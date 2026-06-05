แสนสิรีตอกย้ำความเท่าเทียมให้เป็นเรื่องปกติในทุกวัน

แสนสิริตอกย้ำความเท่าเทียมให้เป็นเรื่องปกติในทุกวัน โอบรับทุกความต่างในสังคม ผ่านแนวคิด Live Equally เท่าเทียม...ในทุกวัน
แสนสิริ ตอกย้ำความเท่าเทียมให้เป็นเรื่องปกติในทุกวัน โอบรับทุกความต่างในสังคม ผ่านแนวคิด Live Equally เท่าเทียม...
ในทุกวัน แสนสิริ ตอกย้ำอสังหาฯ ไทยรายแรกที่ผลักดันสร้างความเท่าเทียมในสังคมมาตลอดกว่า 11 ปี ประกาศจุดยืน ปี 2026 มุ่งสร้างความเท่าเทียมให้เป็นเรื่องปกติของชีวิตประจำวันสู่มาตรฐานของสังคม ผ่านแคมเปญ Live Equally เท่าเทียม...
ในทุกวัน ชูแนวคิดที่ทุกคนควรมองความเท่าเทียมและความหลากหลายให้เป็นเรื่องที่ปกติควรถูกยอมรับด้วยความเข้าใจ เพื่อเข้าถึงโอกาสและสิทธิที่เท่าเทียมกันในทุกด้านและในทุกวัน ไม่ใช่เพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งยืดหยัดเพื่อให้ความเท่าเทียมเป็นเรื่องปกติที่ควรเกิดขึ้นและดีขึ้นในทุกวัน สานต่อวิสัยทัศน์ของเศรษฐาทวีสิน ผู้ก่อตั้งบริษัทแสนสิริ และนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย ที่มุ่งผลักดันสร้างความเท่าเทียมในทุกๆ มิติ จากระดับองค์กรสู่ระดับประเทศ จนกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้ประกาศบังคับใช้จริงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ที่ไม่ได้สะท้อนเพียงชัยชนะทางกฎหมาย แต่คือการก้าวสู่การเปิดรับความหลากหลายอย่างแท้จริงและขยายวงกว้างขึ้น สังคมที่ความเท่าเทียมเป็นเรื่องปกติเพราะการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมไม่ควรเป็นเรื่องที่ต้องร้องขอ ในเดือนของPride monthปีนี้ แสนสิรีชวนสังคมเดินหน้าสนับสนุนให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเป็นตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิ หยุดสร้างความแตกต่างพร้อมเปิดใจยอมรับว่าความหลากหลายคือธรรมชาติของมนุษย์ และความเท่าเทียมคือสิ่งที่ทุกคนควรได้รับโดยไม่ต้องร้องขอ ไม่ใช่สิทธิพิเศษให้กับคนบางกลุ่ม แต่คือการมองเห็นคุณค่าในฐานะมนุษย์ที่เท่ากัน จากการหยุดตัดสิน ยอมรับ ไปสู่การทำให้ความเท่าเทียมกลายเป็นเรื่องปกติของชีวิตประจำวันจากระดับองค์กรสู่คู่ค้าและพันธมิตร แสนสิริยืดหยัดสนับสนุนความเท่าเทียมในทุกมิติตั้งแต่จากระดับภายในองค์กรสู่คู่ค้าและพันธมิตร ผ่านการสร้างศักยภาพที่แท้จริงของพนักงาน ส่งต่อแรงบันดาลใจ และการทำงานร่วมกันอย่างเท่าเทียม ควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง ยอมรับความแตกต่าง ก้าวข้ามข้อจำกัดและความหลากหลายให้กลายเป็นเรื่องปกติขององค์กรและสังคม สร้างพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและสังคมไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน เพราะสังคมที่ดีมาจากความหลากหลายและเปิดกว้างสำหรับทุกคน แสนสิริและบริษัทในเครือจ้างงานที่ให้คุณค่ากับความสามารถมากกว่าข้อจำกัด (Ability) ผ่านโปรเจ็กต์ THIS-ABILITY ที่เชื่อว่าการจ้างงานผู้พิการคือการมอบโอกาสที่สร้างเปลี่ยนแปลงของชีวิตให้ดีขึ้นได้ในด้านระดับองค์กร พนักงานแสนสิริและบริษัทในเครือได้รับหน้าที่ในการดูแลงานหลายฝ่าย ผลักดันศักยภาพของแต่ละบุคคลตั้งแต่ฝ่าย Content Creator Call Center ไปจนถึงฝ่ายReception เป็นต้น และภายนอกองค์กรผ่านการผลักดันความร่วมมือและสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาคธุรกิจ คู่ค้า และพันธมิตร หันมาสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการมากขึ้น แสนสิริได้ร่วมกับพันธมิตรคู่ค้าในHabito Mall จ้างงานคนพิการ เปิดพื้นที่ให้ทุกความสามารถได้มีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม แม้ทุกคนจะมีความแตกต่างที่หลากหลาย แต่ก็มีความสามารถในตัวเองเอง สร้างวัฒนธรรม Inclusive Hiring มอบโอกาสที่เป็นเรื่องปกติ และยกระดับสวัสดิการที่ส่งเสริมความเท่าเทียมในทุกมิติ แสนสิริตอกย้ำบทบาทองค์กรสนับสนุนความเท่าเทียมเปิดกว้างให้โอกาสทุกคนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน ทุกคนมีโอกาสเท่ากัน Inclusive Hiring สังคมที่ดีต้องเปิดกว้างและมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถอายุ หรือเพศสภาพ ทุกคนล้วนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เลือก มีคุณค่าในแบบของตนเอง และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดยไม่ต้องพิสูจน์ตัวตน นอกจากนี้ แสนสิริยังได้เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานในทุกมิติ โดยการยกระดับสวัสดิการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของคนยุคใหม่ ทั้งการขยายสิทธิการลากิจเพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วย พร้อมเพิ่มสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับค่ารักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง Pet Medical Emergency Loan การสนับสนุนวันลาสำหรับกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในทีม Department Outing Leave เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพิ่มสิทธิการลาเพื่อดูแลสมาชิกครอบครัวที่ป่วยระยะวิกฤต Compassionate Leave และการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงานอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความมุ่งมั่นของแสนสิริที่ดูแลพนักงานอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การใช้ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว ไปจนถึงความผูกพันในที่ทำงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่และเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยื
แสนสิริ ความเท่าเทียม Live Equally เท่าเทียม...ในท
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