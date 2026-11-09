แสวง บุญคง ชี้เหตุผล กกต. ยื่นศาลรธน. ขอความชัดเจนอำนาจหน้าที่
นายแสวง บุญคง เลขาธิการ กกต. อธิบายเจตนารมณ์การยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอความชัดเจนขอบเขตอำนาจและระยะเวลาการวินิจฉัย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 ระบุไม่ใช่การแทรกแซง แต่เพื่อความถูกต้องของกระบวนการเลือกตั้ง
นายแสวง บุญคง เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกมาชี้แจงประเด็นที่ประชาชนจำนวนมากยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการที่ กกต. ยื่นคำร้องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ โดยยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรใดมาก้าวก่ายอำนาจหรือสร้างความยุ่งยากให้กับ กกต. แต่เป็นการใช้กลไกทางกฎหมายตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรค 2 เพื่อขอความชัดเจนในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่และขอบเขตของคำวินิจฉัย เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา
หลักการเรื่องระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่
นายแสวง ย้ำถึงหลักการประการแรกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการยื่นคำร้องนี้ คือเรื่องของหน้าที่และระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งมีขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน ทั้งระยะเวลาเริ่มต้น ระยะเวลาของแต่ละช่วง และระยะเวลาสิ้นสุดของกระบวนการ โดยกฎหมายระบุว่าคำวินิจฉัยของ กกต. เป็นที่สุด เพื่อให้งานสามารถเดินหน้าต่อไปได้ตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น การยื่นคำร้องจึงต้องการคำตอบว่าคำวินิจฉัยของ กกต. นั้นเป็นที่สุดหรือไม่ เพื่อความชัดเจนในการเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ หากไม่มีคำวินิจฉัยที่ชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญ งานก็จะชะงักทันที และ กกต. จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลทุกศาลในประเทศไทยที่ได้รับสั่งมา เพื่อให้การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญจบลงภายในเวลาตามที่กำหนดAlso readดีเซล-ก๊าซหุงต้มแพง ร้านขายถ่านปรับราคา กระสอบ 10 บาท เป็น 210 บาท
การใช้กลไกรัฐธรรมนูญมาตรา 210 ในอดีต
อีกประการหนึ่ง คือการที่ กกต. ได้เคยใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรค 2 มาแล้วหลายครั้งในอดีต และในครั้งนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นการใช้สิทธิและหน้าที่ตามกระบวนการกฎหมายที่มีอยู่ ไม่ได้เป็นการสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ หรือเป็นการท้าทายอำนาจขององค์กรอื่น แต่เป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ กกต. เคยทำมาแล้ว เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ความชัดเจนภายใต้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สว.
นายแสวง อธิบายเพิ่มเติมว่า หลักการประการที่สาม คือความต้องการให้เกิดความชัดเจนท่ามกลางสถานการณ์ที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ยังคงมีการแก้ไขอยู่ ซึ่งในระหว่างนี้ คนทำงานใน กกต. ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยไม่สามารถทำเกินกว่ากฎหมายกำหนด หรือทำหย่อนกว่ากฎหมายที่กำหนดได้ เพราะทั้งสองกรณีถือว่าไม่ถูกต้อง การที่มีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาช่วยให้ความชัดเจน จะทำให้ กกต. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง และปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายได้อย่างแม่นยำที่สุด
เจตนารมณ์เพื่อความปลอดภัยทางกฎหมายและตรวจสอบได้
นายแสวง ชี้แจงเจตนารมณ์หลักของเรื่องนี้ว่า ไม่ใช่การบอกว่าใครจะมาก้าวก่าย หรือมาแทรกแซงอำนาจของ กกต. แต่เป็นเพียงความต้องการที่จะทราบว่าอำนาจของ กกต. มีขอบเขตแค่นไหน เพื่อจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องสมบูรณ์ ภายใต้วงจรเวลาและกรอบอำนาจที่กฎหมายอนุญาต โดย กกต. ยืนยันความพร้อมที่จะให้ประชาชนตรวจสอบได้เสมอ ตามกระบวนการกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบหรือฟ้องร้อง กกต. ได้ หากพบเห็นการปฏิบัติงานที่ผิดปกติ หรือมีการกระทำใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การยื่นคำร้องครั้งนี้จึงเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการสร้างความชัดเจนทางกฎหมาย เพื่อให้งานของ กกต. เดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น ถูกต้อง และโปร่งใส
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