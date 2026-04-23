แสนสิริ พรีคาสท์ ชูระบบพรีคาสท์ทางเลือกหลักรับมือวิกฤตแรงงานและค่าแรง

แสนสิริ พรีคาสท์ ชูระบบพรีคาสท์ทางเลือกหลักรับมือวิกฤตแรงงานและค่าแรง
แสนสิริพรีคาสท์แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
แสนสิริ พรีคาสท์ มุ่งเป็น One-Stop Precast Solution สำหรับผู้ประกอบการ SME ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดต้นทุน เร่งเวลาการก่อสร้าง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายฐิติพงค์ มงคลปทุมรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสโรงงานผลิต แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป บมจ.

แสนสิริ กล่าวว่า ธุรกิจก่อสร้างปัจจุบันเผชิญความท้าทายจากค่าแรงผันผวนและการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ทำให้ระบบพรีคาสท์หรือแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปกลายเป็นทางเลือกหลัก แสนสิริมีประสบการณ์กว่า 15 ปี และโรงงาน 6 แห่งในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงงานพรีคาสท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีกำลังการผลิตรวม 5,000 ยูนิตต่อปี ให้บริการแบบครบวงจรทั้ง B2B และ B2C โดยตั้งเป้าเป็น One-Stop Precast Solution สำหรับผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็ก (SME) ที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ รองรับการก่อสร้างทุกประเภท ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม โรงแรม และอพาร์ตเมนต์ที่มีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น ระบบ Mass Customization ด้วย Automation ปรับเปลี่ยนแบบได้ตลอดเวลาและผลิตชิ้นงานแบบ Customize ได้โดยไม่มีจำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ (No Minimum Order) ช่วยให้ผู้ประกอบการหมุนเวียนกระแสเงินสดได้เร็วขึ้น และก่อสร้างได้เร็วกว่าเดิม 40-50% บ้าน 1 หลังที่เคยใช้เวลา 6-8 เดือน จะลดลงเหลือเพียง 3-5 เดือน ช่วยให้โอนกรรมสิทธิ์และปิดโครงการได้เร็วขึ้น รวมถึงประหยัดต้นทุน ในสภาวะค่าแรงผันผวน ระบบพรีคาสท์ช่วยลดการใช้แรงงานหน้างานและควบคุมต้นทุนต่อตารางเมตรให้คงที่และแม่นยำกว่าการก่อสร้างแบบเดิม ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ไว้ที่ 200 ล้านบาท แสนสิริยังพร้อมเป็น Strategic Partner ให้กับนักพัฒนาโครงการรุ่นใหม่ โดยให้การสนับสนุน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การร่วมมือกับพันธมิตรทางการเงินเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องและโซลูชันทางการเงินสำหรับ SMEs และนักพัฒนาโครงการโดยเฉพาะ รวมถึงให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นน้ำ เช่น การวิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน การวาง Product Mix ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และการทำ Feasibility Study เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนอย่างแม่นยำ นอกจากนี้ แสนสิริยังได้ยกระดับโรงงานสู่ Green Precast Factory แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อตอบสนองเทรนด์ Green Construction ที่เป็นเงื่อนไขสำคัญในการแข่งขันและการขอสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) โดยใช้นวัตกรรม Low Carbon Concrete และมีระบบ Concrete Recycling ที่ลดขยะจากการผลิตได้ถึง 98% ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดกรีนบิลดิ้ง และมาตรฐาน LEED/BREEAM รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ เช่น BIM (Building Information Modeling) ซึ่งเป็นระบบจัดตารางการผลิตอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มความแม่นยำและความเร็วในการผลิต นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา (R&D) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการพัฒนาพรีคาสท์เสริมกราฟีน (Graphene) เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการเป็นฉนวนและการดูดซับความร้อน ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะยกระดับคุณภาพที่อยู่อาศัยในอนาคต แสนสิริ พรีคาสท์ มีแผนขยายฐานลูกค้าไปยังกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และรุกสู่หัวเมืองใหญ่ที่มีการเติบโตของอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์สูง เช่น ชลบุรี พัทยา เชียงใหม่ และภูเก็ต เพื่อส่งมอบนวัตกรรมการก่อสร้างที่แม่นยำด้วยเทคโนโลยี Semi-Automated Carousel System จากเยอรมนี ด้วยอัตราการแก้ไขงาน (Reject Rate) ต่ำกว่า 0.5% มั่นใจว่าจะช่วยยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลและยั่งยืนตามเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050 ของบริษัท ธุรกิจพรีคาสท์มีความโดดเด่นในการควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า เนื่องจากผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐานและการควบคุมที่เข้มงวด ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ รวมถึงประหยัดเวลาในการก่อสร้าง เพราะสามารถผลิตชิ้นส่วนล่วงหน้าในขณะที่เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง และนำไปติดตั้งได้ทันทีเมื่อต้องการ ควบคุมต้นทุนได้แม่นยำเนื่องจากกระบวนการผลิตเป็นระบบอุตสาหกรรม ทำให้คำนวณต้นทุนและวางแผนการทำงานได้ชัดเจน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้าง เพราะมีเศษวัสดุและขยะจากการก่อสร้างน้อยกว่

แสนสิริ พรีคาสท์ แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ก่อสร้าง SME

 

