าต้องพักไว้ชั่วคราวและยังไม่กล้าบริจาคที่ใดอีก แต่ยืนยันว่าหากผลการตรวจสอบพบว่าเงินถูกนำไปใช้ส่วนตัวจริง จะรู้สึกเสียใจมากที่ผิดวัตถุประสงค์ แต่ไม่เสียดายเงินและจะรอคำอธิบายจาก บุ๋ม ปนัดดา เท่านั้น
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